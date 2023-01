Kỳ Duyên - Minh Triệu kể chuyện 5 cái Tết bên nhau và lí do "chỉ Duyên về quê Triệu mà không có ngược lại"

Suốt 5 năm qua, Kỳ Duyên - Minh Triệu là 2 cái tên gắn chặt với nhau như "hình với bóng". Đồng hành từ các show thực tế, dự án thời trang, kinh doanh đến các sự kiện đời thường, Kỳ Duyên - Minh Triệu đến nay cả 2 đã trải qua 5 cái Tết cùng nhau với nhiều kỷ niệm đặc biệt.

Gặp Kỳ Duyên - Minh Triệu trước thềm năm mới, cả hai đã có dịp chia sẻ về thói quen sinh hoạt ngày Tết, khoảng thời gian bên cạnh gia đình và đối phương.

Chào Kỳ Duyên - Minh Triệu, nhìn lại năm 2022, 2 bạn có cột mốc nào đáng nhớ?‏

Kỳ Duyên: Để nói về cột mốc năm 2022 của cả Duyên và Triệu thì đó là cả hai cùng trở thành HLV The Face Vietnam 2022. Bọn mình đã có thể cùng nhau làm được ở chương trình rất lớn, có uy tín, đúng với chuyên môn, lĩnh vực mà Duyên lẫn Triệu đều rất thích làm. ‏

‏Minh Triệu: Năm 2022 vừa rồi, bọn mình cũng tập trung phát triển mảng kinh doanh. Song song với những dự án mới, Triệu và Duyên cũng liên tục phát triển dự án cũ mà cả hai theo đuổi.‏

‏Cập nhật những ngày gần đây, trang cá nhân Kỳ Duyên đầy ắp Bearbrick. BST Bearbrick của Kỳ Duyên chắc phải đầy nhà rồi nhỉ? Nhiều người nhận xét "chơi" Bearbrick tốn kém lắm đúng không?‏

‏Kỳ Duyên: Hiện tại thì đúng là chật nhà rồi. Nếu tính về Bearbrick size to nhất thì đến giờ Duyên đã có 10 bé rồi, ngoài ra có những size nhỏ hơn. Đó là thói quen sưu tập của Duyên thôi. Xét về giá trị, những em Bearbrick Duyên đang sở hữu đôi khi chưa bằng so với Bearbrick của những người khác đâu. ‏

‏Minh Triệu: Nếu hỏi Triệu thấy đẹp không thì Triệu thấy đẹp nhưng nếu hỏi Triệu có muốn sưu tập như thú vui Bearbrick như Duyên không thì là không. Mỗi người có sở thích, cảm nhận khác nhau nên mình tôn trọng thôi. Nhưng Triệu cũng hay khuyên Duyên là: "Ê thôi nha, bây giờ nên sắm biệt thự sân vườn, penthouse trước khi sắm thêm các em" vì chật nhà quá rồi. ‏

‏Kỳ Duyên: Đúng rồi nó cũng tốn diện tích quá. Nhiều khi mọi người sẽ nghĩ đó là gấu đồ chơi bằng nhựa thôi, sao phải chi trả một mức tiền lớn để sở hữu. Nhiều mô hình Bearbrick sau khi mua về xong giá có thể tăng gấp 2, 3 lần. Nên nó không phí tiền đâu, nó có thể kiếm lại tiền cho mình nữa. ‏‏

‏Kỳ Duyên - Minh Triệu chia sẻ về 5 cái Tết trải qua cùng nhau ‏

Kỳ Duyên - Minh Triệu tiết lộ thói quen những ngày Tết

Ngày Tết của Minh Triệu - Kỳ Duyên mọi năm sẽ diễn ra thế nào?‏

‏Kỳ Duyên: Nếu tính cả Tết 2023 thì sẽ là 5 cái Tết cùng nhau rồi. Với những cái Tết năm trước, thường Duyên sẽ ở Hà Nội trong 3 ngày Tết đầu năm, còn những ngày sau, Duyên thường hay về quê Phú Yên của Triệu chơi. Đó là nơi Duyên cảm thấy mọi người nên đến thử 1 lần. Khi đến đó, Duyên cảm giác nó rất yên bình, đồ ăn Phú Yên rất ngon nữa. Tết nào về, Triệu cũng dắt Duyên đi ăn hết món nọ đến món kia. Ăn món gì cũng khen ngon hết, chưa món nào chê dở đúng không?‏

