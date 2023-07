Kỳ Duyên "làm nũng" Minh Triệu với một bài hát vô tri, hóa ra bản gốc thuộc về BLACKPINK

Tham gia The Face Vietnam 2023 với chiếc ghế huấn luyện viên đôi lần đầu tiên có trong lịch sử chương trình, mọi động thái của Kỳ Duyên - Minh Triệu luôn thu hút sự chú ý của khán giả. Vốn là cặp đôi đông fan ngoài đời, thậm chí còn được "đẩy thuyền" nhiệt tình, những màn tương tác giữa cả hai luôn được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình trên mạng xã hội.

Trong tập 6 The Face Vietnam 2023 vừa lên sóng tuần qua, khoảnh khắc Kỳ Duyên "hát vô tri" bên cạnh Minh Triệu được fan lan truyền với tốc độ chóng mặt. Giữa không khí đang căng thẳng của cuộc thi, hậu trường ca hát hồn nhiên của Hoa hậu Việt Nam 2014 khiến khán giả bật cười thích thú.

Chưa dừng tại đó, The Face Vietnam 2023 còn tung ra khoảnh khắc hát nghêu ngao khác của Kỳ Duyên kèm theo câu đố: "Góc những giai điệu 'DANG IU' mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Đã ai tìm được phiên bản gốc của bài hát chưa nè?". Ngay lập tức, Kỳ Duyên đã tự đưa ra ngay đáp án là phần lời của Lisa trong ca khúc Kill This Love của BLACKPINK: "Trong clip mới nhất mình hát bài Kill This Love phân đoạn của Lisa (lúc hát cùng Jennie) nha mọi người".

Clip: Kỳ Duyên hát vô tri bên Minh Triệu (Nguồn: The Face Vietnam)

Kỳ Duyên - Minh Triệu vốn là fan cứng của BLACKPINK. Vào ngày 7/7 vừa qua, hai người đẹp cũng đã bước vào cuộc chiến săn vé concert của BLACKPINK diễn ra vào ngày 29 - 30/7 tại sân vận động Mỹ Đình. Cả hai hí hửng vì sắp có buổi hẹn cùng nhau tại concert Born Pink lần này.