Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù

Chiều qua, HĐXX sơ thẩm của TAND TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (57 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu) 17 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Kháng (44 tuổi, ca sĩ) 18 năm tù và phạt bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi, cựu cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ) 8 năm tù.

HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Lê Quốc Kháng nộp sung công quỹ Nhà nước trên 6,3 tỷ đồng; Buộc bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam nộp trên 400 triệu đồng.

HĐXX nhận định rằng, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX kết luận đủ cơ sở kết tội cả 3 bị cáo Lê Thị Mỹ Châu , Lê Nguyễn Hoàng Nam và Lê Quốc Kháng.

Về nội dung vụ án, HĐXX nêu rằng, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3/2024. Ngày 14/5/2024, bà Châu nhờ Kháng 'chạy' cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng được tại ngoại.

Sau khi được bà Châu đã đưa 7 tỷ đồng cho Kháng, Kháng liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam tìm cách 'chạy án'. Do Nam và Kháng không giúp được cho Hoàng tại ngoại, thăm gặp như đã hứa và trốn tránh, chặn liên lạc nên bà Châu làm đơn tố giác.

HĐXX khẳng định hành vi nhận tiền của 2 bị cáo Kháng và Nam phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Châu có hành vi đưa tiền cho bị cáo Kháng với mục đích để nhờ tác động vào người có thẩm quyền, can thiệp cho người em xã hội của bà Châu là Thái Khắc Hoàng đang bị khởi tố, bắt tạm giam được tại ngoại là vi phạm tội “Đưa hối lộ”.