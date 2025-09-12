Bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hồng

Công an phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã tên Nguyễn Văn Hồng (SN 1976), trú tại phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh theo Quyết định truy nã của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Tây Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 31/12/2021, Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập) kết án phạt 18 tháng tù đối với Nguyễn Văn Hồng về tội danh nêu trên.

Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hồng (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Trong quá trình được tại ngoại chờ chấp hành án phạt tù, đối tượng Nguyễn Văn Hồng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau thời gian xác minh, truy tìm, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Văn Hồng.

Qua công tác nắm địa bàn, vào ngày 6/9, Công an phường Thanh Điền phát hiện Hồng đang lẫn trốn tại địa phương tiến hành bắt giữ.