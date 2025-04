Đánh chết bạn nhậu rồi khiêng thi thể bỏ sang vườn người khác

Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra vụ người đàn ông bị bạn nhậu đánh tử vong, sau đó thi thể nạn nhân đã được khiêng sang cất giấu trong vườn của người khác vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 27/4, ông Hà Văn Non (62 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây) đến nhà của ông Vương Khương Ninh (63 tuổi, ngụ cùng địa phương) để nhậu.

Cả 2 người uống hết 3 xị rượu thì có Võ Phước Điệp (49 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hựu) đi ngang qua và ghé vào cùng ngồi uống rượu.

Khi 3 người cùng uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn , lời qua tiếng lại giữa Điệp và ông Non về việc xưng vai vế lớn nhỏ. Bất ngờ, Điệp dùng 2 tay đánh tới tấp vào đầu, mặt của ông Non. Hậu quả, ông Non gãy sống mũi, chảy máu mũi và bất tỉnh.

Sau khi phát hiện ông Non đã tắt thở, Điệp và Ninh khiêng thi thể ông Non ra bỏ qua vườn của hộ dân kế bên, không đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Phát hiện ông Non đã tử vong, người dân trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ việc.

Cơ quan công an đã mời 2 người liên quan đến làm việc và bước đầu đã tạm giữ ông Điệp để phục vụ công tác điều tra.