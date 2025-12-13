Kim Hye Soo U60 trẻ như gái 30 nhờ 3 nguyên tắc ăn uống giữ dáng, cân bằng nội tiết, phụ nữ ngoài 40 rất nên học hỏi

Là một trong những nữ diễn viên quyền lực nhất của điện ảnh Hàn Quốc, Kim Hye Soo suốt hơn ba thập kỷ qua vẫn là cái tên bảo chứng cho những vai diễn nội lực, mạnh mẽ và đầy khí chất. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 16 tuổi, nhanh chóng nổi tiếng nhờ khả năng diễn xuất sắc và sự biến hóa đa dạng. Ở tuổi 55, Kim Hye Soo vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng mỗi lần xuất hiện: làn da căng sáng, vóc dáng săn chắc và phong thái cuốn hút không kém các diễn viên trẻ.

Nhiều người tò mò: Làm thế nào một người phụ nữ ở tuổi U60 vẫn giữ được vẻ đẹp tươi trẻ và năng lượng tích cực đến vậy?

Câu trả lời được chính nữ diễn viên giải thích trong nhiều chương trình truyền hình và phỏng vấn: Cô không ăn kiêng cực đoan, không nhịn đói, cũng không chạy theo trào lưu "giảm nhanh - gầy cấp tốc". Thay vào đó, Kim Hye Soo duy trì bộ nguyên tắc ăn uống tối giản nhưng khoa học, giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.

Dưới đây là 3 nguyên tắc ăn uống được chính Kim Hye Soo duy trì suốt nhiều năm, cũng là chìa khóa giúp cô giữ vẻ trẻ trung như gái 30.

1. Ăn đủ

Kim Hye Soo từng chia sẻ rằng cơ thể chỉ đẹp khi khỏe mạnh, còn nhịn đói hay ăn quá ít chỉ khiến làn da xỉn màu, cơ bắp teo lại và lão hóa nhanh hơn. Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng trên Harvard Health cho thấy, việc thiếu năng lượng kéo dài làm giảm khả năng tái tạo tế bào, ảnh hưởng hoạt động hormon và khiến phụ nữ dễ rơi vào stress oxy hóa - nguyên nhân gây lão hóa sớm.

Nữ diễn viên duy trì nguyên tắc:

Ăn đủ lượng, đủ chất, đúng bữa, đặc biệt ưu tiên:

Protein nạc (thịt trắng, trứng, cá, đậu) để duy trì khối cơ

Tinh bột chậm như khoai lang, gạo lứt để giữ đường huyết ổn định

Nhiều rau xanh và chất xơ giúp da mịn, cơ thể nhẹ nhàng

Nhờ đó, cô giữ được nền tảng sức khỏe tốt, tránh những biến động cân nặng gây chảy xệ hay lão hóa cơ.

2. Ăn sạch

Kim Hye Soo đặc biệt kỹ tính trong việc lựa chọn thực phẩm. Cô ưu tiên thực phẩm tươi, ít qua chế biến, tránh tối đa:

Đồ đóng hộp

Thức ăn nhanh

Đồ chiên rán

Đồ uống nhiều đường

Lý do rất khoa học: Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều đường tinh luyện, chất béo chuyển hóa và phụ gia - những yếu tố được các hiệp hội tim mạch khuyến cáo vì có thể đẩy nhanh tốc độ lão hóa tế bào, gây viêm âm thầm và ảnh hưởng nội tiết.

Chế độ "ăn sạch" giúp Kim Hye Soo giữ da sáng, ít mụn và cơ thể ít tích mỡ.

Cô còn thường xuyên tự nấu ăn tại nhà để kiểm soát nguyên liệu và lượng gia vị, từ đó duy trì thói quen sống lành mạnh, đều đặn.

3. Ăn kiểm soát khẩu phần

Dù không ăn kiêng, Kim Hye Soo vẫn luôn giữ nguyên tắc "ăn 70–80% sức chứa của dạ dày". Đây là bí quyết được nhiều chuyên gia dinh dưỡng công nhận, giúp:

Hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng

Giảm nguy cơ tích mỡ bụng

Giữ năng lượng ổn định

Hạn chế cảm giác nặng nề sau bữa ăn

Nữ diễn viên chia bữa ăn thành nhiều phần nhỏ, ưu tiên ăn chậm, nhai kỹ. Việc này giúp não kịp nhận tín hiệu no, tránh tình trạng ăn quá mức. Đây cũng là bí quyết giúp cô giữ vòng eo gọn ghẽ dù tuổi đã ngoài 50.

Ngoài ăn uống, Kim Hye Soo có những thói quen khác giúp trẻ lâu và cân bằng nội tiết

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng khoa học, Kim Hye Soo còn duy trì nhiều thói quen lành mạnh giúp cơ thể và tinh thần luôn ở trạng thái tốt nhất.

Tập boxing 3 - 4 buổi mỗi tuần

Boxing không chỉ giúp đốt mỡ mà còn tăng sức bền, độ linh hoạt, làm săn chắc cơ bắp. Đây là môn thể thao giúp cơ thể tiết nhiều endorphin, hormone tạo cảm giác hạnh phúc, từ đó giảm stress, nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Pilates và bài tập sức mạnh

Để giữ dáng săn chắc và cơ thể không bị chảy xệ, Kim Hye Soo kết hợp tập Pilates, plank, squat và các bài tập tăng khối cơ. Đây là lý do dù ở tuổi 55, vóc dáng của cô vẫn gọn gàng, cơ bụng rõ nét và lưng - vai thẳng đẹp.

Bôi kem chống nắng kể cả khi ở trong nhà

Kim Hye Soo từng nói: "Chống nắng là việc tôi làm như đánh răng mỗi ngày".

UVA có thể xuyên qua cửa kính và gây lão hóa da, vì vậy việc bôi kem chống nắng kể cả khi chỉ ở trong nhà là thói quen giúp cô giữ làn da không nám, không chảy xệ và ít nếp nhăn.

Giữ tinh thần ổn định

Ở tuổi ngoài 50, điều Kim Hye Soo coi trọng nhất là sức khỏe tinh thần. Cô thiền, đọc sách, hạn chế mạng xã hội và ưu tiên ngủ đủ giấc. Tâm lý ổn định giúp cortisol không tăng cao, yếu tố trực tiếp gây lão hóa, rối loạn nội tiết và tích mỡ bụng.

(Ảnh: Internet)