Phim cổ trang vừa chiếu đã bị chê tơi tả, nam chính khiến khán giả mất kiên nhẫn

Được kỳ vọng nhờ phần nhìn chỉn chu và dàn diễn viên thực lực, phim cổ trang này lại nhanh chóng gây tranh cãi ngay khi lên sóng.

Hoa Khai Cẩm Tú là một trong những bộ phim cổ trang được chú ý trong mùa hè năm nay, gây ấn tượng trước ngày lên sóng nhờ phần phục trang được đầu tư chỉn chu, bối cảnh đẹp và sự góp mặt của nhiều diễn viên thực lực.

Ngay từ những tập đầu, Hoa Khai Cẩm Tú cho thấy ê-kíp đã đầu tư khá nhiều cho phần hình ảnh. Bối cảnh cũng được thực hiện tại nhiều địa điểm thực tế, từ những ngôi nhà cổ ở Sơn Tây đến vùng sa mạc Đôn Hoàng, nhờ vậy mà phần nhìn của bộ phim nhận được không ít lời khen. Nhưng đáng tiếc, khi bước vào phần nội dung, những ưu điểm về hình ảnh không còn đủ để che lấp các vấn đề của tuyến chính.

Hoa Khai Cẩm Tú lộ hàng loạt nhược điểm sau khi chiếu.

Đinh Vũ Hề bị chê diễn một màu, thiếu khí chất của nhân vật

Trong Hoa Khai Cẩm Tú, Đinh Vũ Hề đảm nhận vai Triệu Lăng, một nhân vật xuất thân giang hồ và có nhiều năm lăn lộn trong giới buôn muối. Theo thiết lập, đây phải là người có sự từng trải, sắc sảo và đủ bản lĩnh để đối đầu với nhiều thế lực.

Thế nhưng diễn xuất của Đinh Vũ Hề lại khiến không ít khán giả thất vọng. Điểm bị nhắc đến nhiều nhất là biểu cảm của nam diễn viên gần như không thay đổi qua từng phân cảnh. Từ lúc đối đầu với kẻ thù, thương lượng với nữ chính Phó Đình Vân (Đặng Ân Hy) cho đến khi cưỡi ngựa di chuyển, anh thường xuyên giữ một kiểu biểu cảm với cổ cứng, ánh mắt hơi xếch và khóe miệng nhếch nhẹ.

Diễn xuất của Đinh Vũ Hề khiến khán giả khó chịu.

Thay vì tạo cảm giác lạnh lùng, từng trải, cách thể hiện của Đinh Vũ Hề lại bị nhận xét là cố tỏ vẻ ngầu và thiếu tự nhiên. Một nhân vật đáng lẽ phải có sự sắc bén của người đã đi qua nhiều sóng gió lại bị diễn thành một chàng trai đang cố khoác lên mình vẻ ngoài trưởng thành.

Đáng nói hơn, Đinh Vũ Hề cũng chưa tạo được cảm giác ăn ý với Đặng Ân Hy. Cặp đôi chính vốn được xây dựng như những người đồng hành có vị thế tương đối ngang nhau và cùng trải qua hành trình nguy hiểm. Tuy nhiên, khi đứng cạnh nhau, một số khán giả lại nhận xét 2 người thiếu cảm giác của một cặp đôi, thậm chí có phần giống người lớn dẫn theo một cô gái trẻ.

Phần lời thoại cũng chưa giúp nhân vật Triệu Lăng thể hiện được sự mưu lược. Những đoạn đối thoại liên quan đến quyền mưu thiếu sức nặng, khiến hình tượng một tay buôn muối giang hồ có khả năng xoay chuyển tình thế chưa thực sự thuyết phục.

Không chỉ vậy, ngay cả Đặng Ân Hy cũng gặp vấn đề riêng. Ngoại hình của cô khá phù hợp với hình tượng tiểu thư khuê các, nhưng phần lồng tiếng bị nhận xét là không ăn khớp với nhân vật vốn cần sự điềm đạm, ổn định.

Diễn viên phụ được khen, kịch bản lại chưa tận dụng được lợi thế

Trớ trêu là những nhân vật được đánh giá ổn định nhất trong phim lại nằm ở tuyến phụ. Trì Bồng trong vai Phó thái phu nhân gây ấn tượng bởi vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng luôn toát lên cảm giác của một người phụ nữ quen nắm quyền. Chỉ bằng ánh mắt và cách nói chuyện, nhân vật đã tạo được sức ép rõ rệt.

Ôn Tranh Vanh trong vai Du phu nhân cũng được chú ý nhờ khí chất mạnh mẽ và khả năng thể hiện sự dò xét, tính toán. Vưu Tĩnh Như đảm nhận vai đại tẩu Tả thị mang đến hình ảnh một người phụ nữ có nhiều toan tính nhưng không cần phô trương. Mỗi khi các diễn viên này xuất hiện, không khí của Hoa Khai Cẩm Tú lại được kéo lên rõ rệt. Và sự tương phản ấy khiến nhân vật chính càng bị soi nhiều hơn.

Dàn diễn viên phụ của Hoa Khai Cẩm Tú quá xuất sắc.

Bên cạnh vấn đề diễn xuất, kịch bản cũng chưa tận dụng được hết tiềm năng của câu chuyện. Đoạn chạy trốn thiếu cảm giác căng thẳng, một số cảnh bị nhận xét là kéo dài không cần thiết. Phần quyền mưu phía sau vụ án muối cũng chưa có đủ lớp lang, nhiều tình tiết chuyển hướng khá đột ngột và thiếu phần dẫn dắt.

Hoa Khai Cẩm Tú vì thế rơi vào tình trạng khá đáng tiếc khi phần phục trang và bối cảnh cho thấy ê-kíp không hề làm qua loa, dàn diễn viên phụ cũng có những màn thể hiện chắc tay, nhưng tuyến nhân vật chính lại chưa đủ sức giữ khán giả trong câu chuyện.

Nhiều người xem tiếc cho Hoa Khai Cẩm Tú.

Tranh luận lần này cũng một lần nữa cho thấy một bộ phim cổ trang không thể chỉ dựa vào phần nhìn. Phục trang đẹp, bối cảnh hoành tráng có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng nếu diễn viên không phù hợp với nhân vật và kịch bản chưa đủ chắc, những khoản đầu tư ấy vẫn khó chuyển thành một tác phẩm thật sự thuyết phục.