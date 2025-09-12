Bất ngờ: Từ nay có thể nhận sổ đỏ chỉ trong 72 giờ, 4 quy định mới ai cũng cần biết

Chính phủ ban hành Nghị định 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025, quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, tại Phụ lục 1 quy định rõ thời gian, thẩm quyền và quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đáng chú ý, 4 quy định mới về cấp Sổ đỏ khi sáp nhập và bỏ cấp tỉnh từ ngày 1/7/2025 thu hút sự quan tâm của người dân.

Theo quy định mới, thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 3 ngày làm việc.

UBND cấp xã có thẩm quyền cấp sổ đỏ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 151/2025/NĐ-CP, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ) cho cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và cộng đồng dân cư từ ngày 1.7.2025.

Ngoài ra, UBND cấp xã cũng được chuyển giao các thẩm quyền khác như:

- Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Phê duyệt phương án cưỡng chế quyết định thu hồi đất và kinh phí cho hoạt động cưỡng chế.

- Quyết định giá đất cụ thể.

- Quyết định giá bán nhà ở tái định cư trong địa bàn.

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu được rút ngắn

Theo quy định tại tiểu mục II, Mục A, Phần V, Phụ lục I, Nghị định 151/2025/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu bao gồm: Thời gian đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 17 ngày làm việc. Thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 3 ngày làm việc.

Trong khi trước đây, khoản 1, Điều 22, Nghị định 101/2024/NĐ-CP quy định thời gian đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu có thể lên đến 20 ngày làm việc, thời gian cấp Giấy chứng nhận không quá 3 ngày làm việc.

Như vậy, thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu có thể được rút ngắn thời gian đăng ký đến 3 ngày.

Được nộp hồ sơ tại các đơn vị trên cùng địa bàn tỉnh

Trước đây, người dân chỉ được nộp hồ sơ về đăng ký đất đai tại cơ quan có thẩm quyền nơi có đất. Tuy nhiên, theo khoản 1, Điều 18, Nghị định 151, nếu nộp hồ sơ quy định tại khoản 3 và khoản 4, Điều 21 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP (bao gồm hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu; đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất) thì người dân có quyền lựa chọn nơi tiếp nhận hồ sơ tại bất kỳ đơn vị nào trong cùng tỉnh/thành phố.

Không cần xác nhận đất phù hợp với quy hoạch, không tranh chấp, sử dụng ổn định

Theo quy định tại khoản 4, Điều 18, Nghị định 151, UBND cấp xã khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất không phải thực hiện riêng việc xác nhận về sự phù hợp với quy hoạch, không tranh chấp, đất sử dụng ổn định.

Quy định này giúp cho người dân thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn.