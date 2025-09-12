Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM, cụ ông 78 tuổi tử vong

Trước đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, người dân sinh sống ở đường Lê Quang Đạo (Quốc lộ 22 cũ) phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM phát hiện khói lửa bùng cháy ở căn nhà trên đường này nên hô hoán. Mọi người dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành.

Hiện trường vụ cháy

Thời điểm này, trong nhà có hai vợ chồng già là bà N.T.K.H (82 tuổi) và ông N.M.T (78 tuổi, cùng quê Vĩnh Long). Nghe tiếng hô hoán bà H. đã chạy được ra ngoài, còn ông T bị bại liệt nên mắc kẹt bên trong.

Do trong căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa cháy bùng cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ nên không ai dám xông vào cứu người.

Nhận tin, Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM huy động xe cứu hỏa cùng các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường và dập tắt ngọn lửa sau đó.

Qua kiểm tra, công an phát hiện ông T đã tử vong. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị cháy rụi, trong đó có chiếc xe tay ga. Căn nhà xảy ra cháy rộng gần 40m², hai ông bà sinh sống tại đây đã hàng chục năm và buôn bán phụ tùng xe ba gác.