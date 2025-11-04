Kinh nghiệm 15 năm sống chung cư: Tôi nhận ra nên làm bếp mở với phòng khách hay bếp khép kín, chọn đúng thì sống sướng, bán dễ

Sau 15 năm sinh sống trong nhiều căn hộ chung cư khác nhau tại các thành phố lớn của Trung Quốc, anh Lâm (42 tuổi, làm nghề kỹ sư công nghệ) đã có nhiều trải nghiệm với các kiểu thiết kế nhà ở. Anh nhận ra rằng việc lựa chọn thiết kế bếp mở hay bếp khép kín ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống và giá trị khi bán lại.

Bếp khép kín: riêng tư, gọn gàng nhưng thiếu kết nối

Năm 2010, sau một thời gian dài ở trong những phòng trọ chật hẹp, anh quyết định thuê căn hộ đầu tiên ở Bắc Kinh. Khi đó, anh Lâm chọn căn có bếp khép kín. Thiết kế này phổ biến thời điểm đó vì nhiều người e ngại mùi thức ăn lan sang các khu vực khác. Bếp được ngăn bằng tường và cửa kính, giúp hạn chế khói, tiếng ồn và hơi nóng khi nấu nướng.

Anh Lâm thừa nhận, bếp khép kín có ưu điểm lớn là giữ nhà cửa luôn sạch sẽ, khách đến chơi không thấy khu vực nấu nướng lộn xộn. Khi nấu ăn xong chỉ cần đóng cửa lại, cả căn hộ vẫn giữ được cảm giác ngăn nắp, riêng tư.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sau vài năm, anh nhận thấy nhược điểm rõ rệt. “Khi tôi nấu ăn, vợ con thường ngồi ở phòng khách. Chúng tôi gần như không trò chuyện được với nhau. Không gian bị chia cắt khiến căn hộ có cảm giác nhỏ và tách biệt,” anh nói.

Bếp mở: thoáng sáng, kết nối tốt nhưng đòi hỏi sự ngăn nắp

Đến năm 2016, khi tài chính của gia đình vững vàng hơn, vợ chồng Lâm mua được căn hộ đầu tiên ở Thượng Hải. Hiểu hết các khuyết điểm của căn bếp khép kín, anh Lâm đề xuất với kiến trúc sư thiết kế bếp mở nối liền với phòng khách.

Không có vách ngăn, ánh sáng từ cửa lớn phòng khách chiếu vào cả khu bếp, tạo cảm giác rộng rãi và hiện đại.

Ảnh minh họa

Ban đầu, anh lo mùi thức ăn lan khắp nhà, nhưng sau khi lắp máy hút mùi công suất lớn và sắp xếp đồ bếp gọn gàng, mọi lo ngại đều biến mất. “Tôi có thể vừa nấu ăn vừa trò chuyện, nhìn con chơi trong phòng khách. Cảm giác sinh hoạt chung ấm áp hơn hẳn,” anh chia sẻ.

Theo anh, bếp mở đặc biệt phù hợp với căn hộ có diện tích nhỏ hoặc trung bình, giúp không gian thông thoáng, ánh sáng tự nhiên lan tỏa tốt hơn. Tuy nhiên, người sử dụng cần chú ý ba yếu tố: Trang bị máy hút mùi chất lượng cao; Giữ quầy bếp và khu vực nấu ăn luôn gọn gàng, sạch sẽ; Duy trì thói quen dọn dẹp ngay sau khi nấu.

Chỉ khi đảm bảo các yếu tố này, bếp mở mới thực sự phát huy hiệu quả, tránh biến không gian sinh hoạt chung thành nơi “ám mùi” và bừa bộn.

Từ trải nghiệm thực tế, anh Lâm đúc kết một số kinh nghiệm cho những người đang chuẩn bị mua hoặc cải tạo căn hộ:

- Xem diện tích và hướng nhà trước khi chọn kiểu bếp. Nếu căn nhỏ, bạn nên ưu tiên bếp mở để không gian rộng và sáng hơn. Với căn hộ lớn, bếp khép kín vẫn phù hợp.

- Chú trọng thông gió và hút mùi. Dù là bếp mở hay khép kín, hệ thống hút mùi và cửa sổ thoáng khí là yếu tố quyết định sự thoải mái.

- Cân bằng giữa thẩm mỹ và tiện ích. Bếp mở tạo cảm giác hiện đại, gần gũi, phù hợp với gia đình trẻ. Bếp khép kín lại thích hợp cho người thích nấu nướng nhiều, cần riêng tư.

Sau 15 năm trải nghiệm hai kiểu thiết kế, anh Lâm khẳng định: “Không có lựa chọn nào đúng tuyệt đối. Điều quan trọng là phù hợp với cách sống của gia đình.”

Nếu bạn sống trong căn hộ nhỏ, thường xuyên tiếp khách hoặc muốn không gian gắn kết, bếp mở sẽ mang lại sự thoải mái và hiện đại. Ngược lại, nếu thường nấu các món nhiều dầu mỡ, cần không gian riêng tư, bếp khép kín vẫn là lựa chọn an toàn.