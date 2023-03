Kiếm gần 100 triệu/ tháng từ sau khi nghỉ việc

Nghỉ việc vẫn luôn là một quyết định khó khăn, đặc biệt với nhiều người trẻ. Đứng trước những lo lắng về thu nhập, liệu có thể kiếm được công việc tốt hơn hay không, sếp và đồng nghiệp tại môi trường mới như thế nào khiến họ càng bối rối hơn.

Song, với một số bạn trẻ, bỏ việc chính là bước đệm để gia tăng thu nhập.

Tăng thu nhập gấp 10 lần nhờ nghỉ việc làm freelancer

Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, Quỳnh Anh (22 tuổi) đã nghỉ việc văn phòng để làm tự do (freelance). Giống như nhiều bạn trẻ khác, Quỳnh Anh cảm thấy không muốn gò bó bản thân trong một môi trường nhất định. Thay vào đó, cô bạn thích sự sáng tạo nên mạnh dạn chuyển hẳn sang làm tự do toàn thời gian. “Mình thấy hình thức làm việc văn phòng không phù hợp với bản thân lắm. Chuyển sang làm tự do, mình vẫn có thể kiếm tiền, làm việc ở bất cứ đâu. Ngoài ra, điều mình thích là công việc này mang đến cho mình sự trải nghiệm và phát huy tối đa khả năng của bản thân”, Quỳnh Anh nói.

Đặc biệt hơn, từ khi chuyển sang làm tự do, thu nhập của Quỳnh Anh tăng gấp 10 lần trước đó. Quỳnh Anh cho biết: “Mới ra trường, đi làm văn phòng mình cũng chỉ đạt được mức lương khoảng 4 - 5 triệu/tháng. Nhưng hiện tại, thu nhập của mình đã rơi vào khoảng 40 - 50 triệu đồng/ tháng”.

Cuối năm ngoái, thu nhập đỉnh điểm nhất của cô rơi vào khoảng gần 70 triệu đồng. Mặc dù làm tự do nhưng cô bạn vẫn tìm kiếm được những dự án dài hạn, không cần phải “cày” quá nhiều việc một lúc mà thu nhập vẫn cao. “Chỉ cần mình tăng khối lượng công việc, tăng kết quả đầu ra cho dự án đó, đạt KPI tốt hơn thu nhập sẽ tăng theo ngay”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Ảnh minh hoạ - Pexels

Bên cạnh đó, Bùi Trung (26 tuổi, TP.HCM) cũng bắt đầu đi làm tự do từ sớm. Thậm chí, anh chàng còn chưa từng làm công việc văn phòng hay biết chấm công đúng giờ là gì. “Từ năm 4 Đại học mình đã bắt đầu tìm việc làm thêm. Mình cũng mày mò tìm kiếm trên nhiều trang và biết thị trường nước ngoài tuyển dụng rất nhiều công việc có thể làm từ xa. Nên từ đó mình thấy hợp, công việc ổn định và có thu nhập tốt nên mình cứ theo. Do vậy nghe hơi lạ nhưng mình chưa từng biết môi trường công sở hay đồng nghiệp là gì”, Bùi Trung chia sẻ.

Vì đã có kinh nghiệm 4 năm nên Bùi Trung cho biết tài khoản công việc của anh luôn được ưu tiên ở vị trí đầu tiên. Cụ thể, khi có dự án mới, tài khoản của anh sẽ được cân nhắc và lựa chọn sớm hơn. Do vậy, thu nhập của Bùi Trung có phần cao hơn, tháng đỉnh điểm anh có thể kiếm được 2500 USD (hơn 58 triệu đồng). “Tất nhiên không phải tháng nào cũng đều có thu nhập như vậy. Có những lúc mình chỉ có một dự án thôi, đó là rủi ro mà những ai làm tự do đều phải chấp nhận”, Bùi Trung bày tỏ.

