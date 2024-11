Kiếm 30 triệu/tháng nhưng đã có nhà và xe: Bức ảnh chụp màn hình của cặp vợ chồng khiến tất cả đều nể

- Mua hàng vì tâm lý so sánh

Tâm lý so sánh là hiện tượng phổ biến khiến chúng ta liên tục so sánh bản thân với người khác và theo đuổi mức sống cao hơn. Tâm lý so sánh không chỉ khiến bạn căng thẳng và lo lắng, mà còn bị mắc kẹt trong một chu kỳ tiêu dùng vô tận. Để tiết kiệm tiền, chúng ta cần điều chỉnh tâm lý, học cách trân trọng cuộc sống và của cải mình có được.