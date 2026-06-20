Thế giới mất 1,15 tỷ thùng dầu chỉ trong 4 tháng

Theo công ty phân tích Kpler, tính chung, thế giới đã mất 1,15 tỷ thùng nguồn cung dầu trong quá trình diễn ra xung đột.

Tuần này, sau khi phía Mỹ và Iran thông báo rằng họ đã ký một biên bản ghi nhớ nhằm tiến tới lộ trình chấm dứt xung đột, thế giới đón tin tốt là eo biển Hormuz đã mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, tin xấu là có thể việc này đã tới quá muộn!

Một lượng dầu khổng lồ đã không thể rời Trung Đông trong gần 4 tháng qua. Theo công ty phân tích Kpler, tính chung, thế giới đã mất 1,15 tỷ thùng nguồn cung dầu trong quá trình diễn ra xung đột.

Điều đó đã khiến thị trường dầu rơi vào trạng thái bấp bênh, và đang nhanh chóng tiến sát điểm đổ vỡ. Dự trữ dầu mỏ chiến lược của Cơ quan Năng lượng Quốc tế hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 1990. Kho dự trữ khẩn cấp của Mỹ ở mức thấp nhất trong 43 năm. Còn tồn kho thương mại đã chạm các ngưỡng căng thẳng vận hành.

Tổng thống Donald Trump nói tại G7 ở Versailles hôm thứ tư rằng: “Chúng ta sẽ cạn dự trữ trong khoảng 4 tuần nữa”.

Và ông ấy nói đúng. Nhưng việc mở lại eo biển Hormuz trong tuần này có thể không giúp dầu rời Vịnh Ba Tư đủ nhanh để ngăn tồn kho dầu thô trên thực tế cạn sạch.

Giá dầu có thể sẽ phải tăng trở lại.

Điểm tới hạn

Thị trường dầu chắc chắn tin rằng thời điểm này là hoàn hảo. Đúng như ông Trump dự đoán, giá dầu đã rơi mạnh trong những ngày gần đây khi biên bản ghi nhớ với Iran dần thành hình và có hiệu lực.

Giá dầu Brent bắt đầu giảm sau thông báo ngừng bắn giữa tháng 4, từ mức đỉnh 126,41 USD xuống dưới 80 USD/thùng hiện nay.

Đứng sau đà giảm của giá dầu là tình trạng dư cung dầu thô lịch sử trước khi xung đột nổ ra, yếu tố đã giúp thế giới có một lớp đệm trước cú sốc nguồn cung lớn nhất từng có. Nhưng lượng dư cung đó đã bốc hơi và nhanh chóng biến thành một mức thiếu hụt đáng lo ngại.

Các kho dầu của thế giới đã giảm mạnh 190 triệu thùng trong vài tháng qua. Một trung tâm dầu mỏ quan trọng ở Cushing, Oklahoma, nơi dẫn nhiên liệu đi khắp nước Mỹ, vừa chạm ngưỡng căng thẳng vận hành. Điều này giống như khi cà phê trong bình đã xuống thấp hơn vòi rót, và bạn phải nghiêng bình để vét những giọt cặn cuối cùng vào cốc. Phần lớn những gì lắng dưới đáy bồn chứa dầu là cặn bẩn không thể sử dụng, khiến việc duy trì áp suất trong đường ống để đưa dầu tới khách hàng trở nên khó khăn.

Điều này không chỉ xảy ra ở Cushing. Các cơ sở lưu trữ trên khắp thế giới cũng đang tiến gần tới điểm tới hạn.

“Sẽ có thời điểm các vị không thể lấy được nó, tức là dầu”, ông Trump nói hôm thứ tư, cảnh báo về một “thảm họa kinh tế” đang cận kề nếu eo biển không được mở lại. Ông nói điều đó sẽ khiến ông bị so sánh với Herbert Hoover, cựu tổng thống giám sát giai đoạn khởi đầu của Đại suy thoái.

Giá cao hơn

Việc mở lại eo biển Hormuz sẽ không lập tức giải quyết vấn đề tồn kho của thế giới. Việc này chỉ bắt đầu quá trình đưa dòng dầu trở lại bình thường.

