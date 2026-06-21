Kỳ lạ cặp song sinh "đẹp nhất thế giới" chọn an tử cùng ngày

Đằng sau quyết định an tử diễn ra cùng ngày của cặp song sinh được mệnh danh "đẹp nhất thế giới" là một câu chuyện khiến nhiều người đặt dấu hỏi: điều gì đã khiến hai cuộc đời gắn bó suốt 89 năm lại chọn chung một thời điểm để khép lại?

Không cần phải kết thúc một cuộc đời bằng dấu chấm buồn có những câu chuyện khiến người ta dừng lại ngay từ dòng đầu tiên, vì chúng quá lạ, quá gắn bó và quá khó tin để tách rời.

Alice Kessler và Ellen Kessler là một câu chuyện như thế: hai chị em sinh đôi sống cả đời trong ánh đèn sân khấu, và khi rời đi cũng chọn cùng một thời điểm, theo cách mà họ đã gắn bó suốt 89 năm không rời nhau dù chỉ một nhịp.

Cặp song sinh Alice và Ellen Kessler được mệnh danh đẹp nhất thế giới. Ảnh: Dailymail

Từ sân khấu châu Âu đến truyền hình Mỹ, từ danh vọng rực rỡ đến cuộc sống lặng lẽ cuối đời, hành trình của họ không chỉ là câu chuyện về nghệ thuật, mà còn là một sợi dây liên kết đặc biệt giữa hai con người sinh ra để đi cùng nhau đến tận cùng.

Cặp song sinh đã cùng nhau ra đi ở tuổi 89

Alice Kessler và Ellen Kessler cặp song sinh biểu tượng của ngành giải trí châu Âu đã cùng nhau ra đi ở tuổi 89 tại nhà riêng ở Grünwald, ngoại ô Munich, theo hình thức an tử hợp pháp, khép lại một hành trình sống và nghệ thuật gắn bó đến mức gần như không thể tách rời.

Theo Hội Đức vì Cái chết Nhân đạo (DGHS), sự ra đi của hai nghệ sĩ diễn ra trong yên bình và đã được chuẩn bị từ trước với sự hỗ trợ của luật sư và bác sĩ, tuân thủ quy định pháp lý của Đức sau phán quyết năm 2020 về quyền tự quyết cuối đời.

Trong những chia sẻ khi còn sống, Ellen từng nói mong ước cuối cùng của hai chị em là được ra đi cùng nhau và tro cốt được đặt chung trong một bình, bên cạnh mẹ và chú chó yêu quý. Với họ, đó không phải là một lựa chọn bất thường, mà là sự tiếp nối tự nhiên của một mối liên kết kéo dài suốt cả cuộc đời.

Câu chuyện của Alice và Ellen bắt đầu từ năm 1936 tại Nerchau, Đức. Từ khi mới 6 tuổi, cả hai đã theo học ballet và sớm bước lên sân khấu Nhà hát Opera Leipzig. Năm 1952, gia đình họ chuyển sang Tây Đức để tìm kiếm cơ hội mới, mở ra một chương hoàn toàn khác cho hai cô gái trẻ.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 1955 khi Pierre-Louis Guérin, giám đốc nhà hát Lido danh tiếng ở Paris, phát hiện và đưa họ lên sân khấu đại lộ Champs-Élysées. Với vẻ ngoài nổi bật, mái tóc vàng và phong thái đồng điệu đến lạ thường, cặp song sinh nhanh chóng trở thành hiện tượng của làng giải trí châu Âu.

Trong thập niên 1960, họ mở rộng tầm ảnh hưởng sang Mỹ, xuất hiện trên chương trình truyền hình huyền thoại The Ed Sullivan Show, đứng chung sân khấu với những tên tuổi lớn như Frank Sinatra và Fred Astaire. Thậm chí Elvis Presley từng bày tỏ sự yêu mến và mời họ tham gia phim, nhưng cả hai đã từ chối để tránh bị đóng khung trong hình ảnh nghệ sĩ giải trí đơn thuần.

Năm 1962, họ chuyển đến Italy và nhanh chóng tạo nên một "cơn sốt" văn hóa. Là những phụ nữ đầu tiên dám xuất hiện với hình ảnh gợi cảm trên truyền hình Italy, họ được mệnh danh là "đôi chân của đất nước". Những vở diễn của họ liên tiếp gây tiếng vang, chinh phục cả giới phê bình khó tính.

Đỉnh cao gây tranh luận nhưng cũng đánh dấu sức ảnh hưởng mạnh mẽ của họ đến vào năm 1976, khi cả hai xuất hiện trên bìa tạp chí Playboy ở tuổi 40 một lựa chọn táo bạo khiến ấn phẩm này lập kỷ lục doanh số trong thời gian ngắn.

Dù sự nghiệp rực rỡ và luôn được công chúng săn đón, cả hai đều không lập gia đình. Họ từng chia sẻ rằng tuổi thơ lớn lên trong môi trường gia đình có người cha nghiện rượu và bạo hành đã khiến họ lựa chọn cuộc sống độc lập. Trong mọi mối quan hệ, sợi dây gắn kết giữa hai chị em vẫn luôn là điều bền chặt nhất.

Alice từng nói rằng sự kỷ luật, lòng biết ơn và mối liên kết không thể tách rời chính là nền tảng giúp họ đi qua cả một đời sống dài và nhiều biến động.

Từ năm 1986, họ trở về Đức và sống trong cùng một ngôi nhà nhưng được thiết kế hai không gian riêng, chỉ ngăn cách bằng một cánh cửa trượt vừa đủ riêng tư, vừa đủ gần gũi để không bao giờ xa nhau. Ngay cả khi đã bước sang tuổi xế chiều, họ vẫn xuất hiện trước công chúng, tham gia hoạt động thiện nguyện và giữ tinh thần lạc quan.

Để lại dấu ấn không phai

Tháng 7/2025, chỉ vài tháng trước khi qua đời, họ vẫn xuất hiện để nhận Huân chương Công trạng Bavaria một trong những ghi nhận cuối cùng cho sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ.

Sự ra đi cùng nhau của Alice Kessler và Ellen Kessler không chỉ khép lại cuộc đời của hai nghệ sĩ, mà còn kết thúc một biểu tượng hiếm có của văn hóa đại chúng châu Âu hai con người, một sự nghiệp, và một mối gắn kết vượt lên trên cả thời gian.

Như một bài tưởng niệm trên Radio Monte Carlo từng viết họ đã sống như thế nào, thì cũng rời đi như thế ấy song hành, không thể tách rời, để lại dấu ấn không phai trong lịch sử giải trí.

Điều đáng chú ý họ rời đi như cách họ đã sống song hành, đồng điệu và không thể tách rời. Một cái kết khép lại hai cuộc đời, nhưng mở ra một biểu tượng bất tử của tình thân và nghệ thuật.