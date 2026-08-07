Phát hiện 1 mỹ nhân cổ trang Việt đẹp như bước ra từ tranh lụa, một ánh nhìn thoáng qua cũng mê hoặc hàng triệu người

Nhan sắc của mỹ nhân cổ trang này đang nhận được sự chú ý lớn trên MXH.

Sau thành công của hai phần trước, Chị Chị Em Em 3 tiếp tục đưa khán giả bước vào một câu chuyện tâm lý, giật gân với những mối quan hệ đầy bí ẩn giữa các nhân vật nữ. Lần này, bộ phim do Will Vũ sản xuất mang màu sắc hoàn toàn khác khi đưa câu chuyện về không gian văn hóa Bắc Bộ, lấy bối cảnh tại Bắc Ninh, đồng thời khai thác nhiều chất liệu dân gian và vẻ đẹp của vùng Kinh Bắc. Sau thời gian liên tục hé lộ những hình ảnh đầu tiên, dự án vừa chính thức tung first look teaser và poster, qua đó lần lượt giới thiệu diện mạo của các nhân vật.

Teaser Chị Chị Em Em 3

Đáng chú ý, teaser mở màn bằng giọng hát da diết của Bảo Anh trong một không gian đậm chất Bắc Bộ, trước khi nữ ca sĩ xuất hiện với tạo hình khiến nhiều khán giả bất ngờ. Bảo Anh xuất hiện với vẻ đẹp nền nã trong tạo hình phụ nữ Bắc Bộ xưa. Nữ ca sĩ diện áo yếm màu kem được thêu họa tiết hoa lá xanh nhạt, khoác ngoài lớp áo voan mỏng và kết hợp cùng trang phục màu trầm, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa mong manh.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở chiếc khăn trùm đầu màu trắng ngà, được cố định bằng một bông hoa xanh ở bên phải, gợi liên tưởng đến hình ảnh liền chị quan họ trong không gian văn hóa Bắc Ninh, nhưng được biến tấu theo hướng hiện đại hơn. Kiểu tóc được búi gọn, để lộ những lọn tóc mai buông nhẹ trước trán, kết hợp với đôi hoa tai nhỏ và lớp trang điểm trong trẻo. Gương mặt Bảo Anh trong teaser không quá sắc sảo mà thiên về vẻ thanh tú, dịu dàng nhưng vẫn có chút lả lơi, bí ẩn qua ánh mắt và biểu cảm.

Ảnh: NSX

Một số bình luận của netizen: - Bảo Anh trông cũng hợp hình tượng cổ trang phết nhỉ. - Nhan sắc của Bảo Anh bao năm nay chưa từng gây thất vọng. - Rồi chị đã sinh con chưa ạ mà sao trẻ đẹp quá vậy. - Giọng hát ngọt thật, nghe cái giọng biết ngay Bảo Anh.

Một nhân vật khác cũng được giới thiệu gia nhập Chị Chị Em Em 3 chính là Steven Nguyễn. First look poster cũng lần đầu hé lộ Steven Nguyễn và Kỳ Duyên cùng xuất hiện trong một khung hình, phần nào cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nhân vật trung tâm. Đáng chú ý, câu tagline “Với tôi, em là một đồng minh nguy hiểm” được đặt nổi bật càng khiến khán giả tò mò về bản chất mối quan hệ này. Là đồng minh cùng chung mục đích, đối thủ luôn dè chừng hay đang âm thầm lợi dụng lẫn nhau, câu trả lời vẫn được ê-kíp giữ kín, qua đó tiếp tục tạo thêm lớp bí ẩn cho câu chuyện.

Ảnh: NSX

Lý giải việc công bố Steven Nguyễn là diễn viên chính ngay sau Kỳ Duyên, nhà sản xuất Will Vũ cho biết các phần trước của loạt phim hầu như không xây dựng hình tượng nam chính. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Steven Nguyễn được xem như một "ẩn số" quan trọng, góp phần tạo nên khác biệt cho phần phim mới. Ảnh: NSX Theo nhà sản xuất, ngoài ngoại hình sáng màn ảnh, Steven Nguyễn còn được đánh giá cao về năng lực diễn xuất sau hàng loạt dự án doanh thu tốt. Vì thế, ê-kíp kỳ vọng nam diễn viên sẽ tiếp tục chinh phục khán giả với hình tượng mới, đồng thời mang đến một màu sắc khác cho thương hiệu điện ảnh này.