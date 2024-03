Knet bình luận về drama tình ái của Han So Hee: "Nếu phải chọn 1 người sai, đó chính là Hyeri"

Drama tình ái của 3 ngôi sao Han So Hee - Ryu Jun Yeol (Reply 1988) - Hyeri chiếm sóng mạng xã hội trong 2 ngày qua. Nếu Han So Hee bị chỉ trích vì tiền hậu bất nhất chuyện đời tư và có thái độ "đá đểu" kém lịch sự với bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol là nữ diễn viên Hyeri, còn tài tử Reply 1988 bị chê trách hèn nhát vì im bặt để người cũ - người mới bị dư luận đàm tiếu thì "nữ phụ" Hyeri cũng nhận về vô số đánh giá tiêu cực từ cư dân mạng.

Drama tình ái của Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri khiến công chúng bị “quay như chong chóng” trong hơn 24 giờ qua

Theo Theqoo, trong lùm xùm tình ái của 3 ngôi sao xứ Hàn nói trên, Hyeri - bạn gái cũ từng bên nhau 7 năm của Ryu Jun Yeol - không nhận được sự bênh vực, đồng cảm từ công chúng. Theo nhiều netizen, Hyeri "không phải dạng vừa", bởi cô chính là người khơi mào cho chuỗi drama tình ái làm dậy sóng dư luận những ngày qua.

Giữa lúc dân tình đang nháo nhào trước tin Han So Hee - Ryu Jun Yeol hẹn hò vào ngày 15/3, chính bức ảnh chụp phong cảnh kèm chú thích "Thú vị quá" được Hyeri đăng tải trên trang cá nhân cùng với việc cô bỏ theo dõi bạn trai cũ, đã đẩy mối quan hệ của Han So Hee - Ryu Jun Yeol vào "hố lửa", bị công chúng mổ xẻ từng chi tiết và mốc thời gian. Không chỉ vậy, động thái mập mờ của Hyeri còn khiến Han So Hee dính nghi vấn là tiểu tam. Thái độ của Hyeri cũng được cho là đã "chọc giận" Han So Hee, khiến mỹ nhân My Name không giữ được bình tĩnh mà lên tiếng đáp trả, tạo nên cuộc đấu khẩu qua lại giữa 2 người phụ nữ.

Tuy nhiên, theo đánh giá từ công chúng, bài đăng được cho là "đá đểu" Hyeri vào chiều 15/3 là cách Han So Hee bảo vệ chính mình trước cáo buộc đời tư sai sự thật và cả lời trách móc của bạn gái cũ Ryu Jun Yeol. Sau khi Han So Hee có động thái "làm căng" vấn đề, thậm chí đã xin lỗi người đồng nghiệp, Hyeri vẫn không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về phản ứng gây tranh cãi của cô.

Hyeri đăng bài ẩn ý "đá xoáy", hủy follow khi bạn trai cũ Ryu Jun Yeol sau khi anh có tình mới. Động thái này của cô khiến Ryu Jun Yeol và Han So Hee vướng nghi vấn ngoại tình

Theo Theqoo, đa số các netizen đều đánh giá với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành giải trí, phản ứng của Hyeri trước việc tình cũ có bạn gái mới là kém văn minh. Hành động của cô thực tế đã khiến Ryu Jun Yeol và Han So Hee dính scandal, ảnh hưởng lớn đến danh tiếng. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Hyeri chính là người sai nhất trong drama tình ái này: "Hyeri vô tội ư? Chẳng phải cô ấy đã phạm 1 sai lầm lớn sao. Cô là người bắt đầu mọi chuyện", "Nếu phải chọn 1 người làm sai, tôi sẽ chọn Hyeri", "Vụ drama này không phải do Hyeri gây ra sao", "Sau khi khiến mọi chuyện ầm ĩ, cô ấy lại im như thóc", cư dân mạng chỉ trích Hyeri.

Đến nay, công chúng vẫn đang chờ động thái tiếp theo từ Hyeri. Cô được xem là chìa khóa giải đáp nghi vấn của dư luận xoay quanh việc Ryu Jun Yeol có ngoại tình, Han So Hee có phải là tiểu tam hay không để kết thúc drama tình ái đã kéo dài liên tục trong 2 ngày qua.

Sau khi khơi màu drama, công chúng vẫn đang đợi động thái tiếp theo từ Hyeri

Theo Naver, nghi vấn Han So Hee làm tiểu tam, Ryu Jun Yeol phản bội Hyeri bùng lên mạnh mẽ sau khi các tuyên bố về thời điểm hẹn hò cả 2 đưa ra bị phát hiện không khớp với dữ kiện thực tế. Han So Hee chia sẻ cô lần đầu gặp Ryu Jun Yeol ở triển lãm tranh vào ngày 15/11/2023, đến đầu năm nay mới chính thức hẹn hò. Tuy nhiên, dân mạng phát hiện Han So Hee và Ryu Jun Yeol từng hợp tác quay quảng cáo vào năm 2021, thậm chí tương tác qua lại trên mạng xã hội từ trước đó.

Nguồn: Theqoo