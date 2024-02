Kim Soo Hyun: Bị bố bỏ rơi, từ idol kiêm mẫu nội y trượt vai Vườn Sao Băng hoá "ông hoàng cát xê"

Năm mới Canh Thìn đã gõ cửa, hứa hẹn là 1 năm thành công tốt đẹp với dàn sao tuổi Thìn đông đảo và đình đám của Kbiz. Các ngôi sao tuổi Thìn không chỉ đẹp trai xinh gái mà còn vô cùng tài năng, nổi tiếng toàn châu Á.

Giữa cả "rừng" sao tuổi Thìn Kbiz, Kim Soo Hyun hiện là 1 trong những nam diễn viên nổi tiếng, thành công và giàu có nhất. Tài tử sinh năm 1988 đã vượt qua nhiều khó khăn để có được thành công như ngày hôm nay.

Tuổi thơ không êm đềm, chỉ có mẹ là chỗ dựa duy nhất

Kim Soo Hyun sinh ngày 16/2/1988 tại Seoul, Hàn Quốc. Với vẻ ngoài sáng láng, sẽ rất dễ lầm tưởng Kim Soo Hyun sinh ra trong gia đình giàu có. Nhưng trên thực tế, nam diễn viên đã trải qua một tuổi thơ bất hạnh. Cha mẹ anh ly hôn từ sớm, nam diễn viên ở cùng mẹ 20 năm trong căn nhà thuê, khó khăn đủ đường. Anh không giữ liên lạc với cha trong nhiều năm liền, đến khi nổi tiếng, anh mới chủ động nói chuyện lại với cha.

Cha của Kim Soo Hyun - ông Kim Chung Hoon vốn là ca sĩ hát chính trong nhóm nhạc rock Seven Dolphins nổi tiếng thập niên 1980. Vì cha sớm bỏ đi nên mẹ là người thân thiết duy nhất của nam diễn viên. Kim Soo Hyun nổi tiếng là người yêu thương mẹ. Bà là người luôn đồng hành cùng Kim Soo Hyun và hết lòng ủng hộ sự nghiệp của anh. Công chúng không khó để bắt gặp những khoảnh khắc Kim Soo Hyun cực kỳ tình cảm bên mẹ.

Công chúng dễ dàng tìm được những hình ảnh thân thiết của Kim Soo Hyun và mẹ. Bà là chỗ dựa tinh thần duy nhất của nam tài tử từ nhỏ cho tới lớn

Sự nghiệp không trải hoa hồng: Từng làm mẫu nội y, trượt vai diễn trong Vườn Sao Băng trước khi vụt sáng

Con đường đi đến thành công của Kim Soo Hyun không trải đầy hoa hồng. Khi mới chập chững bước chân vào showbiz, nam diễn viên từng làm người mẫu nội y. Đến năm 2007, anh có vai diễn đầu tiên trong phim sitcom Kimchi Cheese Smile. Có một phân cảnh trong bộ phim này mà nhiều fan vẫn nhớ, đó là tình huống nhân vật do anh đảm nhận bị nữ chính "cà khịa" rằng kém tài năng, phải đi làm nền cho người khác.

Quả thật, nam diễn viên chỉ đảm nhận vai phụ mờ nhạt trong bộ phim này. Câu nói này đã thực sự "vận" vào sự nghiệp Kim Soo Hyun những ngày tháng sau đó. Nam diễn viên tuổi Thìn tham gia nhiều phim như Jungle Fish, 7 Years Of Love, Will It Snow for Christmas?... nhưng đều là những vai phụ không có nhiều đất diễn.

Kim Soo Hyun chỉ đóng những vai phụ mờ nhạt trong khoảng thời gian đầu sự nghiệp

Cơ hội lớn đầu tiên đến với Kim Soo Hyun đó là khi đoàn làm phim Vườn Sao Băng (2009) tổ chức tuyển chọn diễn viên với quy mô lớn. Nam diễn viên tham gia với quyết tâm cao độ sẽ giành được vai diễn, nhưng thần may mắn không mỉm cười với anh. Vai nam chính Goo Jun Pyo được nhà sản xuất "đo ni đóng giày" cho Lee Min Ho, giúp tên tuổi nam thần này vụt sáng trên toàn châu Á.

Nam diễn viên bị đánh trượt trong buổi thử vai Vườn Sao Băng

Dù rất buồn lòng trước thất bại này, nhưng điều đó không làm Kim Soo Hyun nản lòng. Những nỗ lực của Kim Soo Hyun đã được đền đáp khi trúng vai chính bộ phim âm nhạc Dream High. Bất lợi của Kim Soo Hyun chính là việc anh là người duy nhất trong phim không xuất thân từ idol, không có kỹ năng hát, nhảy. Kim Soo Hyun đã dành 3 tháng miệt mài tập luyện tại JYP Entertainment để theo kịp được những bước nhảy trong phim.

