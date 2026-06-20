Cặp song sinh dính liền: Một người có chồng đẹp trai, đời sống vợ chồng gây "ngỡ ngàng"

Một nửa của cặp song sinh dính liền bước vào hôn nhân, trong khi người còn lại vẫn sát cánh bên cạnh từng ngày. Bí ẩn phía sau cuộc sống đặc biệt này đang khiến nhiều người không khỏi tò mò: tình yêu và hôn nhân sẽ được duy trì như thế nào trong hoàn cảnh hiếm gặp này?

Mỗi khi nhắc đến những cặp song sinh dính liền nổi tiếng trên thế giới, nhiều người sẽ nhớ ngay tới Carmen và Lupita Andrade, hai chị em 25 tuổi người Mexico gây chú ý bởi câu chuyện cuộc sống đặc biệt cùng hành trình vượt qua những thách thức mà tình trạng dính liền mang lại.

Carmen và Lupita Andrade, cặp song sinh dính liền từng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế khi lần đầu chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hôn nhân đặc biệt, cũng như những áp lực và định kiến mà họ phải đối mặt suốt nhiều năm qua.

Cặp song sinh dính liền.

Theo People, hai chị em chào đời trong tình trạng dính liền phần ngực và bụng, chia sẻ một số xương sườn, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa và hệ sinh sản. Tuy nhiên, mỗi người vẫn có trái tim, phổi và dạ dày riêng. Ngay từ khi sinh ra, các bác sĩ từng đưa ra cảnh báo nghiêm trọng rằng khả năng sống sót lâu dài của họ rất thấp. Việc phẫu thuật tách rời cũng bị đánh giá là cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc tổn thương thần kinh vĩnh viễn. Trước lựa chọn khó khăn, gia đình quyết định để hai chị em gắn bó với nhau suốt đời.

Cặp song sinh dính liền có tuổi thơ khác biệt nhưng không cô lập

Dù mang cơ thể đặc biệt, Carmen và Lupita vẫn lớn lên và đi học như bao đứa trẻ khác. Họ trải qua một tuổi thơ không hoàn toàn giống số đông, nhưng cũng không bị tách biệt hoàn toàn khỏi xã hội.

Trong thời trung học, nhà trường từng tổ chức chiếu một video giới thiệu về hai chị em cho toàn khối học sinh nhằm giúp mọi người hiểu hơn về tình trạng của họ. Tuy nhiên, trải nghiệm này lại khiến cả hai cảm thấy không thoải mái vì bị đặt vào tâm điểm chú ý. Dù vậy, may mắn là bạn bè cùng lớp lại đối xử thân thiện và tôn trọng, giúp họ có một tuổi trẻ tương đối bình thường trong khả năng có thể.

Mối tình bắt đầu từ ứng dụng hẹn hò.

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời Carmen đến vào năm 2020, khi cô gặp Daniel McCormack (28 tuổi) qua một ứng dụng hẹn hò. Ban đầu, chính Lupita là người khuyến khích chị gái thử mở lòng với chàng trai này, vì cảm thấy anh có vẻ chân thành và đáng tin.

Sau bốn năm gắn bó, Carmen và Daniel chính thức kết hôn vào tháng 10/2024 trong một buổi lễ nhỏ, riêng tư tại cầu Lover's Leap, bang Connecticut, Mỹ. Đám cưới nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng không chỉ vì câu chuyện tình yêu, mà còn bởi hoàn cảnh đặc biệt của cô dâu.

Kể từ khi kết hôn, cuộc sống của họ liên tục trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt câu hỏi mang tính tò mò, thậm chí vượt quá ranh giới riêng tư.

Carmen thẳng thắn chia sẻ: "Mọi người muốn biết những điều rất cá nhân, như thể chỉ khi biết những chuyện đó họ mới coi chúng tôi là con người. Tôi thật sự không hiểu điều đó".

Cuộc sống gây tò mò của cặp đôi dính liền

Điều khiến câu chuyện của họ trở nên đặc biệt là việc Lupita luôn hiện diện trong mọi khía cạnh cuộc sống hôn nhân của Carmen và Daniel. Tuy nhiên, cả ba đã xây dựng những ranh giới rõ ràng dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Lupita cho biết cô không có nhu cầu tình cảm hay hôn nhân, và tự nhận mình là người vô tính. Khi được hỏi về Daniel, cô khẳng định: "Tôi quý anh ấy như một người anh trai, chỉ vậy thôi".

Để đảm bảo không gian riêng tư cho chị gái, Lupita thường đeo tai nghe hoặc sử dụng điện thoại khi Carmen và Daniel có những khoảnh khắc cần sự riêng tư. "Tôi không bận tâm. Điều quan trọng là chị tôi hạnh phúc," cô nói.

Daniel McCormack cũng nhiều lần từ chối đi sâu vào đời sống cá nhân, nhấn mạnh rằng sự riêng tư của gia đình là điều không thể đem ra bàn tán công khai. Anh thẳng thắn: "Mọi người quá ám ảnh với chuyện tình dục, nhưng đó không phải việc của họ".

Carmen cũng cho biết mọi khía cạnh trong đời sống hôn nhân đều được xây dựng trên sự giao tiếp và tôn trọng cảm xúc của Lupita. Nếu em gái cảm thấy không thoải mái, cả hai vợ chồng đều sẵn sàng điều chỉnh để đảm bảo sự cân bằng.

"Chúng tôi chủ yếu trêu đùa nhau nhiều hơn là những gì mọi người tưởng tượng. Nhưng nếu Lupita không thoải mái, chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó," Carmen chia sẻ.

Cặp song sinh sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi trên YouTube, cùng lượng lớn khán giả trên Instagram. Những video chia sẻ đời sống hằng ngày của họ thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng quốc tế.

Tuy nhiên, Carmen khẳng định mạng xã hội không phải nguồn thu nhập chính. "Thu nhập từ mạng xã hội chỉ là phụ. Chúng tôi vẫn phải làm việc khoảng 50 giờ mỗi tuần để trang trải cuộc sống," cô nói.

Hai chị em cũng cẩn trọng trong việc hợp tác quảng cáo, chỉ nhận lời với những sản phẩm mà họ thực sự tin tưởng, tránh biến hình ảnh cá nhân thành công cụ thương mại đơn thuần.

Bên cạnh công việc thường nhật, họ còn tham gia một số dự án nghệ thuật. Carmen và Lupita từng góp mặt trong một bộ phim.

Thông qua việc công khai cuộc sống, Carmen và Lupita mong muốn thay đổi cách nhìn của công chúng về người khuyết tật và những trường hợp đặc biệt.

Carmen nhấn mạnh: "Người khuyết tật không sinh ra để phục vụ sự tò mò của người khác hay trở thành công cụ giáo dục. Họ là những con người bình thường, có cuộc sống, cảm xúc và ranh giới riêng".

Về phía Lupita xác nhận cô không có ý định kết hôn trong tương lai. Cả hai cũng không thể có con do mắc bệnh lạc nội mạc tử cung.

Dù cuộc sống luôn thu hút sự chú ý đặc biệt, Carmen và Lupita vẫn lựa chọn cách sống bình thản, tập trung vào công việc, các mối quan hệ cá nhân và sự tôn trọng lẫn nhau. Với họ, điều quan trọng nhất không phải là sự tò mò của dư luận, mà là việc được sống đúng với con người thật của mình.