Bị khui chuyện "phim giả tình thật" giữa drama tình ái Han So Hee, chị gái Jeongyeon (TWICE) lập tức lên tiếng

Tin tức Han So Hee - Ryu Jun Yeol hẹn hò và drama tình ái tay 3 với Hyeri đang là tâm điểm truyền thông xứ Hàn ngày 15 và 16/3. Nhưng lúc này, có 1 cặp đôi khác cũng nhận được sự quan tâm không kém. Đó chính là cặp đôi "phim giả tình thật" Gong Seung Yeon và Son Ho Jun.

MyDaily đưa tin độc quyền cặp đôi bén duyên khi đóng chung phim The First Responders vào năm 2022. Chị gái Jeongyeon (TWICE) và tài tử hơn 9 tuổi nảy sinh tình cảm, tìm hiểu và hẹn hò ngay từ thời điểm đó. Cặp đôi tiếp tục đóng phần 2 The First Responders và duy trì tình cảm ổn định suốt 2 năm qua.

MyDaily đưa tin Son Ho Jun - Gong Seung Yeon là cặp đôi "phim giả tình thật" mới nhất của làng giải trí

Tuy nhiên rất nhanh chóng sau đó, công ty quản lý của Gong Seung Yeon đã lên tiếng phủ nhận tin cặp đôi hẹn hò. Trả lời truyền thông, Baro Entertainment cho biết: "Sau khi kiểm tra với cô ấy, chúng tôi xác nhận tin đồn hẹn hò giữa 2 người là vô căn cứ". Người hâm mộ chưa kịp vui mừng thì đã phải chịu cảnh chưng hửng.

Gong Seung Yeon sinh năm 1993, là chị gái của nữ idol nổi tiếng Jeongyeon (TWICE). Cô từng là thực tập sinh của SM Entertainment, thực tập cùng lứa các thành viên Red Velvet. Trong khi đó, Son Ho Jun sinh năm 1984, anh nổi danh qua hàng loạt bộ phim như Reply 1994, Mrs. Cop, Go Back Couple...

Những hình ảnh khác của cặp đôi trong phim The First Responders

Nguồn: MyDaily, Topstarnews