Những người từng khám và điều trị tại Phòng khám Helia ở Hà Nội, khẩn trương trình báo công an

Công an Hà Nội đề nghị những người từng thăm khám, điều trị tại Phòng khám chuyên khoa phụ sản Helia đến trình báo để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27/9, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Phòng khám chuyên khoa phụ sản thuộc Công ty TNHH Quốc tế Helia, địa chỉ số 11 Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai là bị hại, đã từng thăm khám hoặc điều trị tại Phòng khám chuyên khoa phụ sản Helia thì đến trình báo và cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ tiếp nhận: số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia. Ảnh: CQCA

Trước đó, ngày 27/3/2026, Cổng TTĐT Bộ Công an đăng tải, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Hà Nội phát hiện dấu hiệu vi phạm tại Công ty TNHH Quốc tế Helia.

Ngày 18/3, lực lượng chức năng phối hợp Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trực thuộc công ty này, phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm sức khỏe người dân.

Theo cơ quan công an, cơ sở đã quảng cáo thổi phồng về khả năng điều trị "nhanh khỏi, dứt điểm", chi phí rẻ để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, khi người bệnh đến khám, các đối tượng cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh nhằm gây tâm lý lo sợ.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng nhân viên giả danh bác sĩ để "vẽ bệnh", từ đó tư vấn, bán các gói dịch vụ với giá "cắt cổ", gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng sức khỏe người bệnh. Trong thời gian ngắn, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan hoạt động sai phạm tại Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia.