Kpop 2022: Thời hoàng kim của nhóm nhạc nữ

Đã qua rồi thời hoàng kim của gen 2, khi các nhóm nhạc nam mới chính là tâm điểm của Kpop. Còn nhớ thời điểm năm từ 2009 - 2011, toàn châu Á phát sốt với BIGBANG, Super Junior, SHINee,... và có rất hiếm nhóm nhạc nữ đủ khả năng đứng lên bàn cân ngang bằng với các "thế lực" boygroup này. Thế nhưng, thời thế tạo anh hùng, mọi chuyện đã thay đổi.

Khi EXO và BTS - hai nhóm nhạc nam nổi bật nhất của gen 3 đã bắt đầu bước vào thời kì đẩy mạnh hoạt động cá nhân và nhập ngũ, thì những nhóm nhạc nữ trở nên nổi bật và chiếm lĩnh Kpop. Điều này thể hiện rõ nhất vào chính năm nay, chưa từng có tiền lệ, top 10 BXH âm nhạc Hàn Quốc MelOn hiện không có bóng dáng của một nghệ sĩ nam nào.

2022 được đánh giá là một năm đỉnh cao của girlgroup bởi nhiều yếu tố. Ngay sau khi được nới lỏng giãn cách, tân binh nhóm nữ "mọc lên như nấm sau mưa", với chất lượng đồng đều, phủ sóng truyền thông. Những nhóm nhạc nổi bật của gen 2, gen 3 cũng lần lượt trở lại và gây sốt MXH. Trong khi đó, tân binh là nhóm nhạc nam lại chưa thực sự để lại dấu ấn, và dù tên tuổi toàn cầu như BTS trở lại thì cũng không "chiếm sóng" như thời kì đỉnh cao.

Girlgroup tân binh liên tiếp ra mắt, loạt tên tuổi hàng đầu trở lại

Bắt đầu cuối năm 2021, Kpop đã là sân chơi của nhóm nhạc nữ khi nhiều nhóm nhạc nữ tân binh debut và để lại dấu ấn. Sơ sơ nửa đầu 2022, đã có đến 4 tân binh nữ nổi bật: IVE (tháng 12/2021), NMIXX (tháng 2/2022), Kep1er (tháng 1/2022) đến LE SSERAFIM (tháng 5/2022)... MXH luôn tràn ngập thông tin và bàn tán về màn ra mắt của những nhóm nhạc nữ này. Trong đó, hai cái tên được chú ý nhất chính là IVE và LE SSERAFIM.

Hai tân binh được chú ý nhất nửa đầu 2022 chính là IVE và LE SSERAFIM

Dù cũng gây sóng gió không ít bởi những tranh cãi về giọng hát, kỹ năng trình diễn hay scandal nghiêm trọng bạo lực học đường của cựu thành viên LE SSERAFIM Kim Garam, thì nhìn chung các nhóm nữ tân binh được ra mắt nửa đầu 2022 đều có độ nhận diện nhất định và thành công với sản phẩm đầu tay.

HYBE là công ty năng suất nhất khi vừa cho ra mắt LE SSERAFIM đã tiếp tục tung ra "gà chiến" NewJeans vào ngày 1/8. Hiện NewJeans chính là tân binh đáng chú ý nhất tại Hàn Quốc với concept độc đáo, mới lạ, retro nhưng rất tươi mới cùng một chiến lược quảng bá hết sức thông minh.

NewJeans cùng IVE là hai cái tên dẫn đầu dàn tân binh hiện tại

Không chỉ có các nhóm nhạc mới oanh tạc làng nhạc, 2022 còn đón nhận làn sóng comeback từ những cái tên hàng đầu. Tháng 3/2022, (G)I-DLE trở lại sau lùm xùm với đội hình 5 thành viên cùng TOMBOY. Những tưởng sẽ khó khăn vì đội hình thiếu đi một thành viên nhưng TOMBOY đã thành công vượt qua sự mong đợi của (G)I-DLE lẫn fan.

