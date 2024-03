Kim Ji Won hoá ra cũng "nổ" về 1 item hàng hiệu trong Queen Of Tears, thực tế khác hẳn trên phim

Queen Of Tears tiếp tục giữ vững sức nóng sau 4 tập phát sóng và câu chuyện xoay quanh tủ đồ của tiểu thư Hong Hae In do Kim Ji Won thủ vai cũng là điều người ta vẫn dành sự quan tâm đặc biệt.

Đối với nhân vật Hong Hae In, việc hợp tác với giám đốc Hermann của thương hiệu Hercyna chính là bước ngoặt giúp cô bước chân vào Hội Nghìn Tỷ, đồng thời củng cố địa vị, tăng thêm khả năng thừa kế tập đoàn Queens. Trong buổi gặp mặt nhân vật đặc biệt này, đại tiểu thư quyết định diện một mẫu áo vintage từ năm 1982 của Hercyna. Item này chỉ có đúng 2 chiếc trên thế giới, 1 chiếc thuộc về vợ giám đốc Hermam, 1 là chiếc Hong Hae In diện. Bản thân đại tiểu thư cũng rất tự tin chiếc áo này sẽ giúp cô gây ấn tượng với đối tác nên đã thích thú "flex" với chồng. Tuy nhiên, "lai lịch" thật sự của chiếc áo không phải vậy.

Mẫu áo vintage hiếm có khó tìm này là thứ Hong Hae In rất tâm đắc. Theo cô "flex", item này đã có 42 năm tuổi đời

Tuy nhiên, đó chỉ là cách đoàn làm phim Queen Of Tears hư cấu câu chuyện mà thôi. Thực tế, đây là mẫu áo khoác của thương hiệu Alessandra Rich, được bán với giá gần 45 triệu đồng. Đây hẳn là 1 chi tiết khá thú vị mà không phải ai cũng nhận ra

Khoảnh khắc Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) ngây ngất khi thấy vợ diện outfit này cũng là chi tiết đáng chú ý trong tập này