‏Minh Triệu: Mọi người nhìn hình ảnh của bọn mình thì có thể nghĩ cả hai ăn rất ít. Nhưng thật ra 2 đứa đều là những tâm hồn ăn uống đó nha. ‏

‏Thông thường, nếu không về quê đối phương, 2 bạn sẽ làm gì vào ngày Tết?‏

‏Kỳ Duyên: Quê hương gốc của Duyên ở Nam Định, Duyên ở đấy học hết lớp 12. Giờ chỉ còn dòng họ ở đó thôi nhưng năm nào cũng thế, cứ mùng 1 là cả gia đình Duyên đều phải về đó thắp hương cho ông bà cũng như thăm các bác, các cô, các chú nhiều khi thăm các người hàng xóm ở đó nữa. Nam Định rất nhỏ nên mọi người cũng biết nhau hết. ‏

‏Minh Triệu: Khán giả thắc mắc vì sao Kỳ Duyên về quê Minh Triệu chơi mà không bao giờ thấy điều ngược lại hết. Mà thật ra Duyên cũng có về quê Duyên đâu, Duyên về chỉ có 1 ngày mùng 1 thôi. Mùng 1 ai ở nhà nấy. Gia đình Duyên ở Hà Nội thì 2 đứa cũng có dịp lui tới thăm nom nhiều. Như Triệu nói, Tết cũng là dịp để mình dành thời gian cho gia đình nhiều một tí, còn những mối quan hệ khác để sau cũng được. ‏

‏Đã trải qua 5 cái Tết cùng nhau, có lần nào Duyên - Triệu giận nhau trong dịp năm mới chưa?‏

‏Minh Triệu: Cũng không nhớ nữa…‏

‏Kỳ Duyên: Chắc là không, Tết là chuyện cũ mình nên bỏ qua. Cứ đến Tết những ký ức khi nhắc đến ngày Tết chỉ là những điều vui vẻ, tích cực thôi. ‏

‏Quê Duyên ở Nam Định (miền Bắc), còn Triệu ở Phú Yên (miền Trung). Đối với 2 bạn, Tết 2 miền có gì khác nhau?‏

‏Kỳ Duyên: Điều khác biệt đầu tiên là không khí và thời tiết. Ở ngoài Bắc những ngày Tết thời tiết rất lạnh nhưng trong nhà lại ấm áp khi tất cả mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, chia sẻ năm vừa rồi đã làm được những gì. Ngoài ra, Duyên nghĩ ẩm thực văn hóa ngày Tết miền Bắc cũng khác miền Trung rất nhiều. Đặc biệt là khác với Triệu vì Triệu là người Công giáo. ‏

‏Gia đình Duyên ngày giao thừa sẽ làm một mâm cúng có gà, xôi, 5 món ăn khác nữa để cúng giao thừa. Ngày mùng 1 Duyên sẽ ưu tiên đi thắp hương cho ông bà tổ tiên. Sau đó có thể đi chùa đền để cầu may mắn. ‏

‏Minh Triệu: Thế thì Triệu cũng đi nhà thờ cầu nguyện. Mỗi mùa Tết có những thánh lễ đặc biệt như thế. Mùng 1, 2, 3 theo truyền thống gia đình thì 4 giờ - 4 giờ rưỡi sáng đã phải lọ mọ dậy rồi để kịp đi lễ lúc 5 giờ sáng. Đó cũng là lý do vì sao dịp Tết cũng là dịp Triệu thiếu ngủ nhiều nhất. Triệu toàn dậy giấc đó, dậy rồi là dậy luôn. Đi lễ xong, cả nhà lại quây quần chúc Tết với nhau. Đó là một truyền thống Triệu thấy rất ấm cúng. Có thể đến 1 lúc nào đó, Triệu không có dịp được vậy nữa, có khi Triệu lại nhớ cảm giác được thiếu ngủ như vậy. ‏