(G)I-DLE thành công vượt mong đợi khi trở lại cùng TOMBOY

"Chảo lửa" Kpop dần nóng lên khi đến những tháng hè, hai trụ cột gen 4 của ông lớn SM và JYP đều quay trở lại trong tháng 7. Cụ thể, aespa phát hành MV Girls và album cùng tên vào đầu tháng. ITZY nối tiếp cuộc đua mùa hè cùng SNEAKERS và album Checkmate vào giữa tháng.

aespa - Girls

ITZY - SNEAKERS

Đặc biệt, chỉ trong tháng 8, ba girlgroup lớn nhất của Kpop gồm SNSD, BLACKPINK và TWICE cùng tung sản phẩm trở lại tranh giành vị thế hàng đầu. Trong cùng tháng, IVE cũng comeback lần 2 bên cạnh các đàn chị "sừng sỏ".

SNSD trở lại sau 5 năm với FOREVER 1

BLACKPINK cùng siêu phẩm Pink Venom đang "phá đảo" MXH

TWICE với Talk that Talk

IVE cùng After Like đều trở lại vào tháng 8

Ngoài ra, các nghệ sĩ nữ solo rất đáng nói khi Nayeon (TWICE) đã có bước đầu hoạt động độc lập thành công cùng ca khúc POP! và Sunmi trở lại gây sốt mùa hè với Heart Burn. Tất cả đã tạo nên bức tranh Kpop nhộn nhịp đầy màu sắc của các nghệ sĩ nữ.

Nayeon chiếm trọn spotlight trong tháng 6 với màn debut solo POP!

Sunmi góp thêm nhiệt cho mùa hè cùng Heart Burn

Chất lượng âm nhạc đỉnh cao, thị trường nhạc số liên tục thay đổi vị trí tranh top

Đi cùng với số lượng, chất lượng của sản phẩm mà các girlgroup phát hành trong năm cũng được đảm bảo với tiêu chuẩn cao. Minh chứng thể hiện rõ nhất qua số liệu thành tích và top nhạc số trong hơn nửa năm qua. Trong nửa đầu năm, TOMBOY của (G)I-DLE và Love Dive của IVE thay nhau chiếm sóng các BXH trong hệ thống iChart và vị trí view tăng nhanh/nhiều view nhất của nhóm nhạc tân binh trên mặt trận YouTube.

(G)I-DLE và IVE là 2 cái tên đầu bảng trong nửa đầu năm 2022

IVE là cái tên ấn tượng nhất của girlgroup gen 4 khi lần lượt 3 ca khúc ELEVEN (debut), Love Dive và After Like đều thu về hàng loạt thành tích cao. Điểm chung giữa các ca khúc này chính là giai điệu bắt tai, dễ gây nghiện. Nếu ELEVEN giúp IVE ẵm cúp âm nhạc chỉ sau 7 ngày, trở thành nhóm nữ giật cúp nhanh nhất lịch sử Kpop thì Love Dive và After Like giúp IVE khẳng định vị thế trên các BXH âm nhạc.

Love Dive cứ "trồi và sụt", nhưng chưa bao giờ rời bỏ top 10 MelOn trong những tháng gần đây, After Like dù chỉ vừa ra mắt vào ngày 22/8 nhưng hiện tại đã leo lên vị trí đầu bảng.

Thành tích nhạc số đáng nể của IVE

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp giải tân binh cuối năm với IVE chắc chắn sẽ gọi tên nhóm nhạc nữ mới của HYBE NewJeans. Dù chỉ ra mắt được 1 tháng, nhưng NewJeans nhanh chóng chứng minh thực lực với chiến thắng 5 cúp show âm nhạc, ca khúc Attention đạt Real Time All-Kill và các MV debut đều lên xu hướng YouTube tại Hàn Quốc. Không những thế, NewJeans cùng màn ra mắt độc lạ còn "ngăn cản" đàn chị BLACKPINK đến với RAK khi liên tục on top #1 MelOn, trước khi nhường vị trí này lại cho IVE.

NewJeans là nhóm nhạc nữ có âm nhạc và hình tượng độc đáo nhất hiện tại

Sự trở lại bùng nổ nhất, đáng mong chờ nhất trong năm 2022 không ai khác chính là BLACKPINK. Là nhóm nhạc nữ có sức ảnh hưởng nhất hiện tại, BLACKPINK comeback không chỉ được khán giả Hàn Quốc hay châu Á đón chờ mà còn lan toả toàn cầu. Dù chỉ mới phát hành Pink Venom như một MV mở đường, nhưng sản phẩm này đã trở thành "cơn bão" càn quét MXH tháng 8 và lập ra hàng loạt kỷ lục mới.