Eo biển sẽ cần được rà phá thủy lôi, các tàu chở dầu rỗng sẽ phải bắt đầu quay lại khu vực, hoạt động sản xuất phải khởi động trở lại và dầu sẽ phải bắt đầu hành trình chậm chạp tới điểm đến. Không điều nào trong số đó diễn ra nhanh chóng. Đây là một quá trình mà ngành dầu mỏ tin rằng có thể mất nhiều tháng trước khi dòng chảy dầu trở lại mức gần “bình thường”.

Cho tới khi thị trường dầu thật sự quay lại trạng thái gần như bình thường, hệ thống sẽ tiếp tục phải dựa vào các kho dự trữ đó.

Đó là lý do một số nhà phân tích trong ngành tin rằng giá dầu đã giảm quá sâu, và thị trường đang đánh giá quá thấp rủi ro trên thực tế cạn dầu trước khi các bồn chứa có thể được bổ sung trở lại.

“Thị trường đã nhảy trước 7 bước so với vị trí hiện tại của chúng ta”, Helima Croft, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets nói. “Mọi người đều kiểu: ‘Chuyện này kết thúc rồi!’ Nhưng có một thách thức hậu cần rất lớn để quay lại được như xưa”.

Khi sự hưng phấn vì eo biển được mở lại lắng xuống, các yếu tố nền tảng của thị trường cuối cùng sẽ chiếm ưu thế, đẩy giá dầu tăng trở lại.

“Bất kể điều gì xảy ra trong những tuần tới tại eo biển Hormuz, người tiêu dùng Mỹ vẫn sẽ phải đối mặt với giá cao hơn trong những tháng hè”, Matt Smith của Kpler nói. “Điều đó chưa diễn ra theo cách ấy vì sự lạc quan về một thỏa thuận. Nhưng các lực lượng thị trường rồi sẽ phải phát huy tác dụng ở đây”.

Bài toán rất rõ ràng: Ngay cả nếu thị trường dầu toàn cầu bắt đầu sản xuất lượng cung vượt nhu cầu của khách hàng gần 5 triệu thùng mỗi ngày, như Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo, cũng sẽ mất khoảng một năm để bù lại 1,15 tỷ thùng nguồn cung đã mất.

“Đến một lúc nào đó, những thùng dầu vật chất thật sự có ý nghĩa”, Dan Pickering nói. “Nếu bạn mất những thùng dầu đó, điều đó có ý nghĩa”.

Giá thấp hơn

Nhưng thị trường không phải lúc nào cũng hợp lý.

Các nhà giao dịch nhìn thấy một dòng dầu lớn sắp quay trở lại thị trường, đặc biệt từ các thành viên OPEC đang thiếu tiền và nóng lòng tăng sản lượng. Thực tế mới đó sẽ khiến việc đảo chiều quán tính của thị trường dầu trở nên rất khó khăn, Jay Hatfield, CEO công ty quản lý tài sản Infrastructure Capital Advisors lập luận.

Và góc nhìn cũng rất quan trọng: Thế giới đã ngập trong dầu đến mức trước khi xung đột nổ ra, chúng ta vẫn phần nào được cách ly khỏi sự suy giảm tồn kho khổng lồ.

“Chúng ta đã có một lớp đệm lớn, và chúng ta đã ăn mòn hết lớp đệm đó”, Vikas Dwivedi, chiến lược gia dầu khí toàn cầu tại Macquarie Group nói. “Chúng ta đang có lượng dầu thấp hơn mức trước năm ngoái, nhưng không thấp hơn quá nhiều”.

Chẳng hạn, tồn kho dầu diesel của Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2003, nhưng chỉ thấp hơn 12,4% so với mức trung bình 5 năm. Tồn kho xăng của Mỹ chỉ thấp hơn 5% so với cùng kỳ một năm trước.

Rủi ro tồn kho là có thật, nhưng theo Dwivedi, phe đặt cược giá dầu tăng đang đặt quá nhiều trọng lượng vào vấn đề này.

“Nếu bạn là một nhà giao dịch dầu tại một nhà máy lọc dầu, và công việc của bạn là kiếm dầu, trong khủng hoảng bạn phải gọi 10 cuộc mới có được dầu. Giờ bạn phải gọi 5-6 cuộc”, Dwivedi nói. “Trong vài tuần tới, người bán sẽ chủ động tìm đến bạn và nói: ‘Này, tôi có dầu, anh muốn mua không?’”.