‏Tết đến, Duyên và Triệu có tự vào bếp nấu món ngon chiêu đãi gia đình?‏

‏Kỳ Duyên: Ở gia đình Duyên chỉ có mấy mẹ con, bố con tự làm với nhau thôi. Mỗi người một công một việc. Đến giao thừa thì mẹ dọn dẹp bàn thờ, nấu ăn. Còn Duyên sẽ phụ trách rửa bát, quét dọn nhà cửa. Anh trai và bố của Duyên sẽ thực hiện công việc khác của đàn ông. ‏

‏Minh Triệu: Sao nãy giờ chưa nghe đến đoạn vào bếp nhỉ? Nãy giờ mới đi rìa rìa xung quanh thôi.‏

‏Kỳ Duyên: (Cười lớn) Cũng muốn vào bếp lắm nhưng anh trai Duyên là người nấu ăn rất ngon, mẹ và bố cũng biết nấu ăn luôn. Nên thôi cứ để cho mọi người thể hiện qua 3 mùng đi. ‏

‏Minh Triệu: Còn Triệu nghĩ mình khá may mắn khi sinh ra trong gia đình truyền thống 2 bên nội ngoại đều có những người nấu ăn rất xuất sắc.‏

‏Kỳ Duyên: Đúng nha, đúng kiểu di truyền hay sao vậy đó. Nấu rất ngon.‏

‏Minh Triệu: Duyên đã có dịp thưởng thức rồi nên sẽ có cái nhìn công tâm này. Tâm lý người lớn là con cháu đi xa nhà cả năm rồi, đến Tết quay về thì các dì, các mẹ cũng không bao giờ để các con phải vào bếp đâu, rất thích được nấu ăn cho con cháu. Nhìn con cháu trong nhà ăn uống vui vẻ, ngon miệng thì đó là niềm hạnh phúc rất lớn đối với người lớn luôn.

‏Nãy giờ chỉ nghe Minh Triệu - Kỳ Duyên được người thân nấu ăn cho. Vậy nếu phải vào bếp, 2 bạn sẽ phân chia công việc thế nào? Ai nấu nướng, ai rửa bát?‏

‏Minh Triệu: Cả Triệu và Duyên đều nấu ăn tạm ổn. Khi nào Duyên nấu gì đãi Triệu thì Triệu cũng sẽ biết điều một tí, phụ giúp Duyên. Ngược lại cũng thế, Triệu nấu gì thì Duyên cũng tích cực dọn dẹp. Có qua có lại thôi. Cũng tùy thực đơn là gì!‏

‏Kỳ Duyên: Cũng lợi nha, một người miền Bắc, một người miền Trung, mà sống trong miền Nam lâu năm nên nếu nấu cho nhau thì có thể ăn được khẩu vị của cả 3 miền.‏

‏Minh Triệu: Tâm hồn Triệu Việt Nam lắm, trong đầu chỉ nghĩ tới bún, phở, hủ tiếu. Còn Duyên thích mày mò hơn về công thức mới, biết nấu đồ Âu nữa. ‏

‏Kỳ Duyên: Lý do vì sao Duyên có thể nấu được đồ ăn nước ngoài là nhờ thời gian siết chặt chế độ ăn uống. Đồ Việt Nam có nhiều gia vị để ngon hơn, nên mình buộc phải ăn những món đơn giản như áp chảo, hấp, luộc,.... Mà thường đồ ăn của châu Âu thì họ chỉ sử dụng gia vị đơn giản như tiêu, muối, cơ bản thôi. Duyên không được ăn những món Việt Nam dù rất thèm. ‏

‏Có 2 đối tượng trong phụ nữ trong dịp Tết: "Tết rồi cứ ăn cho thỏa thích rồi tập body sau" hay "Tết đi chăng nữa cũng phải ăn vừa phải để giữ dáng", 2 bạn thuộc nhóm nào?‏

‏Kỳ Duyên: Mình chắc là thuộc tuýp thứ 3. Có thể ngày hôm đấy ăn thoả thích nhưng 2 - 3 ngày sau không dám ăn gì…‏

‏Minh Triệu: Thế thì Triệu sẽ thuộc tuýp người thứ 4. Trong Tết thì thoải mái một tí đi. Triệu sẽ chừa ra 2 - 3kg, tự cho phép mình tăng trong mức đó rồi sau Tết mình sẽ giảm cân 1 lần. ‏

