watchOS 27 mang Siri AI lên Apple Watch, bổ sung nhiều tính năng chăm sóc sức khỏe

Với watchOS 27, Apple Watch được nâng cấp mạnh mẽ nhờ Siri AI, các công cụ chăm sóc sức khỏe mới và nhiều tính năng cá nhân hóa dành cho người dùng.

Apple vừa công bố watchOS 27, phiên bản hệ điều hành mới dành cho Apple Watch với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo, khả năng cá nhân hóa sâu hơn và nhiều tính năng hỗ trợ sức khỏe. Phiên bản này dự kiến phát hành chính thức vào mùa thu năm nay.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên watchOS 27 là sự xuất hiện của Siri AI - phiên bản Siri hoàn toàn mới được hỗ trợ bởi Apple Intelligence. Nhờ khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân cùng nền tảng kiến thức rộng lớn, Siri AI có thể hỗ trợ người dùng trả lời câu hỏi, thực hiện tác vụ và tiếp nối các cuộc hội thoại ngay trên cổ tay.

Theo Apple, Siri AI giúp Apple Watch trở thành một trợ lý cá nhân thực thụ, đặc biệt hữu ích khi người dùng đang di chuyển. Người dùng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với Siri trên Apple Watch, nhận các gợi ý tiếp tục hội thoại từ Ngăn xếp thông minh (Smart Stack) hoặc theo dõi toàn bộ nội dung trao đổi trong ứng dụng Siri chuyên biệt mới.

Cùng với Siri AI, Apple cũng làm mới giao diện truy cập ứng dụng. Khi nhấn Digital Crown, người dùng sẽ thấy một giao diện lưới động hiển thị năm ứng dụng được Siri đề xuất dựa trên tần suất sử dụng gần đây, trong đó ứng dụng Siri được đặt nổi bật ở vị trí trung tâm.

Workout Buddy hoạt động độc lập hơn

watchOS 27 tiếp tục nâng cấp Workout Buddy - tính năng đồng hành luyện tập bằng AI. Người dùng giờ đây có thể sử dụng Workout Buddy ngay cả khi không mang theo iPhone bên cạnh.

Apple cho biết hệ thống đã được bổ sung thêm nhiều dữ liệu tập luyện và sức khỏe để đưa ra các lời động viên, nhận xét phù hợp hơn trong quá trình vận động. Workout Buddy cũng được mở rộng hỗ trợ thêm ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha.

Ngoài ra, các thuật toán học máy mới trên watchOS 27 giúp cải thiện độ chính xác khi tính toán quãng đường trong các bài tập chạy bộ hoặc đi bộ trên máy.

Bổ sung tính năng theo dõi tiền mãn kinh và mãn kinh

Một trong những cập nhật đáng chú ý khác là việc Apple tăng cường các công cụ chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ.

Ứng dụng Sức khỏe và tính năng Theo dõi Chu kỳ nay hỗ trợ theo dõi các dấu hiệu liên quan đến tiền mãn kinh và mãn kinh. Hệ thống có thể phát hiện những thay đổi bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt có liên quan đến giai đoạn tiền mãn kinh và gửi thông báo tới người dùng.

Song song với đó, dịch vụ Apple Fitness+ cũng ra mắt chương trình Strong Through Menopause kéo dài ba tuần, kết hợp các bài tập yoga và rèn luyện sức mạnh nhằm hỗ trợ phụ nữ cải thiện thể lực, sự cân bằng, độ linh hoạt cũng như giảm căng thẳng trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.

Điều khiển Apple Watch bằng một tay dễ dàng hơn

watchOS 27 mang tới cử chỉ chạm một tay hoàn toàn mới giúp thao tác trên Apple Watch thuận tiện hơn.

Người dùng có thể chạm hai lần ngón trỏ và ngón cái để cuộn qua các tiện ích trong Smart Stack, chạm một lần để chọn tiện ích mong muốn, sau đó lắc cổ tay để quay trở lại mặt đồng hồ. Toàn bộ quá trình đều có thể thực hiện chỉ bằng một tay.

Apple cũng nâng cấp Smart Stack với các gợi ý thông minh hơn dựa trên bối cảnh sử dụng thực tế. Chẳng hạn, hệ thống có thể gợi ý vị trí đỗ xe từ Maps, nhắc gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật người thân hoặc đề xuất bật Chế độ Rạp chiếu phim khi người dùng đang ở rạp chiếu phim hay địa điểm tổ chức hòa nhạc.

Hợp nhất ứng dụng Tìm và nâng cấp ví điện tử

Trên watchOS 27, Apple đã hợp nhất các tính năng Tìm Thiết Bị, Tìm Vật Dụng và Tìm Người vào một ứng dụng Tìm duy nhất, giúp việc quản lý và tìm kiếm trở nên đơn giản hơn.

Ứng dụng Ví (Wallet) cũng nhận được nhiều cải tiến đáng chú ý. Người dùng có thể ghim thẻ giao thông công cộng để truy cập nhanh và xem số dư trực tiếp trên Apple Watch.

Khi kết hợp với iOS 27, người dùng còn có thể tạo các loại thẻ tùy chỉnh từ mã vạch hoặc mã QR như thẻ thư viện, thẻ thành viên và ghim chúng vào Smart Stack để sử dụng nhanh chóng.

Bên cạnh đó, Apple cho biết watchOS 27 còn mang lại nhiều cải tiến khác như phát lại nội dung đa phương tiện nhanh hơn, khởi động bài tập nhanh hơn trong ứng dụng Workout, đồng bộ số bước chân giữa các thiết bị chính xác hơn và cải thiện độ chính xác của bản đồ lộ trình sau khi hoàn thành bài tập.

watchOS 27 sẽ được phát hành chính thức vào mùa thu năm nay cho các mẫu Apple Watch tương thích.