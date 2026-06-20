Áp thấp nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương có thể mạnh thành bão trong 24 giờ tới, hoàn lưu bão khả năng ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông.

Tin áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hiện nay, ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách Philippines khoảng 2.500km về phía Đông có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines có thể mạnh thành bão trong 24 giờ tới. (Ảnh minh hoạ)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc), ngày 23-24/6 di chuyển về vùng biển Đông Bắc của Philippines, hoàn lưu bão khả năng ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông.

Cục Khí tượng thuỷ văn đang theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới này.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm 19 và ngày 20/6, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối, đêm, trong đó, vùng núi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi, đồng bằng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Đêm 20 và ngày 21/6, Bắc Bộ duy trì trạng thái chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, vùng núi mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trung du và đồng bằng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Chiều tối và đêm, dải đất từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhận định thời tiết từ đêm 21/6 đến ngày 29/6, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng (trừ Lai Châu và Điện Biên) trong ngày 22/6. Từ ngày 23-25/6, khu vực này nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ 25/6, nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ và xuất hiện mưa rào, dông rải rác lúc chiều tối, đêm cùng ngày, cục bộ mưa to.

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ chiều tối và tối 22/6 mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.