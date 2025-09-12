Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng cho biết, kết quả giám định cho thấy, trong số 15 loại, có 5 loại không hề chứa Acid Sialic - thành phần dinh dưỡng chính của yến; 10 loại còn lại chỉ đạt 1% hàm lượng so với tiêu chuẩn thông thường.
Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP.Đà Nẵng đã đấu tranh, triệt phá đường dây buôn bán, sản xuất yến giả tinh vi, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trường (36 tuổi, ngụ An Biên, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (38 tuổi, ngụ phường Hội An, TP.Đà Nẵng) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.