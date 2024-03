Kim Ji Won bị Kim Soo Hyun chê mặc áo của “bà nội” nhưng biết giá quả là hết hồn!

"Queen of Tears" tập 3 tiếp tục là "sàn runway" của Kim Ji Won, khi cô diện trọn vẹn outfit từ các nhãn hiệu thời trang cao cấp. Là tâm điểm sự chú ý, Kim Ji Won không chỉ ghi dấu ấn với khả năng diễn xuất điêu luyện mà còn qua cách cô giữ vững phong độ thời trang trong từng cảnh phim.

Một phân cảnh phim trong đầu tập 3 đã nhận được sự chú ý của cư dân mạng, khi nam chính Baek Hyun Woo (do Kim Soo Hyun thủ vai) hiểu lầm rằng nữ chính Hong Hae In (do Kim Ji Won thủ vai) xuất thân từ gia đình nghèo khó. Hyun Woo cũng nhận xét rằng chiếc áo khoác của Hae In trông giống áo của bà anh hay mặc. Đáp lại lời Hyun Woo, Hae In khẳng định rằng anh sẽ bất ngờ khi biết giá của chiếc áo. Và quả thật cô không hề nói suông.

Phân cảnh chê áo được lan truyền trên MXH trong tập 3 "Queen of Tears" (nguồn: TikTok)

Được biết, chiếc áo mà Kim Ji Won mặc trong phân cảnh viral nói trên là một thiết kế của Chanel, một trong những nhãn hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới. Chiếc áo có giá 5,800 đô (khoảng 144 triệu đồng) đã chứng tỏ đẳng cấp và gu thẩm mỹ tinh tế của nàng tiểu thư tài phiệt Hong Hae In.

Tông màu hồng baby vô cùng phù hợp với nhan sắc xinh đẹp của Kim Ji Won trong phân cảnh vô cùng hài hước nói trên

Netizen đã có những bình luận vô cùng hài hước về phân cảnh này:

- Chiếc áo của chị mua được 30,000 con bò nhà anh đó!

- Haha anh rất có tài, nhưng mà là tài lanh!

- "Anh sẽ bất ngờ khi biết giá của chiếc áo này đó" - cô ấy quả thực không nói điêu.

- Mê cái cách anh ấy lo cho Hae In!

Trong phân cảnh "về thăm quê chàng", nhân vật Hong Haein đã diện nguyên một set của Chanel có tổng giá trị khoảng 289 triệu đồng

Bên cạnh chiếc áo Chanel, trong tập 3 của "Queen of Tears" Kim Ji Won còn thu hút sự chú ý với loạt trang phục từ các thương hiệu danh tiếng khác, mỗi món đồ đều được chọn lọc kỹ càng để phù hợp với từng ngữ cảnh và diễn biến của nhân vật. Từng thiết kế cao cấp đều góp phần khắc họa rõ nét tính cách và thân phận của nhân vật, đồng thời phản ánh gu thời trang thời thượng của Kim Ji Won. Từ các trang phục của Chanel, Alaia, Saint Laurent, Balmain, Chloé,... cho tới phụ kiện và trang sức của Cartier, Piaget, Buccelati,.. tổng giá trị tủ đồ của Kim Ji Won trong tập 3 có giá trị không dưới 2,3 tỷ đồng