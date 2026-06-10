Người phụ nữ chuyển thành công 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng ACB: Công an 2 tỉnh ngay lập tức vào cuộc xác minh

Ngay sai khi hoàn tất giao dịch, người phụ nữ tại An Giang đã ngay lập tức trình báo công an.

Theo thông tin từ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình hỗ trợ thành công một người dân nhận lại toàn bộ số tiền 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm trong quá trình giao dịch kinh doanh.

Người gặp sự cố là bà M.X.H (sinh năm 1963), trú tại phường Hà Tiên, tỉnh An Giang. Trước đó, bà H thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sang một tài khoản tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nhằm thanh toán trong hoạt động kinh doanh.

Sau khi giao dịch hoàn tất, bà H phát hiện vấn đề nên ngay lập tức trình báo công an (Ảnh: TTTĐTCATAG)

Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình nhập thông tin giao dịch, bà H đã chuyển nhầm số tiền lên tới 500 triệu đồng vào tài khoản của một người hoàn toàn không quen biết.

Phát hiện sai sót ngay sau khi giao dịch được thực hiện thành công, bà H nhanh chóng trình báo sự việc tới Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang để đề nghị hỗ trợ xác minh và tìm phương án xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, xác minh các dữ liệu liên quan đến tài khoản nhận tiền. Kết quả xác minh cho thấy chủ tài khoản nhận được số tiền chuyển nhầm là anh Đ.V.G, cư trú tại xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình.

Anh Đ.V.G đã trao trả lại toàn bộ số tiền (Ảnh: TTTĐTCATAG)

Do người nhận tiền sinh sống tại địa phương khác, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình để làm việc, xác minh và tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến việc xử lý tài sản do người khác chuyển nhầm.

Theo các quy định hiện hành, việc nhận được tiền từ tài khoản của người khác do nhầm lẫn không đồng nghĩa với việc người nhận được quyền sở hữu hoặc sử dụng khoản tiền đó. Trong trường hợp cố tình không hoàn trả dù đã được yêu cầu và xác minh rõ nguồn gốc, cá nhân liên quan có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Sau khi được cơ quan chức năng giải thích và hướng dẫn đầy đủ, anh Đ.V.G đã hợp tác giải quyết vụ việc. Ngày 4/6/2026, anh tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 500 triệu đồng cho bà H dưới sự chứng kiến của lực lượng công an.

Vụ việc được xử lý nhanh chóng không chỉ giúp người chuyển tiền tránh được nguy cơ thiệt hại lớn về tài sản mà còn cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong bối cảnh các giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến.

Sau khi nhận lại đầy đủ số tiền, bà H đã gửi thư cảm ơn đến lực lượng công an vì sự hỗ trợ kịp thời và trách nhiệm trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc (Ảnh: TTTĐTCATAG)

Sự cố này cũng là lời nhắc nhở đối với người sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Chỉ một sai sót nhỏ khi nhập số tài khoản hoặc thông tin người nhận cũng có thể dẫn tới việc chuyển nhầm những khoản tiền có giá trị lớn. Trong nhiều trường hợp, việc thu hồi tiền chuyển nhầm không hề đơn giản nếu người nhận không hợp tác hoặc quá trình xác minh gặp khó khăn.

Các chuyên gia tài chính khuyến cáo người dùng nên kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản, ngân hàng thụ hưởng và nội dung giao dịch trước khi xác nhận chuyển tiền, đặc biệt với những khoản thanh toán có giá trị lớn. Đây là bước đơn giản nhưng có thể giúp tránh những rủi ro đáng tiếc và những thủ tục phát sinh sau đó.