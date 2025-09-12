Kỷ lục Guinness mới: Việt Nam huy động 10.518 máy bay không người lái, gấp 3.2 lần thành tích Trung Quốc

10.518 "cánh chim sắt" thắp sáng bầu trời Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 28/4/2025, tại Công viên Bến Bạch Đằng (TP.HCM), bầu trời thành phố đã rực sáng với màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái (drone show) quy mô lớn nhất thế giới.

Theo trang Kỷ lục Guinness Thế giới, sự kiện đã huy động 10.518 thiết bị bay điều khiển từ xa đồng loạt cất cánh, lập nên kỷ lục thế giới mới: Most remote-controlled multirotors/drones airborne simultaneously (tạm dịch: "Kỷ lục thế giới về số lượng drone bay đồng loạt nhiều nhất").

Màn trình diễn mang chủ đề "Sắc màu Thành phố Bác" đã huy động 10.518 thiết bị bay điều khiển từ xa đồng loạt cất cánh, lập nên kỷ lục thế giới mới. (Ảnh: VTV)

Màn trình diễn mang chủ đề "Sắc màu Thành phố Bác" tái hiện hành trình lịch sử của dân tộc qua các hình ảnh nghệ thuật: bản đồ Việt Nam, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ đỏ sao vàng tung bay, cho tới hình tượng thành phố hiện đại đang vươn lên.

Khán giả có mặt đã vỗ tay không ngớt khi chứng kiến những khối hình 3D khổng lồ được xếp từ hàng chục nghìn ánh đèn, hòa nhịp cùng âm nhạc và hiệu ứng thị giác sống động.

Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận kỷ lục

Thành tích mà Việt Nam đạt được lần này đã vượt xa, gấp 3,2 lần so với kỷ lục cao nhất trước đó của Trung Quốc. (Ảnh: ZNews)

Trang chủ Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận, kỷ lục 10.518 máy bay không người lái bay đồng loạt tại TP.HCM được thiết lập bởi hai đơn vị tổ chức là Prowtech International Vina JSC và LoonEyes Studio. Trước đó, kỷ lục thế giới từng thuộc về Trung Quốc với hai lần xác lập: năm 2020, công ty Damoda trình diễn với 3.051 drone, và đến năm 2021, hãng xe Genesis tại Thượng Hải đã nâng con số này lên 3.281 drone. Thành tích mà Việt Nam đạt được lần này đã vượt xa, gấp 3,2 lần so với kỷ lục cao nhất trước đó của Trung Quốc.

Niềm tự hào mới của Việt Nam

Không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn công nghệ, kỷ lục này còn mang ý nghĩa lịch sử. Toàn bộ chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

"Việt Nam đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, đoàn kết và khát vọng phát triển. Đây là một cột mốc tự hào, đưa công nghệ trình diễn ánh sáng bằng drone của nước ta lên tầm thế giới", báo Vietnam News nhận định.

Một số nguồn quốc tế như TechRadar cho biết buổi biểu diễn chính thức vào tối 30/4 đã gặp sự cố kỹ thuật và không thể diễn ra như dự kiến. Tuy vậy, Guinness vẫn công nhận kỷ lục dựa trên màn thử nghiệm thành công trước đó.

Không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn công nghệ, kỷ lục này còn mang ý nghĩa lịch sử. (Ảnh: Dân Trí)

Dù còn những tranh luận, việc xác lập kỷ lục Guinness lần này khẳng định năng lực tổ chức sự kiện công nghệ – nghệ thuật quy mô lớn của Việt Nam, đồng thời mở ra triển vọng phát triển các loại hình trình diễn ánh sáng hiện đại trong tương lai.

Kỷ lục 10.518 drone đồng loạt bay không chỉ là một con số khổng lồ, mà còn là minh chứng cho tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm của người Việt.

Trong mắt bạn bè quốc tế, đây là khoảnh khắc đặc biệt, khi bầu trời Tp. Hồ Chí Minh không chỉ rực sáng bởi công nghệ mà còn tỏa rạng ý chí và bản lĩnh dân tộc.

(Theo Guinness World Records, TechRadar, Vietnamplus)