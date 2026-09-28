Người phụ nữ trình báo mất 2,4 tỷ đồng cất trong tủ quần áo: Ngỡ ngàng danh tính thủ phạm

Sau 3 ngày, cơ quan chức năng đã bắt giữ được kẻ trộm.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, ngày 9/9, Công an phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo của bà N.T.N.T. (45 tuổi, trú phường Long Thuận) về việc bị trộm mất số tiền 75.000 CHF (tiền Thụy Sĩ), tương đương hơn 2,4 tỉ đồng.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Long Thuận đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, truy tìm thủ phạm.

Đến ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ nghi phạm. Đó không phải người xa lạ mà chính là Phạm Thanh Sơn (34 tuổi, trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, chồng cũ của bà T.

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Báo VnExpress cho biết thêm, tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận bản thân và bà T. đã ly hôn từ cách đây vài tháng. Do nghiện cờ bạc, đá gà và biết vợ cũ có nhiều tiền nên người đàn ông đã nảy sinh ý định trộm tài sản.

Sau khi đưa vợ cũ rời nhà để sang Thuỵ Sĩ, đối tượng đã quay lại lấy 75.000 CHF trong tủ quần áo nhà bà T. Số tiền này sau đó được Sơn đổi sang tiền Việt Nam rồi đến nhiều trường gà ở Campuchia đánh bạc.

Ngàu 26/9, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt tạm giam Phạm Thanh Sơn để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.