‏Kỳ Duyên: Tự cho phép như vậy hay vượt lên 4 - 5 kg chứ không phải chỉ 2 - 3 kg đâu.‏

‏Minh Triệu: Thì hít đất thêm nhiều tí.‏

‏Kỳ Duyên: Nhưng thật sự về vấn đề ăn uống, Duyên và Triệu ăn uống cũng đầy đủ, không quá kiêng khem gì đâu. 2 đứa có thể ăn tất cả mọi thứ được, nhưng trong quá trình giữ cân nặng bọn mình đã quen với lượng thức ăn đó rồi nên ăn bất cứ cái gì đi nữa bao tử cũng chỉ chứa được từng đó thôi. Khi đó bọn mình biết được lượng thức ăn đưa vào trong người, sẽ không xảy ra tình trạng thừa calo, nên mình cũng không quá lo về chuyện sợ tăng cân sau Tết. Như Triệu nói, Duyên cũng sẽ để dư 1 - 2 kg, qua Tết sẽ vô lại chế độ siết cơ thể.

Kỳ Duyên - Minh Triệu có gặp những "câu hỏi khó" ngày Tết?

‏Tết của người mẫu, Hoa hậu có khác gì mọi người không?‏

‏Minh Triệu: Thường mọi người sẽ nghĩ Hoa hậu, người mẫu ăn uống kiêng khem một tí... Nhưng như Triệu nói, Triệu đã xác định, chấp nhận tăng 2 - 3kg.‏

‏Kỳ Duyên: Cả năm, Duyên ít có dịp về lại quê hương của mình, thường là vì công việc, không có thời gian ở lại đó quá lâu. Những dịp Tết Duyên về Nam Định, 1 năm không gặp là thấy mấy đứa em họ lớn lắm rồi. ‏

‏Bây giờ Duyên cũng là người đã có lượng khán giả riêng nên khi về quê sẽ rất khác với ngày chưa nổi tiếng. Các em biết chị Duyên, "chị Duyên là chị họ mình", nhưng khi gặp Duyên thì các em cũng hơi ngại một tí. Duyên biết nên Duyên chủ động gần gũi với các em hơn, sau đó mọi thứ cũng đâu vào đấy. Đã là người trong dòng họ rồi thì nên gần gũi nhau.

‏Liệu có hình ảnh đối lập nào của 2 bạn khi ở Sài Gòn và ở quê nhà, ví dụ như việc mặc đồ bộ chẳng hạn?‏

‏Minh Triệu: Triệu rất ít khi mặc đồ bộ. Có lẽ việc đó phải chấm dứt từ năm tiểu học rồi. Dù ở nhà đi chăng nữa thì Triệu vẫn có thói quen mặc áo ngủ hay mặc áo thun thoải mái. Là do Triệu không nghĩ tới đồ bộ để mặc chứ không phải Triệu thấy đồ bộ có vấn đề gì. Về quê thì ở nhà mặc đơn giản vậy thôi, đi ra đường mặc đồ lịch sự, vừa đủ là được rồi. Còn Duyên vẫn luôn là chính mình đúng không? (cười lớn).‏

‏Kỳ Duyên: Như Duyên thì có thể Tết ngoài Bắc rất lạnh nên Duyên có điều kiện để "chơi đùa" cùng thời trang. Có thể do tính Duyên cũng điệu nên trước đó 3 - 4 tháng phải đi mua quần áo Tết rồi. Nết từ bé y chang vậy luôn. Cứ gần đến Tết, bố mẹ sẽ mua cho quần áo mới. Không biết Triệu có giống Duyên không nhưng đến Tết mẹ cứ lôi dây chuyền, lắc tay ra cho đeo. Sau này lớn rồi, Duyên vẫn giữ những thói quen đó. ‏

‏Thân thiết như vậy chắc bố mẹ 2 bên rất cưng đối phương mỗi lần về thăm lắm nhỉ?‏

