Tác động từ lõi Trái Đất vừa làm "trôi" Nhật Bản

Một số khu vực của Nhật Bản đã dịch chuyển về phía Đông do tác động của "sóng phạn xạ" từ lõi Trái Đất, theo một nghiên cứu mới.

Theo một phân tích mới về dữ liệu động đất từ khắp Nhật Bản, trận siêu động đất Tōhoku năm 2011 ngoài khơi bán đảo Oshika ở nước này có thể gây ra một tác động khó tưởng tượng đến tận lõi Trái Đất.

Điều này sau đó đã dẫn đến một "sóng phản xạ" dội ngược từ nơi sâu thẳm lên mặt đất, đẩy một số vùng của Nhật Bản dịch chuyển.

Trận động đất Tōhoku đã kích hoạt siêu sóng thần, gây tàn phá nặng nề. Trong ảnh là thị trấn Minamisanriku của tỉnh Miyagi, phía Đông Bắc Nhật Bản, bị san bằng do thảm họa vào năm 2011 - Ảnh: AP



Trận động đất Tōhoku vẫn là một trong những thảm họa thiên nhiên được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất trong lịch sử, không chỉ vì mức độ tàn phá thảm khốc của nó, mà còn vì những tác động quy mô lớn mà nó tạo ra.

Trong một trận động đất, sau khi sóng địa chấn đi qua, mặt đất dự kiến sẽ trở lại vị trí ban đầu. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhận thấy một số trạm GPS ở Nhật Bản dường như đã dịch chuyển nhẹ về phía Đông so với vị trí ban đầu của chúng sau siêu động đất Tōhoku.

Viết trên tạp chí chuyên ngành Science, các tác giả cho biết sóng địa chấn từ trận động đất này đã gây tác động lan tỏa trên khắp hành tinh, theo chiều rộng lẫn chiều sâu.

Ít nhất một sóng đã di chuyển 2.900 km xuống đến ranh giới giữa lớp phủ và lõi ngoài lỏng của Trái Đất, nơi nó bị phản xạ trở lại bề mặt.

Điều này được phản ánh qua tín hiệu ScS rõ bất thường trong Hệ thống Mạng quan sát Trái Đất GNSS của Nhật Bản (GEONET).

ScS là ký hiệu biểu thị sóng cắt (S) được phản xạ tại ranh giới lõi-vỏ (c), và quay trở lại dưới dạng một sóng cắt khác (S).

Biên độ của sóng ScS này lớn đến mức thậm chí có thể phát hiện được ở Trung Quốc.

Sóng phản xạ này đã kích hoạt một xung trượt đứt gãy rộng khắp tại ranh giới giữa hai mảng kiến tạo Thái Bình Dương và mảng đang "cõng" phía Bắc Nhật Bản.

Đó không phải là một sự đứt gãy lớn, mà là một sự đứt gãy nhỏ trên một khu vực rộng lớn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng sóng phản xạ có thể hoạt động như một lực đẩy nhẹ tác động lên các đứt gãy vốn đã chịu áp lực rất lớn từ trận động đất chính ở Tōhoku.

Nó không đủ gây nên một trận động đất rõ rệt khác, nhưng đã đẩy nhiều khu vực dịch chuyển.

Theo các nhà nghiên cứu, nếu cách giải thích này chính xác, đây sẽ là ví dụ đầu tiên được biết đến về một sự kiện trượt đứt gãy được kích hoạt bởi sóng địa chấn phản xạ từ ranh giới lõi - vỏ Trái Đất.