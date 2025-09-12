Công an đón lõng xe khách, bắt giữ thanh niên đánh chết bạn

Ngày 12-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Vi Nguyễn Hoàng Vũ (22 tuổi, ngụ phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi ném ly thủy tinh vào đầu bạn khiến nạn nhân tử vong.

Lực lượng công an đón lõng bắt giữ đối tượng Vi Nguyễn Hoàng Vũ

Theo điều tra ban đầu, Vũ và anh Nguyễn Bình Thi (24 tuổi, ngụ TP HCM) quen biết nhau từ đầu năm 2025.

Tháng 7-2025, anh Thi đến nhà Vũ tại phường Buôn Hồ để ở và cùng làm nghề cắt tóc.

Trưa 7-9, nhà Vũ có tổ chức đám giỗ nên cả hai cùng ăn nhậu. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Thi định lấy xe máy đi chở một người bạn đến nhà chơi.

Can ngăn không được, nam thanh niên dùng ly ném vào đầu bạn dẫn đến tử vong

Thấy anh Thi đã uống nhiều bia, trời đang mưa to, sợ đi đường nguy hiểm nên Vũ ngăn cản thì giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi nhau, Vũ đã cầm ly thủy tinh dùng để uống bia ném vào đầu anh Thi rồi cả hai lao vào vật lộn.

Phát hiện sự việc, mọi người trong nhà đã chạy đến can ngăn và đưa anh Thi vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM để tiếp tục điều trị.

Do bị thương quá nặng, đến sáng 9-9, anh Thi đã tử vong.

Chiều cùng ngày, Vũ đón xe khách từ TP HCM về lại Đắk Lắk. Khi Vũ đến địa phận xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) thì lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức đón lõng, bắt giữ.