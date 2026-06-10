Khuyến cáo quan trọng từ EVN trong mùa nắng nóng với gia đình đang dùng điều hòa

Nắng nóng kéo dài khiến điều hòa phải hoạt động hết công suất, làm gia tăng nguy cơ quá tải và chập cháy hệ thống điện trong gia đình. Trước tình trạng này, EVN đã đưa ra khuyến cáo quan trọng về việc lắp aptomat riêng cho thiết bị làm mát nhằm bảo đảm an toàn cháy nổ.

Nhiều địa phương trên cả nước đang trải qua các đợt nắng nóng cao điểm khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tại các gia đình tăng vọt. Kéo theo đó, lượng điện tiêu thụ cũng tăng mức kỷ lục, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h hàng ngày. Đây là thời điểm các gia đình đồng loạt sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn như điều hòa, bình nóng lạnh hay bếp điện, làm dấy lên nỗi lo quá tải hệ thống điện. Để giải quyết vấn đề này, nhiều người đã truyền tai nhau về việc lắp aptomat riêng cho điều hòa nhằm bảo vệ an toàn cho gia đình, nhưng liệu giải pháp này có thực sự thần thánh như lời đồn?

Điều hòa là thiết bị hoạt động tối đa công suất trong thời điểm nắng nóng

Theo khuyến cáo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực TP.HCM, việc thiết kế đường dây và lắp đặt aptomat độc lập cho các thiết bị công suất lớn như điều hòa là cực kỳ cần thiết. Trong mùa hè, điều hòa thường xuyên phải hoạt động liên tục với cường độ cao nhiều giờ liền. Nếu người dân để thiết bị này dùng chung một nguồn điện với các đồ dùng khác, tổng tải điện tăng đột ngột có thể khiến dây dẫn nóng lên, làm aptomat tổng liên tục bị ngắt hoặc suy giảm tuổi thọ toàn bộ hệ thống điện trong nhà. Nguy hiểm hơn, nếu dây dẫn đã cũ hoặc hệ thống điện không đạt chuẩn, tình trạng quá tải kéo dài rất dễ dẫn đến chập mạch, phát sinh tia lửa điện và gây ra hỏa hoạn. Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cũng đồng tình với quan điểm này khi nhấn mạnh việc trang bị đường điện và aptomat riêng sẽ giúp thiết bị vận hành ổn định, giảm thiểu tối đa các sự cố mất an toàn.

Theo EVN, lắp aptomat và đường dây riêng cho điều hòa là điều rất cần thiết

Lắp aptomat độc lập có giúp giảm hóa đơn tiền điện?

Nhiều người lầm tưởng rằng việc lắp thêm aptomat sẽ trực tiếp giúp điều hòa tiết kiệm điện năng hơn, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Về bản chất, thiết bị này không làm giảm lượng điện mà điều hòa tiêu thụ, nhưng nó giúp hệ thống hoạt động ổn định, tránh tình trạng aptomat tổng bị sập nguồn khi quá tải. Khi nguồn điện chung bị ngắt và có lại, điều hòa sẽ phải mất rất nhiều năng lượng để khởi động máy nén và làm lạnh lại không gian từ đầu. Quá trình khởi động lại liên tục này không chỉ tiêu tốn lượng điện năng khổng lồ mà còn làm hao mòn các linh kiện bên trong, giảm tuổi thọ của máy. Do đó, lợi ích lớn nhất của việc lắp aptomat riêng chính là duy trì sự ổn định, hạn chế những lần máy phải khởi động lại ngoài ý muốn, từ đó gián tiếp ngăn chặn sự lãng phí điện năng không đáng có.

Không chỉ điều hòa, các thiết bị có mức tiêu hao điện năng lớn cũng nên có aptomat riêng

Thói quen tắt aptomat mỗi khi ra ngoài có thực sự cần thiết?

Một thói quen phổ biến khác của nhiều gia đình sau khi trang bị aptomat riêng là lập tức sập cầu dao mỗi khi bước ra khỏi phòng với hi vọng tiết kiệm từng đồng tiền điện. Tuy nhiên, các chuyên gia điện lạnh đánh giá việc làm này là hoàn toàn không cần thiết nếu bạn chỉ rời đi trong chốc lát. Khi được tắt bằng điều khiển từ xa, điều hòa sẽ tự động chuyển về chế độ chờ và chỉ tiêu thụ một lượng điện vô cùng nhỏ bé, hoàn toàn không đáng kể so với mức hao phí khi thiết bị vận hành. Việc liên tục đóng ngắt aptomat nhiều lần trong ngày không những không mang lại hiệu quả kinh tế mà còn khiến thiết bị này nhanh hỏng do phải chịu áp lực cơ học thường xuyên.

Người dùng chỉ nên ngắt hẳn nguồn điện khi có dự định không sử dụng điều hòa trong nhiều ngày như đi công tác, du lịch hoặc khi cần gọi thợ đến bảo dưỡng, vệ sinh máy. Đối với những sinh hoạt hàng ngày, việc sử dụng điều khiển từ xa kết hợp cài đặt nhiệt độ hợp lý đã là phương án tối ưu nhất để đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ.