FBI cảnh báo nóng đến người đi xem World Cup 2026

Bằng thủ đoạn lập website giả mạo FIFA và lợi dụng cơn khát vé của người hâm mộ, những kẻ lừa đảo đang chiếm đoạt hàng ngàn USD từ các nạn nhân thiếu cảnh giác trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh.

Sức nóng của kỳ World Cup 2026 đang kéo theo một làn sóng lừa đảo quy mô lớn khiến Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phải phát đi cảnh báo khẩn cấp. Theo các báo cáo an ninh mạng, rất nhiều cổ động viên đã sập bẫy và mất trắng tài sản khi cố gắng săn lùng những tấm vé giá rẻ hoặc tìm đến thị trường chợ đen. Báo cáo mới nhất từ ngân hàng Lloyds Bank của Anh cho thấy tỷ lệ lừa đảo bán vé giả mạo trước thềm giải đấu đã tăng vọt tới 36%. Trung bình mỗi nạn nhân bị thiệt hại gần 300 USD cho các giao dịch mua vé giả hoặc những gói dịch vụ VIP ảo, thậm chí có những trường hợp cá biệt mất trắng hàng ngàn USD thông qua các cổng thanh toán lừa đảo.

FBI phát cảnh báo nóng đến người hâm mộ bóng đá về tình trạng lừa đảo bán vé giả mạo

Chiêu trò phổ biến và tinh vi nhất hiện nay của tội phạm mạng là thiết lập hàng ngàn trang web giả mạo có giao diện sao chép gần như hoàn hảo từ website chính thức của FIFA. Kẻ gian cố tình sử dụng các tên miền chỉ sai lệch một vài ký tự như filfa.com, fifaworldcup26.sale hay fifa-ticket.live để đánh lừa thị giác người dùng. Nguy hiểm hơn, các trang web này còn tạo ra những cổng đăng nhập giả mạo nhằm đánh cắp tài khoản FIFA, từ đó nẫng tay trên những tấm vé thật mà khán giả đã mua hợp lệ. Để mở rộng mạng lưới tìm kiếm con mồi, các đối tượng lừa đảo chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội nhằm tạo cảm giác khan hiếm vé, sau đó điều hướng nạn nhân sang các ứng dụng nhắn tin ẩn danh như Telegram hay WhatsApp để hối thúc chuyển khoản và lập tức chặn liên lạc.

Nguồn cơn của tình trạng lừa đảo bùng phát mạnh mẽ này một phần đến từ cơ chế phân phối vé khắt khe và tình trạng mất cân bằng cung cầu nghiêm trọng. Việc FIFA áp dụng quy trình bán vé độc quyền qua trang chủ với hình thức bốc thăm ngẫu nhiên khiến nhiều người hâm mộ không kịp đặt chỗ, sinh ra tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. Tội phạm mạng đã lợi dụng chính hệ thống vé kỹ thuật số của giải đấu, vốn tích hợp tính năng chuyển nhượng vé cho người thân, để làm mồi nhử trót lọt. Chúng hứa hẹn sẽ chuyển vé trực tiếp vào ứng dụng quản lý của nạn nhân ngay sau khi nhận được tiền thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc tiền điện tử, nhưng thực chất sẽ biến mất hoàn toàn cùng những tấm vé ma ngay khi giao dịch hoàn tất.

Trước mức độ ngày càng phức tạp của các đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, FBI nhấn mạnh rằng nguồn phân phối vé hợp pháp và duy nhất chỉ diễn ra trên trang chủ chính thức fifa.com. Cơ quan an ninh khuyến cáo người hâm mộ nên tự tay gõ địa chỉ trang web thay vì nhấp vào các đường link lạ hoặc các kết quả tìm kiếm được gắn mác tài trợ. Cùng với đó, nền tảng thanh toán Spreedly cũng đưa ra cảnh báo về sự gia tăng đột biến của các giao dịch xuyên biên giới, biến hệ thống thanh toán toàn cầu thành đích ngắm béo bở của giới tội phạm. Đặc biệt, do kỳ World Cup sắp tới áp dụng triệt để định dạng vé kỹ thuật số, mọi lời chào mời bán vé giấy hay vé chụp ảnh màn hình đều là hành vi lừa đảo trắng trợn mà khán giả cần tuyệt đối tránh xa.