‏Kỳ Duyên: Có cưng đấy, mấy lần Duyên về quê Triệu chơi, các dì, các cô từ bên ngoại đến bên nội đều nấu hết cái này đến cái kia cho Duyên ăn. Biết Duyên ngoài Bắc vào nên mọi người rất thích việc giới thiệu cho Duyên nhiều món ăn mà ngoài Bắc của Duyên không có, như thịt mắm, me ngâm,... Năm nào cũng vậy, về quê Triệu là mọi người đều ăn những món đấy rất ngon.‏

‏Minh Triệu: Gia đình Triệu quý khách là một chuyện. Duyên lại là người luôn ăn uống trông rất ngon miệng. Cho nên các cô, các dì rất vui khi thấy Duyên có thể ăn ngon như vậy. ‏

‏Kỳ Duyên: Trộm vía được cái miệng ăn nhìn ngon lắm! Xong còn hay "xin ăn" nữa. ‏

‏Minh Triệu: Gia đình Triệu rất quý Duyên. Mọi năm Duyên đều về thăm, có năm nay lịch trình thay đổi một tí, Duyên không về được. Mọi người nghĩ một cách hiển nhiên Duyên sẽ về ăn Tết. Tới lúc hỏi Triệu thì mọi người hơi buồn: "Tết này Duyên không về hả?".‏

‏Kỳ Duyên: Đã quá lâu nên việc đó trở thành truyền thống rồi. ‏

‏Minh Triệu: Còn về Triệu khi ghé thăm Hà Nội thì chỉ có nhà anh trai Duyên thôi, còn bố mẹ Duyên thì vẫn bay ra bay vào, có lúc ở Hà Nội, lúc ở Sài Gòn, mà đa số ở Sài Gòn nhiều hơn. Nếu ra Hà Nội thì hầu hết Triệu sẽ gặp gia đình anh trai Duyên. 2 anh chị cũng rất nhiệt tình. Anh trai Duyên nấu ăn rất ngon, nấu lẩu, làm đồ nướng, cho Triệu thưởng thức rất nhiều món ngon ở Hà Nội. ‏

‏Kỳ Duyên: Giống như lúc trước chỉ có 1 đứa em gái thì bây giờ có thêm 1 đứa em gái nữa. Tính chất công việc của anh trai Duyên đi tiếp khách rất nhiều nhưng khi nào 2 đứa ra thì anh Duyên cũng tranh thủ về sớm, hỏi 2 đứa muốn ăn gì anh đi mua, rủ sang chơi với anh chị.‏

‏Minh Triệu: Chị dâu Duyên thì rất nhiệt tình, còn gửi sẵn cả danh sách những quán ăn, quán cafe hot ngoài này. Chị ấy như tour guide từ xa của bọn mình vậy.

‏Những người trẻ khi về quê hay sợ những câu hỏi của người lớn: "Bao giờ lấy chồng, bao giờ sinh con, lương tháng bao nhiêu...". Vậy với 2 bạn, có nỗi sợ vô hình nào đó vào ngày Tết không? Bố mẹ họ hàng có hay hỏi han những câu khiến mình khó xử?‏

‏Minh Triệu: Gia đình của Triệu và Duyên khác nhau nhiều. Bố mẹ Triệu sẽ không bao giờ hỏi con cái những vấn đề như vậy. Bố mẹ khá thực tế, không suy nghĩ sĩ diện nhiều với dòng họ, hàng xóm. Quan trọng là bố mẹ đã cho con thành người trưởng thành rồi, miễn sao con trở thành người có ích cho xã hội là được. Tất cả lựa chọn mà Triệu đưa ra, bố mẹ đều ủng hộ và tôn trọng. Những vấn đề nhạy cảm hơn thì bố mẹ sẽ không bao giờ tạo cho mình sức ép quá lớn để ít nhất khi mình có gặp vấn đề gì trong cuộc sống thì sẽ luôn không ngại chia sẻ với bố mẹ. Triệu cảm thấy rất may mắn khi được bố mẹ nuôi dạy và cho mình nền tảng tốt. Mỗi dịp Tết về quê, Triệu chỉ cần tận hưởng thôi, không áp lực gì cả. Bà con, họ hàng cũng không bao giờ mang lại cho Triệu sự khó chịu. ‏