Ảnh minh hoạ - Pexels

Nghỉ việc để bắt đầu lập nghiệp ở thành phố mới

Còn đối với Đào Xuân (28 tuổi, IT) cho biết: "Mình học tập ở Hà Nội, nhưng quyết định vào TP.HCM kiếm việc vì thấy trong đây lương cao hơn, cơ hội cũng nhiều hơn". Và cũng không phụ lòng, 5 năm Đào Xuân đã có cho mình 1 công việc ổn định, kiếm hơn 100 triệu/tháng. Hơn nữa, Xuân cũng vừa đặt cọc 1 chiếc xe ô tô mà không cần phải xin bố mẹ. "Đây là điều làm mình tự hào nhất kể từ ngày quyết định vào Nam".

Mức lương của Đào Xuân đã tăng gấp 5 lần khi anh chuyển việc vào TP.HCM: "Quả thực đây là 1 bước chuyển lớn trong công việc của mình. Ngày đó nhận được thư mời phỏng vấn mà tay chân run rẩy. Vì ít có công ty nào chịu chi đến 25 triệu/tháng cho 1 nhân viên vừa vào nghề được 1 năm”.

Cơ hội này đến sau khi anh chàng tham gia 1 cuộc thi về an toàn thông tin, đã giúp Đào Xuân để lại dấu ấn nhỏ trong lúc phá bug (lỗi). May mắn sao, điều này lọt vào mắt của 1 công ty chuyên về phát triển phần mềm. Ở tuổi 23 và nhận lời mời làm việc của 1 công ty có tiếng khiến Đào Xuân rất vui. “Chỉ là sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm non nớt nhưng lại được giao cho vị trí mà nhiều đàn anh mơ ước. Cũng đánh dấu cho sự nghiệm khi Nam tiến của mình. Hiện tại, mức lương đã gấp 5, 6 lần hồi mới vào nghề. Gần đây nhất, mình cũng đã vừa đặt cọc 1 chiếc xe ô tô mà bản thân ao ước từ lâu".

Còn với vợ chồng Xuân Thảo (sinh năm 1996) và Thành Tâm (sinh năm 1994), cặp đôi đã từ TP Hồ Chí Minh chuyển lên sống ở Đà Lạt được một thời gian. “Vào năm 2020, thời điểm bùng dịch, chồng mình là hướng dẫn viên du lịch chuyên thị trường khách nước ngoài nên ở TP Hồ Chí Minh coi như thất nghiệp. Thực ra ban đầu, ý định là về Đà Lạt tránh dịch thôi, không biết đó là lần trở về luôn. Mình may mắn hơn, công ty vẫn làm online và trở lại làm việc bình thường sau dịch. Tuy nhiên, mình đã xác định từ lâu là mình sẽ không gắn bó ở TP Hồ Chí Minh. Do vậy, sau đó 1 năm - vào tháng 4/2021, mình quyết định cũng lên Đà Lạt”, Xuân Thảo chia sẻ.

Ở Đà Lạt, Thành Tâm dạy tiếng Anh, còn Xuân Thảo làm content freelance. Cách đây 3 tháng, cặp vợ chồng này quyết định mở thêm 1 quán cà phê với chi phí khoảng 180 triệu đồng. Do không phải là những người mạo hiểm, nên vợ chồng Xuân Thảo cũng không xem quán cà phê là nguồn thu nhập chính mà vẫn giữ công việc chính, một phần vì quy mô quán cũng nhỏ, một phần cũng vì đây là lần đầu tiên mở quán. Việc mở quán lần đầu giống như một bài học thực tế để hai đứa tự rút kinh nghiệm để sẵn sàng cho những quy mô lớn hơn, nhưng nói để thỏa đam mê cũng không sai.

Không gian quán cả phê của Xuân Thảo và Thành Tâm

Thu nhập của Xuân Thảo và Thành Tâm đã tăng 60%. Một phần lý do là nhờ có nhiều nguồn thu nhập từ công việc chính và quán cà phê. Bên cạnh đó, đa dạng thu nhập cũng giúp vợ chồng Xuân Thảo tích lũy nhiều hơn, về lâu dài giảm thiểu rủi ro nếu muốn mở rộng kinh doanh.