Căng: Netizen bóc hàng loạt bằng chứng tố cặp Han So Hee - Ryu Jun Yeol nói dối, ngoại tình sau lưng Hyeri từ lâu!

Sáng 16/3, Han So Hee và Ryu Jun Yeol gây chấn động dư luận châu Á khi chính thức xác nhận đang yêu nhau. Trên trang cá nhân, Han So Hee và Ryu Jun Yeol đều khẳng định họ quen nhau sau khi tài tử này đã chia tay bạn gái là nữ diễn viên Hyeri. Han So Hee cho biết cô gặp gỡ Ryu Jun Yeol lần đầu vào 11/2023, và hẹn hò với anh vào đầu năm 2024. Vào thời điểm cả 2 gặp nhau, Ryu Jun Yeol và Hyeri đã chia tay gần 1 năm.

Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã xác nhận hẹn hò

Thế nhưng, không lâu sau đó, cư dân mạng đã soi ra bằng chứng Han So Hee và Ryu Jun Yeol quen biết nhau từ trước thời điểm tài tử Reply 1988 chia tay Hyeri, không giống như tuyên bố của họ. Cụ thể, netizen phát hiện Han So Hee và Ryu Jun Yeol từng hợp tác quay quảng cáo vào năm 2021. Minh tinh My Name còn nhấn yêu thích hình ảnh Ryu Jun Yeol trên mạng xã hội từ năm 2016. Vì vậy, việc 2 nghệ sĩ nói bản thân gặp đối phương lần đầu ở triển lãm tranh vào tháng 11 năm ngoái là không đúng sự thật.

Han So Hee và Ryu Jun Yeol từng cùng nhau quay quảng cáo vào năm 2021, chứ không phải đến triển lãm tranh vào tháng 11/2023 họ mới lần đầu gặp gỡ

Trong đó, Han So Hee bị phát hiện tương tác qua mạng xã hội, nhấn like ảnh của Ryu Jun Yeol từ năm 2016

Cũng trong tâm thư, Han So Hee nói rằng Ryu Jun Yeol và Hyeri chia tay từ đầu năm 2023. Song dân tình phát hiện Ryu Jun Yeol và Hyeri vẫn còn đăng ảnh dùng ốp lưng điện thoại đôi vào ngày 10/11/2023. 3 ngày sau họ mới tuyên bố chia tay trước truyền thông. Và đến ngày 18/11/2023, Han So Hee đã tới triển lãm của Ryu Jun Yeol. Không chỉ vậy, vào tháng 8/2023, phía công ty quản lý đã phủ nhận Ryu Jun Yeol và Hyeri chia tay.

Dựa trên những bằng chứng và mốc thời gian được sắp xếp lại nói trên, dân tình không khỏi nghi vấn Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã nói dối để che giấu việc họ âm thầm phát triển tình cảm sau lưng Hyeri. 3 ngày trước khi đưa ra thông báo chia tay đến công chúng, Ryu Jun Yeol và bạn gái lúc đó là nữ diễn viên Hyeri vẫn còn sử dụng ốp điện thoại đôi. Điều này cho thấy Ryu Jun Yeol và Hyeri duy trì mối quan hệ tình cảm đến ngày 10/11/2023 rồi mới kết thúc. Họ không chia tay vào đầu năm 2023 như tuyên bố của Han So Hee trong tâm thư

Do đó, cư dân mạng không khỏi nghi ngờ Ryu Jun Yeol đã lừa dối Hyeri, và Han So Hee chính là nguyên nhân khiến cuộc tình 7 năm của 2 ngôi sao Reply 1988 tan vỡ

Hiện tại, drama tình ái giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri đang là tâm điểm bàn tán trong dư luận châu Á. Sau khi Han So Hee - Ryu Jun Yeol lần lượt đưa ra tuyên bố về chuyện tình cảm và bị nghi vấn ngoại tình, công chúng vẫn đang chờ động thái tiếp theo từ Hyeri.

Trước đó, vào ngày 15/3, trong khi dân tình nháo nhào trước tin đồn Ryu Jun Yeol và Han So Hee hẹn hò, Hyeri - bạn gái cũ Ryu Jun Yeol - đã đăng ảnh ẩn ý "Thật thú vị" và hủy theo dõi bạn trai cũ trên trang cá nhân. Thái độ của Hyeri trước tin tình ái của người yêu cũ khiến dân tình đồn đoán rằng nữ diễn viên và Ryu Jun Yeol kết thúc không êm ấm, tan vỡ vì xuất hiện người thứ 3.

Hyeri đang là nhân vật được chú ý nhất trong câu chuyện tình ái của Han So Hee - Ryu Jun Yeol

