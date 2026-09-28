Lạ kỳ cảng biển có trị giá 11.000 tỷ đồng tại Hải Phòng: Cứ cuối quý lại tăng dựng đứng, vốn hoá gấp đôi công ty mẹ

Thị giá Cảng Xanh VIP đã tăng gần 50% chỉ trong hơn một tháng, đưa vốn hóa doanh nghiệp vượt 11.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, diễn biến một năm qua cho thấy cổ phiếu này nhiều lần xuất hiện những nhịp tăng rất mạnh vào thời điểm cuối quý, trong bối cảnh thanh khoản phần lớn ở mức thấp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/9, cổ phiếu VGR của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP đứng tại 135.000 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ 0,59% so với phiên trước. Với hơn 82,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, mức giá này tương ứng vốn hóa khoảng 11.100 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu VSC của CTCP Tập đoàn Container Việt Nam - công ty mẹ sở hữu 54,35% vốn của Cảng Xanh VIP - đóng cửa ở 13.250 đồng/cổ phiếu, xác lập mức vốn hóa khoảng 5.000 tỷ đồng, tức chưa bằng một nửa VGR.

VGR tăng 47% trong 1 tháng, nhịp tăng vọt xuất hiện vào cuối quý

Tính từ mức giá 91.700 đồng đóng cửa ngày 26/8, đến ngày 25/9, giá cổ phiếu VGR đã tăng hơn 47% chỉ sau khoảng một tháng. Riêng so với đầu tháng 9, khi VGR quanh 100.000 đồng, thị giá đã tăng hơn 30%.

Trong phần lớn thời gian, VGR chỉ giao dịch vài nghìn đến vài chục nghìn cổ phiếu mỗi phiên. Tuy nhiên, ngày 8/9, khối lượng tăng vọt lên 19.200 đơn vị; cùng thời gian này, CTCP Quản lý quỹ Leadvisors báo cáo đã mua thêm 1 triệu cổ phiếu VGR, nâng tỷ lệ sở hữu từ khoảng 13,7% lên 14,92%. 4 phiên gần đây, cổ phiếu này có khối lượng giao dịch cao đột biến, từ 22.600 - 67.400 đơn vị/phiên.

Nhìn lại diễn biến trong một năm của VGR, một hiện tượng khá đặc biệt xuất hiện: Giá cổ phiếu thường "bốc đầu" vào thời điểm cuối quý.

Cuối tháng 3/2026 là một ví dụ. Sau những phiên giảm mạnh, VGR bất ngờ tăng gần kịch biên độ hai phiên liên tiếp. Ngày 30/3, cổ phiếu tăng 14,89% lên 86.400 đồng, sau đó tiếp tục tăng 14,67% trong phiên 31/3 lên 98.500 đồng. Sang đầu tháng 4, giá nhanh chóng quay đầu giảm.

Kịch bản còn mạnh hơn xuất hiện cuối quý II.

Từ giữa tháng 6, VGR bước vào chuỗi biến động cực mạnh với nhiều phiên tăng, giảm sát biên độ UPCoM. Ngày 26/6, cổ phiếu tăng 14,7%; ngày 29/6 tiếp tục tăng 14,92% lên 160.200 đồng và ngày 30/6 đóng cửa ở 162.000 đồng, có lúc chạm 163.000 đồng.

Nhưng ngay sau đó, VGR lao dốc. Giá đóng cửa giảm còn 110.900 đồng ngày 2/7, 94.400 đồng ngày 3/7 và 90.400 đồng ngày 6/7.

Đến cuối quý III, cổ phiếu một lần nữa bước vào nhịp tăng mạnh, từ vùng hơn 90.000 đồng cuối tháng 8 lên 135.000 đồng vào cuối tháng 9.

6 tháng đã hoàn thành 85% kế hoạch năm

Cảng Xanh VIP được thành lập năm 2014, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bốc xếp hàng hóa, lưu giữ container. Doanh nghiệp vận hành Cảng Xanh VIP tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng.

Năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu khoảng 1.153 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 497 tỷ đồng. Biên lợi nhuận ròng tương ứng hơn 43%, trong khi lợi nhuận tăng gần 46% so với năm trước.

Sang năm 2026, Cảng Xanh VIP đặt kế hoạch doanh thu khoảng 1.022 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 297 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng, doanh nghiệp đã đạt doanh thu gần 595 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 252 tỷ đồng, hoàn thành gần 85% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Công ty cũng duy trì chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn. Trong năm 2026, VGR đã thực hiện trả cổ tức 3.500 đồng/cổ phiếu vào tháng 4 và tiếp tục tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu trong tháng 8.