Khi nhớ về quãng thời gian khó khăn này, Kim Soo Hyun trải lòng: "Trong dàn diễn viên chính của Dream High, tôi là người duy nhất không phải xuất thân từ idol. Nhiều khi tôi cảm thấy mình lạc lõng, không hề tồn tại giữa họ. Tôi chưa học vũ đạo bao giờ nên thỉnh thoảng cảm thấy thực sự chán nản". Và rồi nam diễn viên đã gặt hái được quả ngọt. Dream High thành công lớn trên toàn châu Á và là cú nổ khiến cái tên Kim Soo Hyun vụt sáng lên hàng sao trẻ triển vọng.

Nam diễn viên tập nhảy miệt mài...

... và đã giành được thành công xứng đáng với Dream High

Sau bộ phim này, nam diễn viên gặt hái liên tiếp thành công vang dội trong sự nghiệp. Hàng loạt vai diễn thành công trong các tác phẩm bao gồm cả truyền hình và điện ảnh như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Vì Sao Đưa Anh Tới, Đội Quân Siêu Trộm... đã đưa Kim Soo Hyun vươn lên hàng siêu sao hàng đầu của làn sóng Hallyu. Đặc biệt, vai diễn "cụ giáo" Do Min Joon trong Vì Sao Đưa Anh Tới đã khiến danh tiếng của Kim Soo Hyun bùng nổ. Vào năm 2014, Vì Sao Đưa Anh Tới là tác phẩm siêu hot, gây bão trên toàn châu Á. Kim Soo Hyun cũng trở thành nam thần trong mơ của hàng vạn cô gái, được rất nhiều đạo diễn và thương hiệu, tạp chí săn đón.

"Cụ giáo" Do Min Joon trong Vì Sao Đưa Anh Tới đã trở thành "hệ tư tưởng" vào thời điểm năm 2014

Vượt qua thị phi để trở thành "ông hoàng cát xê" xứ Hàn

Giữa làng giải trí nhiều thị phi, Kim Soo Hyun có hình tượng đẹp và nói không với scandal. Nam diễn viên được nhiều bạn diễn khen ngợi, cũng không vướng những bê bối đời tư. Thế nhưng đến năm 2015, cả châu Á "dậy sóng" trước thông tin cô em gái có tên Kim Joo Na của nam tài tử chuẩn bị ra mắt làm ca sĩ. Ngay cả fan ruột cũng sốc nặng bởi trước đó, Kim Soo Hyun luôn nói mình là con một.

Em gái cùng cha khác mẹ của Kim Soo Hyun có tên là Kim Joo Na, từng tham gia cuộc thi Produce 101 và hoạt động với tư cách solo. Năm đó, phía Kim Joo Na được cho là đã liên tiếp tung ra thông tin về Kim Soo Hyun nhằm dọn đường cho sự nghiệp của nữ ca sĩ, như anh em họ rất thân thiết và còn từng sống chung.

Tên tuổi Kim Soo Hyun lao đao vì cô em gái cùng cha khác mẹ Kim Joo Na

Nhiều antifan đã nhân cơ hội này thêu dệt nhiều lời đồn ác ý về nam tài tử. Người cho rằng Kim Soo Hyun dối trá vì trước đó chỉ luôn nói mình là con một, kẻ lại chỉ trích Kim Soo Hyun là người anh vô tâm, phủ nhận sự có mặt của cô em gái trên cõi đời này. Sự việc ồn ào đến nỗi Kim Soo Hyun phải lên tiếng phủ nhận những thông tin Kim Joo Na đưa ra.

Nỗi đau gia đình anh cố chôn giấu bấy lâu nay đã bị phơi bày trước công chúng. Kim Soo Hyun giải thích rằng anh có nỗi khổ tâm. Nam diễn viên không muốn đề cập tới Kim Joo Na vì sợ sẽ động tới nỗi đau trong lòng người mẹ đã phải chịu nhiều tổn thương kể từ sau khi cha anh bỏ đi.

Đáng chú ý, cha ruột nam ca sĩ - Kim Chung Hoon cũng trở lại làng nhạc nhờ "dựa hơi" con trai nổi tiếng. Kim Chung Hoon liên tục nhắc tới con trai mỗi khi phát hành sản phẩm âm nhạc mới, còn chia sẻ rằng Kim Soo Hyun là nguồn động lực của ông. Tuy nhiên, những động thái của Kim Chung Hoon vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận. Trong mắt nhiều người, Kim Chung Hoon bị cho là người cha vô tâm, bỏ mặc 2 mẹ con Kim Soo Hyun nên ông không có tư cách nhắc đến nam diễn viên một cách thường xuyên.

