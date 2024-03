Kim Ji Won ăn kiêng suốt 1 năm để đóng Queen Of Tears, hy sinh món yêu thích để mặc đồ đẹp

Trong làng giải trí Hàn Quốc, sự hi sinh cho nghệ thuật luôn là một chủ đề được bàn luận. Kim Ji Won chính là một trường hợp tiêu biểu và điều này đã được chính chủ bật mí trong show Salon Drip 2 tập 32 mới lên sóng vào ngày 19/3.

Kim Ji Won, Kim Soo Hyun và Park Sung Hoon là những khách mời trong tập mới nhất của show Salon Drip 2

Kim Ji Won cho biết trước 1 năm khi quay Queen Of Tears, cô đã tuân theo kế hoạch ăn kiêng nghiêm ngặt, tránh xa các thực phẩm béo, khiến cơ thể trông nặng nề để duy trì hình ảnh cho vai diễn tiểu thư tài phiệt. Cụ thể, Kim Ji Won không ăn các món Trung Quốc và phải "dằn lòng" từ bỏ món mì đen yêu thích suốt thời gian dài. Lý do cô đưa ra là bởi Hong Hae In trong phim ăn mặc khá kiểu cách và thời trang chính là 1 trong những yếu tố quan trọng để khắc hoạ nhân vật này. Vì vậy, việc ăn kiêng là điều cần thiết trong trường hợp này.

"Tôi hứa với bản thân rằng sau khi quay phim xong, tôi sẽ lại ăn mì đen nên 2 tháng trước, tôi đã mua một ít mì Sichuan hai tháng trước, nhưng đến giờ vẫn chưa đụng tới do bận rộn với lịch trình quảng bá". - Kim Ji Won nói thêm.

Nhân vật Hong Hae In của Kim Ji Won trong Queen Of Tears thường không diện đồ oversized mà thường ưu tiên các item ôm gọn vóc dáng, đúng chất tiểu thư tài phiệt. Vì lẽ đó, chính chủ buộc phải kiểm soát cân nặng tốt để không làm ảnh hưởng tới tạo hình

Ngoài ra, việc ăn kiêng cũng giúp gương mặt Kim Ji Won vốn thanh thoát lại càng thanh thoát hơn, dễ dàng thể hiện khí chất tài phiệt

Sự chuyên nghiệp của Kim Ji Won đã phần nào cho thấy áp lực mà các ngôi sao phải đối mặt để phù hợp với các yêu cầu khắt khe của công chúng và ngành công nghiệp giải trí. Câu chuyện của cô có lẽ sẽ là nguồn cảm hứng cho những nghệ sĩ khác, cho thấy thành công đôi khi đến từ những quyết định khó khăn và sự tự chủ cao độ.