‏Kỳ Duyên: Triệu may mắn khi ba mẹ Triệu rất tôn trọng về sự riêng tư hay những quyết định trong cuộc sống. Mẹ của Triệu cũng rất tâm lý, biết nên hỏi cái gì, nên quan tâm cái gì. Còn như Duyên ba mẹ Duyên cũng rất thương yêu Duyên nhưng cũng có thể những năm trước do họ chưa thấy được sự trưởng thành của mình, ông bà cũng hơi lo lắng một tí nên mọi người sẽ hỏi những câu khai thác về câu chuyện riêng tư nhiều quá thì Duyên cảm thấy không thoải mái lắm. ‏

‏Những năm gần đây, mọi thứ đã dần tích cực hơn. Có lẽ do cha mẹ thấy Duyên trưởng thành hơn rồi, đã có sự tin tưởng nhất định nào đó về những lựa chọn trong quyết định cuộc sống của Duyên. Giờ ba mẹ Duyên, bác, cô chú đã rất tôn trọng điều đấy rồi. Không còn hỏi những câu: "Bao giờ lập gia đình?" nữa.

‏Vừa qua những ngày cận Tết có một chủ đề được tranh luận khá gay gắt trên MXH: "Người nữ quay lưng lại với mỹ quyền (quyền làm đẹp) thì đừng hỏi tại sao tụi con trai đẹp bảnh bao dạo này thích tìm đến nhau hơn là tìm đến phụ nữ". Quan điểm của 2 bạn như thế nào?‏

‏Minh Triệu: Việc làm đẹp trước tiên phải xuất phát từ chính bản thân người phụ nữ chứ không phải cho đối tượng nào ngắm rồi lựa chọn. Triệu nghĩ phụ nữ thời đại này, khi MXH phát triển rồi thì vấn đề làm đẹp, thẩm mỹ luôn được nâng cao, đó là sự lựa chọn của từng người. Việc nam giới có tìm tới nhau, phụ nữ có tìm tới nhau thì đó là vấn đề giới tính chứ không liên quan gì đến chuyện làm đẹp cả. ‏

‏Kỳ Duyên: Đối với xã hội ngày nay, Duyên thấy cũng không hẳn là một cô gái mặc những bộ quần áo đẹp, trang điểm kỹ càng, các đường nét phải hoàn mỹ nhất có thể thì đấy sẽ được coi là một cô gái chuẩn của cái đẹp. Duyên đã gặp khá nhiều cô gái để mặt mộc, chỉ đánh son bóng nhưng vẫn toát lên sự thu hút riêng như vẻ đẹp tri thức hay năng lượng tích cực. Quan trọng nhất, Duyên nghĩ các bạn vẫn nên chuẩn bị cho mình sự chỉn chu, chuẩn bị tinh thần tự tin, thoải mái. ‏

‏Minh Triệu: Khi một cô gái tự tin nghĩa là họ rất hiểu chính bản thân họ muốn gì. Khi đó, họ có sự thu hút, xinh đẹp nhất.

‏Minh Triệu - Kỳ Duyên chia sẻ lý do The Face Vietnam chưa lên sóng, hé lộ dự án mới ‏

Kỳ Duyên - Minh Triệu chia sẻ về lý do The Face Vietnam bị trì hoãn

Một điều khán giả thắc mắc: The Face Vietnam 2022 khi nào lên sóng vì giờ đã bước sang 2023 rồi? 2 bạn có lo ngại chuyện show lên sóng muộn sẽ làm giảm sức hút?‏

‏Minh Triệu: Năm vừa rồi cũng là năm bận rộn của nhà sản xuất. Nếu mọi người có theo dõi thì cũng thấy cường độ sản xuất show, sự kiện của họ dày đặc đến độ nào. Điều này Triệu nghĩ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tiến độ The Face Vietnam một tí. ‏

‏Bản thân Triệu với Duyên khi nhận lời đồng hành với The Face Vietnam rồi thì cũng phải thông cảm cho đối tác của mình. Đương nhiên việc trễ deadline, hoãn lên sóng là những việc không ai mong muốn hết. Bản thân Triệu, Duyên và cả nhà sản xuất đều không muốn. Tất cả mọi người đang tìm thời điểm tốt nhất để chương trình được trôi chảy, đúng tiến độ một cách liên tiếp nhất.‏

