Kinh hoàng lũ quét ở Trung Quốc: Nước ngập hơn 2 mét, ô tô trôi như xe đồ chơi trên đường

Nhiều người dân đã đăng tải các bài viết kêu cứu vì mưa ngập quá lớn.

Theo truyền thông đưa tin, rạng sáng ngày 13/7, huyện tự trị dân tộc Mãn Khoan Thành, thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã hứng chịu một đợt mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường trong khu vực đô thị bị ngập lụt nghiêm trọng.

Phóng viên báo Thượng Du News ghi nhận: từ tối ngày 12/7 đến rạng sáng ngày 13/7, nhiều tài khoản mạng xã hội có địa chỉ IP tại Thừa Đức, Hà Bắc đã đăng tải các bài viết kêu cứu. Các video cho thấy nước lũ tràn qua các con phố, nhiều ô tô đỗ bên đường bị dòng nước xiết cuốn trôi. Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự lo lắng và mong người dân địa phương chú ý an toàn.

Cảnh lũ quét ở Hà Bắc

Sáng ngày 13/7, phóng viên báo Thượng Du News đã liên hệ với Văn phòng Chính quyền huyện tự trị dân tộc Mãn Khoan Thành để nắm tình hình. Một nhân viên tại đây cho biết, mực nước tại các điểm ngập trong khu vực đô thị hiện đã rút xuống, các đơn vị liên quan đang tổ chức dọn dẹp bùn đất và khôi phục sau thiên tai.

"Hiện tại nước đã rút, toàn huyện đang tích cực dọn dẹp bùn lầy, tình hình chung tương đối ổn định." Người này cũng cho biết thêm, hiện tại trong địa bàn huyện không có khu vực nào cần cứu hộ từ bên ngoài, các công tác cứu hộ khẩn cấp đang được triển khai một cách ngăn nắp, trật tự.

Sau đó, phóng viên tiếp tục liên hệ với trấn Khoan Thành - nơi chịu ảnh hưởng ngập lụt khá nghiêm trọng. Một cán bộ của chính quyền trấn cho biết, các khu vực liên quan đang gấp rút dọn dẹp bùn đất và rác thải, toàn bộ người dân bị ảnh hưởng đều đã được sơ tán đến nơi an toàn.

"Những ngôi làng trước đây từng bị mất liên lạc tạm thời thì nay đều đã kết nối lại được, không có trường hợp nào bị mất tích." Cán bộ này khẳng định, tình hình nhân sự tại các làng hiện đã hoàn tất xác minh và có thể liên lạc với toàn bộ người dân. Trọng tâm công việc hiện tại là dọn dẹp bùn lầy và khôi phục trật tự sinh hoạt, sản xuất. Về mức độ thiệt hại cụ thể cũng như thời điểm người dân có thể hoàn toàn trở lại cuộc sống bình thường, vẫn cần chờ tổng hợp số liệu thêm từ các làng.

Cảnh tượng ô tô bị cuốn trôi hàng loạt

Trước đó, Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin: do ảnh hưởng của mưa lớn, tổng cộng 9 ngôi làng thuộc 4 xã/trấn của huyện Khoan Thành (bao gồm trấn Khoan Thành, xã Mạnh Tử Lĩnh, trấn Bột La Đài và trấn Long Tu Môn) đã bị hư hỏng diện rộng về đường xá, giao thông có thời điểm bị gián đoạn, khiến khoảng 1.800 dân làng gặp khó khăn trong việc đi lại.

Vào ngày 12/7, chính quyền địa phương đã liên tiếp phát đi Cảnh báo Đỏ về mưa lớn, Cảnh báo Đỏ về hiểm họa địa chất và Cảnh báo khí tượng về thiên tai lũ quét. Trận mưa tiếp diễn liên tục đến khoảng 23h cùng ngày.

Bà Kiều, chủ một cửa hàng kim khí tại địa phương, chia sẻ với truyền thông rằng trận mưa lớn này bắt đầu từ khoảng 19h tối ngày 12/7 và kéo dài đến tận khoảng 1h sáng ngày 13/7. Nước ngập trên phố lúc sâu nhất đã vượt quá 2 mét, khiến nhiều xe ô tô đỗ dọc đường bị nước lũ cuốn trôi.

Nguồn: Sohu