Bắt giữ đối tượng truy nã Điêu Tùng và Trần Thị Cẩm Vân

Thực hiện đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại các đối tượng truy nã do Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng phát động, thời gian qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã bởi các đơn vị trong tỉnh và những đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Qua quá trình điều tra, theo dõi và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, lực lượng chức năng đã phát hiện tung tích, xác định lộ trình di chuyển của hai đối tượng truy nã là Trần Thị Cẩm Vân và Điêu Tùng. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo thành lập nhiều tổ công tác, phối hợp với Công an các địa phương triển khai truy bắt.

Đối tượng Trần Thị Cẩm Vân (bên trái) và Điêu Tùng (bên phải)

Kết quả, vào ngày 30/8, tổ công tác đã phối hợp với Công an địa phương bắt giữ thành công đối tượng Điêu Tùng (SN 1990) thường trú tại xã Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản" khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực tỉnh Đồng Nai.

Tiếp đó, ngày 31/8, sau khi xác định đối tượng Trần Thị Cẩm Vân (SN 1979) thường trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội, bị truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" sẽ nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tổ công tác đã phối hợp với lực lượng Công an cửa khẩu kịp thời bắt giữ đối tượng ngay khi vừa nhập cảnh.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lâm Đồng kêu gọi toàn thể Nhân dân phát huy tinh thần cảnh giác, trách nhiệm với cộng đồng; tích cực phối hợp, cung cấp thông tin giúp lực lượng Công an truy bắt các đối tượng truy nã. Mọi thông tin liên quan, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc phản ánh thông qua ứng dụng VNeID để được xử lý kịp thời và hiệu quả.

Việc bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã trong thời gian ngắn là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ với Công an địa phương. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, góp phần đảm bảo vững chắc an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.