‏Trước Tết, mọi người dự định sẽ quay trước 1 ít rồi quay tiếp sau Tết. Tuy nhiên, chương trình thực tế phải có yếu tố thực tế trong đó. Nếu quay nửa chừng rồi cho thí sinh về quê ăn Tết thì sẽ có nhiều điều ảnh hưởng: Như cân nặng, tâm lý thí sinh… Có nhiều lý do mà Triệu và Duyên ở vị trí HLV phải cảm thấy đồng thuận với nhà sản xuất trong việc nên dời lịch quay, phát sóng sau Tết để có được chương trình xuyên suốt và liên tục. Như thế, mạch cảm xúc được liền mạch và thực tế hơn. ‏

‏Triệu với Duyên cũng rất mong sau Tết mọi người đỡ phải ngóng trông về The Face Vietnam nữa. Hiện tại, không giấu gì mọi người, chương trình đã hoàn thành xong vòng pickteam (chọn đội) rồi. Hy vọng sau 1 cái Tết vui vẻ, mọi người lại có thêm nhiều năng lượng để có thể bắt đầu mùa quay hình khốc liệt! ‏

‏Ở vòng chọn đội vừa qua, team Duyên Triệu đã chọn được những ứng cử viên mạnh cho mình chứ?‏

‏Kỳ Duyên: "Chiến binh ngàn máu" không phải chỉ nằm trong team Triệu - Duyên mà còn trong team 2 chị nữa. Duyên và Triệu cũng sẽ cố gắng hết sức để đưa "chiến binh" đó về team mình. Còn đưa về được hay không thì chắc là mọi người phải chờ đón những tập đầu tiên của The Face Vietnam vì giờ cả 2 cũng không tiết lộ quá nhiều, tránh mất đi sự hấp dẫn của chương trình. ‏

‏Minh Triệu: Giờ không thể nào nói là: "Mình mất nhiều thí sinh quá, tiếc quá", cũng không thể nói: "Duyên - Triệu đã giành được hết thí sinh mạnh rồi nha". Nói như thế nào thì cũng không hay, làm giảm đi sự tò mò háo hức của khán giả. Cho nên thôi, tốt nhất Triệu với Duyên cũng chỉ biết mong mọi người vẫn dành sự yêu mến, quan tâm để khi The Face Vietnam lên sóng mọi người vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ chương trình nhé! ‏

‏Dự định sắp tới của Kỳ Duyên - Minh Triệu trong năm 2023 là gì?‏

‏Kỳ Duyên: Ngoài The Face Vietnam ra thì bọn mình cũng đang có kế hoạch chung, mới mẻ của cả hai. Nếu có tiết lộ thì chắc sẽ mang đến cho mọi người nhiều bất ngờ đấy. Dự án này cũng khá lớn.‏

‏Minh Triệu: Bọn mình rất kỳ vọng vào dự án này. Tính bọn mình hơi khó nên làm gì cũng tâm huyết, cái này cũng có một sự đầu tư tương đối công phu và kỹ càng. Bọn mình cũng đang trong quá trình hoàn thiện cuối cùng của dự án, hy vọng 2023 sẽ là năm cho ra mắt và giới thiệu đến mọi người. ‏

‏2 bạn hãy gửi lời chúc tới độc giả cho năm mới Quý Mão.‏

‏Minh Triệu: Năm hết, Tết đến, Triệu xin đại diện để gửi đến quý khán giả lời chúc mừng năm mới. Mong khán giả sẽ có mùa xuân thật an yên, ấm no. Dù Triệu biết đây là khoảng thời gian tương đối khó khăn về kinh tế cho tình hình chung tất cả mọi người, nhưng Triệu tin mình hãy luôn giữ sự lạc quan, và mình cố gắng duy trì năng lượng tích cực thì mọi thứ sẽ suôn sẻ, may mắn sẽ tự tìm đến trong năm mới.‏

‏Kỳ Duyên: Chúc mọi người sức khỏe dồi dào, mong chúng ta sẽ luôn có những điều vạn sự như ý trong năm tới. Chúc mọi người có cái Tết ấm no bên những người thân của mình.

Cảm ơn những chia sẻ của Kỳ Duyên - Minh Triệu, chúc cho các dự án sắp tới của 2 bạn đều thành công!