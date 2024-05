Ken League tập 1: Chi Pu suýt bị loại, Cris Phan về đích đầu tiên

Ken League chính thức lên sóng tập 1 , cuộc đua của 100 fan đích thực ngày càng gay cấn với những thử thách hấp dẫn. Ngay từ những giây phút đầu tiên của Ken League, quy mô hoành tráng của chương trình đã khiến người chơi không khỏi choáng ngợp. Ca sĩ Tuấn Hưng trầm trồ: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một gameshow thực tế có nhiều người chơi như vậy. Cảm giác của tôi thực sự rất hồi hộp".



Ca sĩ Tuấn Hưng khẳng định mình sẽ chơi chiến thuật "gừng càng già càng cay".

Trong tập 1 của Ken League, khán giả đã cùng theo dõi 100 người chơi trải qua 2 thử thách đầu tiên, chứng kiến những khoảnh khắc gay cấn đầy hồi hộp như khi Chi Pu liều lĩnh tung chiêu "được ăn cả, ngã về 0" ở thử thách mê cung, hay những người chơi phải quay về vạch xuất phát khi đã gần đến đích ở vòng đua tiếp theo.



Chi Pu xuất hiện với visual cực phẩm, khẳng định sẽ chiến hết mình tại Ken League.

Trước khi bước vào vòng đua đầu tiên, huyền thoại AS Roma Francesco Totti đã xuất hiện để gửi lời chào đến khán giả Việt, và đại diện Ban Tổ Chức giải thích luật chơi ở mỗi thử thách và giải thưởng của chương trình. Theo đó, trong 100 người chơi tại Ken League, sẽ chỉ có 1 người chiến thắng duy nhất nhận được giải thưởng trị giá một tỷ đồng và một chiếc vé đến Châu Âu thưởng thức UEFA Champions League 2024/2025.



Huyền thoại Totti công bố giải thưởng tiền tỷ khiến 100 người chơi phấn khích.

Ở thử thách đầu tiên, 100 người chơi phải vượt qua thử thách mê cung khó nhằn. Sau vòng đua này, sẽ chỉ còn 55 người chơi nhận được tấm vé đi tiếp đến thử thách tiếp theo. "Chưa bao giờ thấy tỉ lệ chọi ở một gameshow khủng khiếp như vậy", người chơi số 53 cho biết.



Thử thách mê cung khốc liệt bắt đầu, loại hơn nửa số người chơi.

"Mô hình mê cung phức tạp khiến nhiều người chơi hoang mang khi không tìm được quy luật của nó."Tôi luôn chứng tỏ mình là người bản lĩnh, tự tin, không nao núng. Nhưng khi bước vào, nhìn mọi người nhốn nháo, tôi cũng bị cuốn theo", Tuấn Hưng nhận định. Chính anh cũng suýt trở thành "nạn nhân" của tấm cửa lật - cái bẫy trực tiếp loại thí sinh.



Cris Phan và nhiều thí sinh khác nhanh chóng tìm được cánh cửa đúng để về đích. Sau đó, Tuấn Trần và Ngọc Phước sử dụng nhiều "chiêu" khác nhau như trèo lên cao để xem đường đi, thậm chí dùng "nhân phẩm" khi lựa chọn cửa ra theo cách niệm "thần chú". Không lâu sau đó, Diệp Lâm Anh cũng tìm được đường về đích.

Ngọc Phước "chơi chiêu" nhưng hoàn toàn vô ích trước độ khó của mê cung.

Chi Pu, với tinh thần đầy quyết tâm, đã quyết định "liều" một phen" và lựa chọn thử thách chính mình bằng căn phòng STAR ROOM. "Bản tính của tôi khá là liều. Khi nhìn vào cánh cửa, tôi thấy chữ STAR ROOM và 50-50. Tôi nghĩ bên trong đó sẽ là một thử thách gì đó rất mới mẻ, thú vị", Chi Pu giải thích về lý do đi vào căn phòng. Kết hợp cùng yếu tố may mắn, Chi Pu cũng đã xuất sắc thoát khỏi mê cung để về đích trong vòng đua đầu tiên.



v Xuyên suốt mê cung có hàng loạt bẫy ngầm và thử thách trí tuệ dành cho người chơi.

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, 55 người chơi còn lại tiếp tục cuộc đua thứ 2 cùng thử thách Ken Stop nhằm tìm ra 44 người sẽ bước vào tập 2 của chương trình. Ở vòng chơi này, người chơi phải cực kỳ nhanh nhạy, kiên nhẫn để về đích và giành cho mình một tấm vé bước vào vòng trong. Ca sĩ Tuấn Hưng & Diệp Lâm Anh xuất sắc nằm trong top những người sở hữu chiếc ghế đầu tiên. Không chỉ mang lại cho khán giả cảm xúc gay cấn, hồi hộp mà những màn "thủ thế" của người chơi ở thử thách này cũng mang đến khán giả những khoảnh khắc đầy hài hước.



Những màn "thủ thế" đầy hài hước của người chơi ở thử thách thứ 2

Khép lại tập 1, bên cạnh niềm vui của 44 fan đích thực tiếp tục đồng hành cùng Ken League,, đã có những cảm xúc đầy tiếc nuối của 56 người chơi còn lại khi phải chia tay đồng của mình và ra về. Liệu thử thách gì sẽ xuất hiện ở những tập tiếp theo? Hãy đón xem tập 2 KEN LEAGUE - show thực tế thể thao kết hợp giải trí vào 20g00 Chủ Nhật ngày 2/6/2024 trên kênh YouTube Yeah1 Show!