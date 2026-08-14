Kim Ji Won đã dừng lại

Kim Ji Won lại thay đổi khiến người hâm mộ choáng váng.

Tối ngày 13/8, buổi công chiếu VIP của bộ phim điện ảnh The Journey To Gyeongju đã chính thức diễn ra tại Seoul. Sự kiện quy tụ đông đảo dàn sao đình đám đến tham dự như Rosé (BLACKPINK), Suzy, IU Shin Min Ah... nhằm ủng hộ tác phẩm hài đen, tội phạm báo thù đầy kịch tính của bộ tứ nữ diễn viên thực lực Lee Jung Eun, Gong Hyo Jin, Park So Dam và Lee Yeon. Tại sự kiện, sự xuất hiện thoáng qua của Kim Ji Won đã ngay lập tức chiếm trọn spotlight và khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Dàn cast The Journey To Gyeongju

Kim Ji Won qua ống kính của fan

Xuất hiện tại sự kiện, mỹ nhân sinh năm 1992 lựa chọn phong cách ăn mặc giản đơn với áo phông trắng kết hợp cùng sơ mi khoác ngoài phóng khoáng và quần tối màu. Dù lên đồ không hề cầu kỳ, cô vẫn toát lên thần thái sang trọng, trang nhã. Làn da căng bóng, thần thái tràn đầy sức sống cùng nụ cười tươi tắn giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ.

Outfit đơn giản nhưng thanh lịch, trang nhã

Thậm chí, diện mạo lần này của Kim Ji Won còn khiến netizen thở phào nhẹ nhõm. Bởi trong lần xuất hiện cách đây không lâu, cô từng bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi, cánh tay khẳng khiu và xương quai xanh lộ rõ khiến người hâm mộ cho rằng cô đã giảm cân quá đà, đồng loạt khuyên cô dừng lại đi. Visual trong buổi premiere mới đây cho thấy Kim Ji Won đã tràn đầy sức sống trở lại và có da có thịt hơn. Vì thế, nếu lần trước mọi người khuyên người đẹp "dừng lại đi" để không giảm cân thêm nữa thì lần này cô đã "dừng lại" thật rồi.

Diện mạo cách đây không lâu của Kim Ji Won khiến fan lo lắng

Trong suốt sự nghiệp, Kim Ji Won luôn được đánh giá cao khi sở hữu nhan sắc ổn định và xinh đẹp bậc nhất xứ Kim Chi. Cô ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn, từ cô tiểu thư Rachel kiêu kỳ trong The Heirs, trung úy Yoon Myung Joo mạnh mẽ của Hậu Duệ Mặt Trời cho đến nàng tài phiệt Hong Hae In quý phái khuấy đảo màn ảnh trong Nữ Hoàng Nước Mắt...

Sắp tới, nữ diễn viên sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Doctor X: Age of the White Mafia. Khán giả đang vô cùng mong chờ màn lột xác của cô trong vai Gye Soo Jeong - một bác sĩ phẫu thuật thiên tài có tính cách gai góc được mệnh danh là "chó điên phòng mổ". Việc cô lấy lại phong độ sắc vóc ổn định càng khiến người xem yên tâm hơn về thể lực của cô để hoàn thành tốt dự án nặng đô này.