Cuộc chiến rating căng não năm 2023 giữa loạt gameshow hot

Vượt qua nhiều cái tên thương hiệu như Người ấy là ai, Sao nhập ngũ... nhiều gameshow truyền hình được đón nhận nồng nhiệt trong dịp cuối năm 2022. Điển hình trong số đó không thể nhắc thiếu Ca sĩ mặt nạ, 2 ngày 1 đêm… Sự lên ngôi của những chương trình được đầu tư hoành tráng đã cho thấy sự nỗ lực, nghiêm túc để mang đến món ăn tinh thần mới cho khán giả. Bước sang năm 2023, một số chương trình đình đám khác đang rục rịch trở lại, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh gay cấn, hấp dẫn.

Những "tân binh khủng long" khiến những gương mặt cũ phải dè chừng

Ca sĩ mặt nạ đưa chương trình âm nhạc dành cho giới trẻ trở lại với màn ảnh nhỏ và nhận được sự chú ý sau thời gian tưởng chừng như thoái trào. Các ca sĩ "thổi hồn" vào những ca khúc bằng tinh thần mới, hơi thở mới và cho thấy công chúng vẫn rất "khát" âm nhạc. Đây mới là thứ cốt lõi hút rating chứ không phải chiêu trò.

Ca sĩ mặt nạ là show giải trí nổi bật trong năm 2022 - Ảnh: Ca sĩ mặt nạ

Trải qua 17 tập phát sóng, chương trình đều lọt top thịnh hành của YouTube với vị trí cao. Việc phải đoán định ai là người ẩn sau bộ mascot khiến người xem thích thú. Ngoài ra, những bản phối chất lượng đã giữ chân khán giả đi đến cuối hành trình. Suốt cuộc thi, khán giả chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội những phần trình diễn của các ca sĩ. Giữa rừng gameshow sa đà vào drama, chất lượng thấp, Ca sĩ mặt nạ như món ăn giải ngấy, mang đến "cú chạm" cảm xúc và đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Ca sĩ mặt nạ tạo cơn sốt trên mạng xã hội trong năm 2022 - Ảnh: Ca sĩ mặt nạ

Một show truyền hình thực tế có sức "công phá" lớn khác là 2 ngày 1 đêm. Đến thời điểm này chương trình đã đạt được thành công nhất định khi chiếm được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Điểm nhấn của chương trình là dàn cast quy tụ tên tuổi hàng đầu như Trường Giang, Ngô Kiến Huy, những nhân tố mới như Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, HIEUTHUHAI tạo nên sự dung hòa bất ngờ và mang đến những mảnh miếng hài hước.

Với mùa 1 thành công rực rỡ, công chúng trông đợi hai chương trình trên sẽ nhanh chóng bước sang mùa 2. Nhiều khán giả tò mò về những điều mới nhà sản xuất mang lại. Sau chuỗi tập về mùa lễ hội, 2 ngày 1 đêm hứa hẹn sẽ nối dài chuyến hành trình khám phá nhiều địa danh, thắng cảnh trên cả nước.

Sự kết nối tuyệt vời từ dàn cast tạo sức hút cho 2 ngày 1 đêm - Ảnh: 2 ngày 1 đêm

Với Ca sĩ mặt nạ, show khiến khán giả ngạc nhiên khi mang nhân vật mascot đầu tiên của mùa 2 ra mắt ngay đêm Giao thừa Xuân Quý Mão. Hai chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt truyền hình trong năm mới 2023 khi còn nhiều điều hấp dẫn chưa được khai phá.

Sự trở lại của những thương hiệu gameshow từng làm mưa làm gió

Running Man Vietnam, Rap Việt đều từng được ví như một "cú nổ" ở thị trường gameshow bởi hiệu ứng truyền thông bùng nổ. Các tập phát sóng của Rap Việt mùa 1 khi đưa lên YouTube chỉ trong thời gian ngắn, thu hút đến hàng triệu lượt xem, liên tục lọt top 1 trending. Mới, lạ và lần đầu tiên xuất hiện theo cách chính thống chính là yếu tố tiên quyết giúp show trở thành "thỏi nam châm" hút khán giả.

Về Running Man Vietnam, chương trình có sự thay đổi nhân sự trong 2 mùa nhưng không vì thế sức hút suy giảm nhiều - Ảnh: Running Man Vietnam

Rap Việt và Running Man Vietnam là hai gameshow có bước chạy đà vô cùng thành công. Cả 2 show công chiếu ở thời điểm không có quá nhiều chương trình nổi bật cạnh tranh, phần khác là do "bước đà" thành công của mùa 1 khiến 2 show có được một lượng lớn khán giả trung thành.

Điểm đáng lo nhất với nhiều khán giả khi nhìn thấy sự giảm sút rõ rệt sự quan tâm của công chúng với Rap Việt mùa 2. Độ lan tỏa giảm mạnh so với mùa 1, dàn thí sinh không có "bệ phóng" lý tưởng như Dế Choắt, GDucky, tlinh hay MCK. Ngay cả quán quân Seachains cũng gần như mất hút với khán giả nếu họ không phải là người hay theo dõi underground.

Bước sang năm 2023, đã có những tín hiệu cho thấy hai chương trình đình đám sẽ trở lại với khán giả. Người hâm mộ hy vọng nhà sản xuất sẽ có những đổi mới nhất định để tạo sức hút như mùa 1 đã từng đạt được. Hơn hết, cuộc đua rating sẽ trở nên khó khăn, gay cấn hơn bao giờ hết khi có nhiều gương mặt mới chất lượng, hút khách, những gameshow này buộc phải tính toán nhiều hơn nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt cái tên đình đám khác như The Face, The Voice cũng đã tiến hành ghi hình casting, hứa hẹn trở lại mạnh mẽ giành lấy hào quang vốn có. Đó là còn chưa kể đến Vietnam’s Next Top Model đã có thông tin "đổi chủ" và sắp chính thức gia nhập đường đua 2023.

Nhìn nhận về thị trường gameshow trong năm 2023, khán giả đặt ngôi sao hy vọng để các nhà sản xuất chứng minh sức hút của những chương trình này không chỉ là hiện tượng và sẽ tạo ra sức bền, thương hiệu lâu dài như cách mà nhiều gameshow nước ngoài đã và đang làm được.