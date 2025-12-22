Kích thước "cậu nhỏ" trung bình của nam giới Việt là bao nhiêu?

Kích thước "cậu nhỏ" thế nào là bình thường là thắc mắc của nhiều nam giới Việt. Lý do là nhiều người cho rằng chỉ số này có thể có tác động lớn đến chất lượng đời sống tình dục.

Theo một bài viết mới đăng tải trên Znews , nghiên cứu của Nguyễn Thành Như và cộng sự (2008) về kích thước dương vật ở nam giới Việt Nam trưởng thành cho thấy:

- Chiều dài khi cương: 11,2 ± 1,7 cm

- Chiều dài khi xìu: 6,6 ± 1,4 cm

Znews cho biết đây là những số liệu có giá trị tham khảo thực tế, dựa trên đo lường khoa học.

Khi đặt trong bối cảnh quốc tế, nghiên cứu cho thấy kích thước trung bình của nam giới Việt Nam (11,2 cm) không khác biệt đáng kể so với nam giới gốc Hoa tại Malaysia (11,6 cm). Nhìn chung, nhóm nam giới châu Á có kích thước dương vật nhỏ hơn so với người gốc Caucasian, và điều này được xem là hoàn toàn bình thường trong bối cảnh chủng tộc.

Kích thước "cậu nhỏ" thế nào là bình thường là thắc mắc của nhiều nam giới. (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu cũng đưa ra định nghĩa y khoa về "dương vật nhỏ" ở người Việt Nam, gồm:

- Chiều dài khi cương dưới 7,8 cm

- Chiều dài khi xìu dưới 3,8 cm

Trong y học, một chỉ số chỉ được coi là bất thường khi nằm thấp hơn mức trung bình trừ đi hai lần độ lệch chuẩn, nghĩa là chỉ một tỷ lệ rất nhỏ nam giới thực sự thuộc nhóm "dương vật nhỏ" theo tiêu chuẩn y khoa.

Cách đo lường không hề đơn giản

Việc tự đo kích thước dương vật tại nhà thường không cho kết quả chính xác. Theo tài liệu y khoa, đo chiều dài dương vật khi cương chuẩn xác là một thủ thuật phức tạp.

Trong nghiên cứu, các bác sĩ phải tiêm thuốc trực tiếp vào thể hang để gây cương cứng. Thủ thuật này chỉ được thực hiện tại bệnh viện do có nguy cơ gây cương đau kéo dài - một biến chứng cần can thiệp y tế khẩn cấp. Đây cũng là lý do nghiên cứu của Nguyễn Thành Như được đánh giá cao, bởi đây là một trong số ít công trình đo được chiều dài cương thực tế, thay vì chỉ ước tính.

Một phương pháp thay thế thường được sử dụng là đo chiều dài dương vật kéo - tức đo khi dương vật ở trạng thái xìu nhưng được kéo thẳng. Cách này cho kết quả tương đối chính xác, dù thường vẫn ngắn hơn một chút so với chiều dài khi cương thật sự. Điều đó cho thấy các con số tự đo có thể gây sai lệch và làm gia tăng lo lắng không cần thiết.

Kích thước “cậu nhỏ” có thực sự quan trọng?

Trái ngược với những lời đồn thổi bạn có thể nghe thấy trong phòng thay đồ hoặc trên phương tiện truyền thông, “cậu nhỏ” lớn hơn không có nghĩa là “chuyện ấy” sẽ tốt hơn, theo chuyên trang y tế Mỹ Healthline .

Dương vật lớn hơn mức trung bình có liên quan đến nguy cơ chấn thương và nhiễm trùng cao hơn. Chiều dài quá mức cũng có thể khiến một số tư thế trở nên đặc biệt đau đớn.

Cũng theo Healthline , “cậu nhỏ” nhỏ hơn thường dễ “xử lý” hơn, nghĩa là cặp đôi có thể tập trung vào khoái cảm nhiều hơn thay vì các điều khác.

Và điều quan trọng cần nhấn mạnh là kích thước trung bình của nam giới thực sự nhỏ hơn bạn nghĩ.

Hầu hết nam giới — khoảng 85% — đánh giá quá cao kích thước trung bình và tin rằng những người khác đều sở hữu thứ gì đó to lớn hơn nhiều.

Tuy nhiên, chiều dài dương vật trung bình là 9,1 cm khi mềm và 13,1 cm khi cương cứng, chuyên trang y tế Healthline trích dẫn một nghiên cứu.

Ngoài ra, kích thước không liên quan gì đến sức bền. “Cậu nhỏ” kích thước lớn không kéo dài hơn thời gian “yêu", và dương vật nhỏ cũng không làm cho bạn xuất tinh nhanh hơn.

Nó cũng không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Nếu bạn đang có ý định sinh con, điều cuối cùng bạn cần làm là lo lắng về kích thước của mình.

Trước hết, tinh trùng được sản xuất ở tinh hoàn - chứ không phải ở dương vật. Thêm vào đó, có bằng chứng cho thấy căng thẳng có thể làm giảm chất lượng tinh trùng và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Thông tin thêm, căng thẳng cũng có thể làm giảm khoái cảm tình dục, khả năng cương cứng và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể của bạn.