Kim Chung Hoon bị cho là "dựa hơi" con trai để quay lại làng giải trí

Việc Kim Soo Hyun không hồi đáp cha khiến nhiều antifan tung tin nam diễn viên là người con vô tâm. Trên thực tế, fan đều biết nam diễn viên là một người sống rất tình cảm và chính anh đã chủ động nói chuyện với cha sau thời gian dài mất liên lạc. Kim Soo Hyun chỉ hạn chế đề cập tới cha vì không muốn mẹ phải nhớ lại ký ức đau buồn.

Kim Soo Hyun vẫn thân thiết với cha, chỉ không muốn nhắc đến vì sợ mẹ buồn

Anh họ của Kim Soo Hyun - đạo diễn Lee Sa Rang tiếp tục nối dài danh sách những người thân lợi dụng tên tuổi nam tài tử. Năm 2017, Kim Soo Hyun và Lee Sa Rang hợp tác trong phim điện ảnh Real. Tuy nhiên, bộ phim này bị đánh giá là "thảm họa", khiến sự nghiệp của Kim Soo Hyun bị ảnh hưởng nặng nề. Người hâm mộ không khỏi đau lòng vì cho rằng nam tài tử họ Kim lựa chọn dự án này vì nể mặt anh họ.

Bất chấp những ồn ào bủa vây, Kim Soo Hyun vẫn chọn cách sống khiến người khác phải nể phục. Anh kiên nhẫn giữ im lặng để sóng gió dần trôi qua, chỉ tập trung vào sự nghiệp. Ngoài ra, Kim Soo Hyun còn nhận được nhiều lời khen ngợi khi tự nguyện nhập ngũ với tư cách lính tại ngũ. Vốn có tiền sử bệnh tim lúc nhỏ, nam diễn viên đã được chọn làm nhân viên phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, anh cố gắng rèn luyện sức khỏe để đáp ứng mọi yêu cầu trong lần tái khám và cuối cùng được nhận vào Tiểu đoàn trinh sát số 1.

Kim Soo Hyun dù bị bệnh tim vẫn cố gắng tập luyện để trở thành lính tại ngũ

Những nỗ lực của Kim Soo Hyun đã được đền đáp xứng đáng. Sau khi xuất ngũ, nam diễn viên gây bão với bộ phim Điên Thì Có Sao. Nam thần sinh năm 1988 đã vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám So Ji Sub, Lee Min Ho, Lee Jong Suk, Song Joong Ki... để trở thành nam diễn viên có cát xê cao nhất làng giải trí. Cát xê của Kim Soo Hyun lên đến 500 triệu won (9,1 tỷ đồng) cho 1 tập phim truyền hình. Bên cạnh đó, anh cũng rất đắt show quảng cáo, nhận mức thù lao cao ngất ngưởng lên tới 1 tỷ won (18 tỷ đồng) cho mỗi bản hợp đồng kéo dài trong thời hạn 1 năm.

Kim Soo Hyun nắm trong tay nhiều căn nhà có giá trị khủng, thuộc nhóm đại gia bất động sản ở Kbiz. Mới đây, tờ Wikitree đưa tin nam thần sinh năm 1988 vừa tậu thêm căn hộ 8,8 tỷ won (tương đương 160 tỷ đồng) ở Galleria Foret, Seoul. Và tính tới thời điểm hiện tại, tài tử đình đám sở hữu tổng giá trị bất động sản lên tới 30 tỷ won (546 tỷ đồng).

Nam diễn viên đã trở thành đại gia Kbiz, nắm trong tay khối bất động sản có giá trị hơn nửa ngàn tỷ

Sau nhiều sóng gió, Kim Soo Hyun đã "gặt hái" được nhiều thành công viên mãn. Nam diễn viên chính là tấm gương sáng nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt qua mọi khó khăn để đến được thành công.

Năm Giáp Thìn này, Kim Soo Hyun tròn 36 tuổi và hứa hẹn sẽ là 1 năm tuyệt vời nữa của nam diễn viên. Sau 2 năm, Kim Soo Hyun sẽ trở lại với bộ phim truyền hình Queen Of Tears, dự kiến lên sóng vào tháng 3. Bộ phim được chắp bút bởi biên kịch vàng Park Ji Eun của loạt phim đình đám Vì Sao Đưa Anh Tới, Hạ Cánh Nơi Anh. Producer... và bạn diễn cặp của Kim Soo Hyun còn là nữ minh tinh xinh đẹp Kim Ji Won. Chính vì vậy, người hâm mộ tin tưởng tuyệt đối Kim Soo Hyun sẽ gây bão màn ảnh trong thời gian tới, hứa hẹn 1 năm mới đầy thành công.