BLACKPINK và màn trở lại được mong đợi nhất 2022

Không chỉ on top #1, #2, #3 đều đặn trên các BXH nhạc số cả Hàn Quốc lẫn quốc tế, Pink Venom còn mở ra loạt xu hướng chứng minh vị thế hàng đầu của BLACKPINK. MV Pink Venom thu về 90,4 triệu lượt xem ngày đầu trên YouTube, là MV của nghệ sĩ nữ có view 24h cao nhất lịch sử. Chỉ sau 5 ngày phát hành, Pink Venom đạt hơn 200 triệu lượt xem và con số vẫn đang tăng chóng mặt.

Vũ đạo của Pink Venom cũng ngay lập tức trở thành xu hướng cover mới trên các nền tảng chia sẻ video. Khó có nhóm nhạc nữ nào trở lại sau 2 năm vắng bóng sản phẩm nhóm mà vẫn được khán giả toàn thế giới mong đợi như 4 cô gái YG.

Ca khúc gây sốt MXH tới từng chi tiết nhỏ

Đi đôi cùng câu chuyện âm nhạc, tạo hình của BLACKPINK luôn là thứ gây sốt sau mỗi lần trở lại. Jennie cùng áo của đội bóng M.U, make up look của Jisoo hay hình ảnh Lisa trong outfit Celine đều chiếm lĩnh MXH với hàng triệu lượt thảo luận từ Á sang Âu.

Các nhóm nhạc nam thành tích mờ nhạt, BTS comeback chưa thực sự bùng nổ

Đánh giá tổng quan trong 8 tháng đầu năm 2022, chưa bao giờ các boygroup lại "thất thế" trước girlgroup như hiện tại. Những tân binh như TEMPEST, ENHYPEN,... đều không phủ sóng truyền thông. TXT và NCT, hai nhóm nhạc được coi như nổi bật hiện tại dù có trở lại nhưng những ai không theo dõi Kpop đều không biết đến. Đa số các boygroup hiện tại đều có xu hướng phát hành nhạc và xây dựng fandom riêng, và các sản phẩm đều không có yếu tố để phổ biến quốc dân như những nhóm tiền bối. Nếu so với aespa, ITZY, IVE, NewJeans hay LE SSERAFIM, các nhóm nam kể trên đều để thua nhóm nữ về mặt danh tiếng.

TEMPEST nổi tiếng tại Việt Nam không phải vì âm nhạc mà là nhờ thành viên người Việt Hanbin

ENHYPEN hoàn toàn mờ nhạt khi so về danh tiếng với những girlgroup tân binh

Nhóm nam nổi bật ở thị trường quốc tế trong năm vừa qua chỉ có thể điểm qua hai các tên Seventeen và BTS. Thế nhưng, sản phẩm của hai nhóm nhạc này vẫn lép vế so với các nhóm nữ ở thời điểm hiện tại. BTS comeback cùng album Proof và MV Yet To Come kỉ niệm 9 năm thành lập nhưng hiệu ứng tạo ra thực sự "về sau" BLACKPINK. Chưa kể, việc nhóm thông báo đẩy mạnh quảng bá cá nhân cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của Yet To Come.

BTS trở lại cũng không "cứu" được tình hình mờ nhạt của các nhóm nhạc nam

Ngay sau đó, thành viên j-hope debut solo với album Jack in the Box, nhưng với chất nhạc kén chọn người nghe, Jack in the Box cùng ca khúc chủ đề Arson không thể trở thành hiện tượng. Có thể nói, màn trở lại của BTS trong năm 2022 chỉ được phổ biến rộng rãi với fandom nhóm, và dừng lại ở đó.

Sự mờ nhạt của các nhóm nhạc nam ở thời điểm hiện tại đã khiến cho bàn cân Kpop nghiêng hẳn về phía nhóm nhạc nữ. Chưa từng có trong lịch sử Kpop, cuộc chiến thị trường chỉ diễn ra giữa các girlgroup với nhau. Liên tục và sôi động, các nhóm nhạc nữ đang bước đến thời kì đỉnh cao và "bring the boys out" (tạm dịch: đưa các chàng trai ra ngoài), như cách SNSD chiến thắng ngoạn mục năm 2011 khi các boygroup đang ở thời kì cực thịnh nhất.

Nguồn: Ảnh Twitter