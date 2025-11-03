Nội thất cơ bản ở chung cư gồm những gì?

Nội thất cơ bản là gì?

Dù bạn đang sở hữu căn nhà có diện tích nhà lớn hay nhỏ thì đều cần có những thiết bị nội thất cơ bản cho căn hộ. Từng khu vực không gian riêng sẽ xác định được những món đồ cần có như nội thất phòng khách bao gồm những món đồ cơ bản như thế nào? Nội thất phòng ăn, nội thất phòng ngủ ra sao?

Tùy vào nhu cầu sử dụng của chủ nhà sẽ có những chọn lựa về nội thất cơ bản phù hợp. Vì thế, nội thất cơ bản sẽ được hiểu là những món đồ nội thất cần phải có trong mỗi căn nhà.

Nội thất cơ bản chung cư gồm những gì?

Mỗi dự án chung cư có quy chuẩn riêng về các món đồ nội thất cơ bản. Tuy nhiên, mỗi căn hộ chung cư thường có những nội thất cơ bản sau:

Gạch lát nền

Đây là một trong những hạng mục nội thất cơ bản của căn hộ chung cư khi bàn giao cho khách, ngoại trừ căn hộ muốn bàn giao thô thì không có gạch lát nền.

Trần và tường

Mỗi căn hộ chung cư khi bàn giao thường có tường trát và sơn. Trần nhà có thể lắp bằng vật liệu thạch cao.

Hệ thống điện và thông gió

Thông thường, hệ thống điện và hệ thống thông gió được thiết kế ngầm trong tường hoặc trong trần theo thiết kế đã được duyệt.

Nhà vệ sinh

Nội thất cơ bản cho một phòng vệ sinh gồm bồn rửa tay, vòi nước, vòi hoa sen, bồn cầu... Ngoài ra, một số căn hộ sẽ có thêm thiết bị khác tùy theo hợp đồng.

Nhà bếp

Một số dự án khi bàn giao căn hộ cho khách có tủ bếp dưới (hoặc cả tủ bếp trên) tùy theo hợp đồng, cùng trang thiết bị cơ bản như van vòi nước, bồn rửa bát...

Bên cạnh đó, nội thất cơ bản của căn hộ chung cư còn có cửa chính, cửa các phòng, cửa sổ, ban công.

Nội thất đầy đủ gồm những gì?

Một căn hộ được bàn giao cho khách với nội thất đầy đủ sẽ không giới hạn về các món đồ nội thất. Thông thường, căn hộ chung cư đầy đủ nội thất sẽ có những món đồ chính cho mỗi gian phòng.

Phòng khách

Trong phòng khách sẽ có sofa, bàn trà, kệ ti vi kèm theo một số đồ khác như tranh treo tường, đèn trang trí, quạt trần...

Khu bếp và phòng ăn

Trong phòng bếp sẽ có tủ bếp, máy hút mùi, bàn ăn và có thể đi kèm lò nướng, tủ lạnh, khăn phủ bàn...

Phòng ngủ

Nội thất trong phòng ngủ đầy đủ sẽ bao gồm giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm, đèn ngủ, chăn ga gối đệm...

Phòng thờ

Trong phòng thờ sẽ có bàn thờ (hoặc tủ thờ hoặc sập thờ), vách ngăn phòng thờ, tranh phòng thờ, bộ đồ thờ gốm sứ...

Ngoài ra, nội thất đầy đủ của căn hộ chung cư còn có tủ để giày dép, rèm cửa, giá sách, bàn làm việc, bàn học...