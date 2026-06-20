Trung Quốc: Robot quỳ giữa phố xin tiền sạc pin

Một robot hình người trị giá khoảng 16.000 USD (khoảng 400 triệu đồng) bất ngờ xuất hiện trên đường phố Trung Quốc với tấm biển xin tiền sạc pin, khiến mạng xã hội vừa thích thú vừa tranh cãi.

Một robot hình người đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bị bắt gặp đang quỳ bên đường để xin tiền từ người qua lại.

Theo đoạn video lan truyền mạnh những ngày gần đây, robot xuất hiện tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cỗ máy quỳ gối trên vỉa hè, chắp hai tay và liên tục cúi đầu trước người đi đường như đang cầu xin sự giúp đỡ.

Bên cạnh robot là một bảng điện tử LED cùng hệ thống loa phát thông báo với nội dung cho biết robot "không còn tiền để sạc pin", đồng thời kêu gọi mọi người "giúp đóng tiền điện". Trước mặt robot còn đặt một chiếc đĩa nhỏ để nhận tiền mặt và một mã QR để nhận thanh toán điện tử.

Danh tính người đứng sau màn trình diễn này hiện vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xác định đây là mẫu robot hình người Unitree G1 do công ty Trung Quốc sản xuất, có giá khoảng 16.000 USD (gần 420 triệu đồng).

Sự xuất hiện của "robot ăn xin" nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng đây có thể là một trò đùa công phu, một màn trình diễn nghệ thuật đường phố hoặc thậm chí là một cách kiếm tiền độc đáo.

Bên cạnh những bình luận hài hước, nhiều người đặt câu hỏi về mục đích thực sự của màn "ăn xin" bằng robot, cho rằng đây có thể là một cách kiếm tiền hiệu quả hoặc chiêu trò thu hút sự chú ý của chủ sở hữu. Tuy nhiên, một số ý kiến lại phản đối việc quyên góp cho robot, cho rằng sự giúp đỡ nên được dành cho những người đang gặp khó khăn thực sự.

Robot và những sự cố không ngờ tại Trung Quốc

Những năm gần đây, robot hình người xuất hiện ngày càng phổ biến tại Trung Quốc. Chúng được sử dụng trong các sự kiện quảng bá cửa hàng, nhà hàng, triển lãm công nghệ, thậm chí góp mặt trong các ngày hội thể thao học đường.

Trong bối cảnh dân số già hóa và tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại sau nhiều thập kỷ bùng nổ, robot được xem là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp của Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc robot ngày càng xuất hiện gần con người cũng kéo theo không ít sự cố gây chú ý.

Tại một ngày hội thể thao ở Khu tự trị Tân Cương, một robot từng được ghi hình khi biểu diễn võ thuật trước đám đông. Khi các em nhỏ chạy vào sân để tham gia cùng, robot bất ngờ mất thăng bằng và ngã xuống, liên tục vung chân như đang tung các cú đá võ thuật khiến nhiều người phải vội vàng tránh né.

Trong một sự cố khác xảy ra tại tỉnh Thiểm Tây ngày 21/3, một robot Unitree được ghi lại cảnh vô tình đánh trúng mặt một bé trai khi đang biểu diễn trước đám đông. Robot thực hiện động tác xoay người kết hợp vung tay rộng và va phải cậu bé đứng gần sân khấu.

Trước đó, một đoạn video khác cũng lan truyền mạnh trên mạng cho thấy một robot gặp sự cố khi biểu diễn nhảy theo ca khúc Billie Jean. Sau vài động tác đầy hào hứng, robot vấp ngã ở mép sân khấu, đổ nhào xuống đất và liên tục vùng vẫy trước khi được người điều khiển kéo ra ngoài.

Sự cố khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một người say đang cố gắng nhảy múa trong tiệc cưới. Tuy vậy, những tình huống dở khóc dở cười này cũng cho thấy robot hình người vẫn còn phải trải qua nhiều bước hoàn thiện trước khi có thể hoạt động ổn định trong môi trường thực tế.

Nguồn: Daily Mail