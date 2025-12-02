Kinh hoàng cảnh cô gái bị cá mập cắn nhưng vẫn từ chối lên bờ vì muốn chụp thêm ảnh

Trong sự việc xảy ra vào ngày 26 tháng 11, một du khách người Trung Quốc đã bị cá mập tấn công khi đang lặn biển ở Maldives. “Hung thần biển cả” đã để lại một vết rách lớn trên cổ tay cô gái.

Tuy nhiên, vì muốn chụp thêm những bức ảnh xứng đáng đăng Instagram, cô đã từ chối lên bờ sau vụ tấn công và chỉ trích hướng dẫn viên du lịch vì đã ép cô rời khỏi mặt nước.

Sau khi bị cắn, du khách vẫn không muốn lên bờ luôn

Sau sự cố, cô đã bình thản khoe vết thương cho bạn bè xem. Bạn bè khuyên cô nên đi khám, nhưng người phụ nữ đã bỏ ngoài tai lời họ, theo một bài đăng trên Weibo. Cô cũng cười khi bạn bè liên tục nhắc nhở cô về khả năng bị cắt cụt chi nếu vết thương không được điều trị.

Người phụ nữ ban đầu phớt lờ vết thương vì cô không cảm thấy có gì nghiêm trọng, nói rằng cô có thể tự đưa ra đánh giá của riêng mình, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

"Nếu cá mập cắn vào mạch máu, động mạch chủ hoặc xương của tôi, và nếu khớp của tôi không thể cử động, tôi chắc chắn sẽ rất hoảng sợ."

Tuy nhiên, sau khi nhận ra vết thương của mình đã bị viêm, cô đã đến bệnh viện để điều trị. Vết thương của cô đã được làm sạch và cô đã được tiêm phòng uốn ván.

Vết thương của cô sau đó

Trước khi được điều trị, trên cổ tay trái của cô có một lỗ hổng to bằng hạt đậu xanh vẫn đang chảy máu, và có những vết trầy xước gần đó.

Về lý do bị cá mập cắn, cô tuyên bố rằng có lẽ đó là do chiếc vòng tay bạc mà cô đang đeo dưới nước.

Nguồn: World of Buzz