Kim Ji Won gây sốt chỉ nhờ một bộ đồ cực nổi, tổng tài giả nghèo nhưng váy áo lại phản chủ?

Kim Ji Won là nữ diễn viên nhận được sự quan tâm nhiều nhất nhì màn ảnh Hàn những ngày này, lý do là bởi màn tái xuất ấn tượng ở bộ phim Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) . Vào vai một nữ tổng tài giàu có, xinh đẹp, sinh ra đã ngậm thìa vàng, Kim Ji Won không chỉ được khen ngợi bởi thần thái sang chảnh mà còn sở hữu một bộ sưu tập váy áo quá đỉnh. Khán giả đếm sơ qua chỉ trong một tập phim, cô diện tới hơn 10 bộ đồ, tất cả đều đến từ những thương hiệu đắt đỏ, thể hiện đúng hình ảnh một tài phiệt siêu giàu, sở hữu trong tay khu trung tâm thương mại với doanh thu gần 1000 tỷ won.

Một trong số những bộ cánh gây ấn tượng mạnh nhất trong 2 tập đầu của Kim Ji Won là bộ "full hồng" cực nổi mà cô mặc ở phân cảnh nhân vật Hae In che giấu thân phận để đi làm thực tập sinh ở công ty gia đình. Thời điểm này, Hae In không thể nói ra việc mình là tổng tài giàu có, rồi sẽ thừa kế sản nghiệp của tập đoàn Queens. Thế nhưng trang phục của cô lại hoàn toàn phản chủ. Bộ đồ khoe ra vẻ ngoài hào nhoáng, ngay cả khi đối phương không biết thương hiệu thì nhìn vào cũng ít nhiều nhận ra giá trị của nó không hề nhỏ, rõ ràng đã khiến Hae In trông không hề bình thường.

Nhìn thế này thì ai dám nghĩ Hae In nghèo?

Thế nhưng nam chính của chúng ta - Hyun Woo (Kim Soo Hyun) vẫn không hề nhận ra, anh ta thậm chí còn nghĩ Hae In sẽ khốn khổ lắm nếu sau kỳ thực tập, cô không được nhận việc. Chính bởi vậy, Hyun Woo đã tỏ tình và nói rằng, mình đủ sức để lo cho Hae In sau này vì anh là con của một chủ trang trại sở hữu tới... hơn 30 con bò. Tính sơ sơ set đồ màu hồng với chân váy, áo khoác, áo sơ mi và túi xách của Hae In giá trị lên tới khoảng 266 triệu đồng, chỉ vài ba set đồ như vậy có lẽ đã đủ để mua cả gia tài của Hyun Woo.

Gương mặt đòi bao nuôi tổng tài của Hyun Woo

Trong sự nghiệp của mình tuy thể hiện đa dạng các thể loại vai diễn nhưng không thể phủ nhận việc cô cứ đóng tài phiệt là lại nổi đình đám. Từ Những người thừa kế đến Hậu duệ mặt trời và hiện là Queen of tears, cả ba lần cô đều thành công thể hiện hình ảnh một cô gái có xuất thân giàu có. Nét đẹp sang chảnh, sự lạnh lùng, kiêu kỳ không cần phải diễn đã giúp Kim Ji Won gây ấn tượng mạnh mẽ với kiểu vai thú vị này.

Nguồn ảnh: tvN