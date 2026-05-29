Chỉ cần nhìn robot Trung Quốc "rán quả trứng" này thôi là tất cả chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm

Có lẽ đây là món ăn thảm hại nhất.

Người ta thường nói "muốn làm bánh thì phải đập vỏ trứng", ám chỉ việc chấp nhận thất bại để tạo ra một robot gia đình dạng người xuất sắc. Xét theo nghĩa đen thì SeeLight S1 của GigaAI suýt chút nữa đã thành công.

Nó không làm vỡ quả trứng nào, nhưng lại "phá vỡ" mọi quy tắc nấu nướng cơ bản khi cho ra lò một đĩa trứng chưng cà chua “trông thảm hại nhất mà tôi từng thấy trong nhiều năm trở lại đây”, cây bút Lance Ulanoff từ trang TechRadar mô tả. Với những gì thể hiện, anh cho rằng chúng ta có thể bớt lo lắng vì robot còn lâu mới thay thế được con người.

Robot còn vụng về

Màn "lăn lộn" trong bếp này nằm trong một video trình diễn dài trên YouTube của SeeLight S1 — mẫu robot sinh học mới vừa được trình làng vào ngày 20/5. Trong video, chú bot này di chuyển bằng bánh xe quanh một căn hộ ở Trung Quốc và xử lý hàng loạt công việc nhà.

Từ nấu ăn, dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, giặt giũ cho đến gấp quần áo — robot này đều cân được hết. Tuy nhiên, cây bút Ulanoff cho rằng con robot này chẳng hề làm tốt.

Mẫu robot có giá 28.000 USD (khoảng hơn 700 triệu đồng) này sở hữu phần thân trên khá giống người, kết nối với phần chân có khớp nối bắt chặt vào một đế lăn di động. Tuy nhiên, đôi bàn tay của nó lại là một cặp càng kẹp gắn vào cánh tay cơ học, trông giống robot trong các nhà máy công nghiệp hơn là một thiết bị gia dụng thân thiện.

SeeLight S1 bắt đầu ngày mới bằng việc hâm nóng một món trông giống đậu phụ bằng lò vi sóng, rồi nhanh chóng tiến đến bệ bếp để bổ cà chua thành các phần siêu to khổng lồ. Có lẽ vì không có miệng nên nó chẳng thể hiểu nổi khái niệm "cắt miếng vừa ăn" là gì - Ulanoff ví von.

Tiếp theo, SeeLight S1 bắt tay vào làm món trứng chưng, bắt đầu với hai quả trứng đã được đập sẵn vào bát. Đôi càng của nó đánh trứng với tốc độ chóng mặt, nhưng ai cũng nhận ra phân cảnh này đã được tua nhanh. Do đó, chẳng ai rõ thực tế chú robot này mất bao lâu để hoàn thành một công đoạn.

Sau khi đổ dầu vào chảo, robot đảo trứng một cách khá vụng về rồi thảy phần cà chua vào. Kết quả là trứng thì quá chín còn cà chua thì vẫn sống sượng. Nhưng mặc kệ, chú bot này vẫn múc ra đĩa để phục vụ. Sau đó, nó còn làm món trứng ốp la bốc khói nghi ngút, dù kết quả có khá khẩm hơn một chút nhưng nhìn chung vẫn là quá lửa.

Đến tiết mục giặt giũ, SeeLight S1 lại diễn một vở khá hài hước. Nó lôi quần áo khô từ máy sấy ra, rồi bê nguyên bốn chiếc áo quần đó bỏ ngược vào... máy giặt. “Một màn trình diễn thiếu tính thuyết phục đến tột cùng”, cây bút của TechRadar chỉ ra.

Đoạn video cũng cho thấy cảnh robot tương tác với một gia đình trong căn hộ. Người mẹ yêu cầu robot lấy những vật dụng cần thiết để cả nhà chuẩn bị ra ngoài đi làm. Chú robot liền lăn bánh đi gom túi xách, ba lô, quần áo và một chiếc mũ. Kỳ lạ thay, chiếc mũ bằng cách nào đó lại "yên vị" ngay trên đầu của chính nó.

Theo nhiều nguồn tin, robot của GigaAI dự kiến sẽ bắt đầu được đưa vào thử nghiệm tại các hộ gia đình Trung Quốc vào năm 2027. Công ty kỳ vọng sẽ giảm được một nửa giá thành vào năm 2028. Hy vọng đến lúc đó, SeeLight S1 sẽ học được cách nấu một đĩa trứng cho ra hồn.

Nhu cầu thực tế từ thị trường

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao chúng ta lại phải chế tạo robot dạng người, nhất là khi chúng chưa thể hoàn thành các tác vụ mang tính tiên phong này nhanh và khéo bằng con người? Câu trả lời là: Trong tương lai, những robot như vậy có thể sẽ trở thành một nhu cầu thiết yếu.

Các báo cáo cho thấy dân số Trung Quốc đang bị thu hẹp và già hóa nhanh chóng. Tỷ lệ sinh giảm trong khi số lượng người cao tuổi ngày một tăng lên. Đây không phải là câu chuyện của riêng ai mà đang diễn ra trên toàn cầu.

Đó là lý do vì sao những quốc gia như Trung Quốc hay Nhật Bản đang nỗ lực chạy đua để đưa các robot dạng người hỗ trợ việc nhà và chăm sóc sức khỏe như SeeLight S1 vào cuộc sống càng sớm càng tốt.

Ở thời điểm hiện tại, GigaAI SeeLight S1 có thể chưa để lại nhiều ấn tượng. Thế nhưng, việc nâng cấp và hoàn thiện nó trong thập kỷ tới là một nhiệm vụ cấp bách. Bởi lẽ, ngày mai đây sẽ có hàng triệu người cần đến sự trợ giúp để quán xuyến việc nhà, hoặc chăm sóc cho những người thân lớn tuổi không còn khả năng tự lo cho bản thân.