Chuyển khoản 46.234.400 đồng cho tài khoản lạ, người phụ nữ SN 1990 phải đến công an trình báo

Nhận được thông tin báo cáo từ người dân, Công an xã Cửa Việt (Quảng Trị) nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Theo thông tin từ Công an xã Cửa Việt, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, do sơ suất khi thao tác trên điện thoại, chị Lý Thu Hà (SN 1990, trú tại Hà Nội) đã chuyển nhầm số tiền 46.234.400 đồng vào tài khoản của một công dân đang sinh sống trên địa bàn xã Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) thông qua số điện thoại liên kết với tài khoản ngân hàng.

Sau khi phát hiện sai sót, chị Hà vô cùng lo lắng bởi đây là khoản tiền có giá trị lớn. Ngay lập tức, chị đã chủ động tìm kiếm thông tin liên hệ và trình báo sự việc với Công an xã Cửa Việt, mong được hỗ trợ xác minh người nhận tiền để có hướng giải quyết.

Tiếp nhận thông tin từ công dân, Công an xã Cửa Việt đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh. Lực lượng công an tiến hành rà soát, xác định chủ tài khoản nhận tiền, đồng thời liên hệ, tuyên truyền và vận động người nhận phối hợp giải quyết vụ việc theo đúng quy định.

Nhờ sự hỗ trợ tích cực, tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cửa Việt, người nhận tiền đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền chị Hà chuyển nhầm. Vụ việc được giải quyết nhanh chóng, giúp người dân tránh được những thiệt hại không đáng có.

Sau khi nhận lại đầy đủ số tiền, chị Lý Thu Hà đã viết thư tay gửi Ban Chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cửa Việt để bày tỏ lòng biết ơn.

Trong thư cảm ơn ngày 4/6/2026, chị Hà cho biết bản thân đã rất lo lắng khi phát hiện chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người lạ tại xã Cửa Việt. Ngay sau khi liên hệ với Công an xã, chị đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các cán bộ, chiến sĩ.

Theo nội dung bức thư, lực lượng Công an xã Cửa Việt đã nhanh chóng rà soát, xác minh thông tin với tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời liên hệ với người nhận tiền để phối hợp giải quyết. Nhờ đó, số tiền chuyển nhầm đã được hoàn trả đầy đủ.

Chị Hà bày tỏ hạnh phúc và biết ơn trước tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tâm của lực lượng công an cơ sở. Trong thư, chị gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cửa Việt vì đã tận tình giúp đỡ khi chị gặp khó khăn.

Không chỉ cảm ơn lực lượng công an, chị Hà còn gửi lời tri ân tới gia đình người nhận tiền vì đã có hành động trung thực, tự nguyện hoàn trả khoản tiền không thuộc về mình.

Thư cảm ơn của chị Lý Thu Hà

Sự việc không chỉ giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Hành động trung thực của người nhận tiền cùng tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an xã Cửa Việt đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân và hết lòng phục vụ Nhân dân.

Trong bối cảnh các giao dịch ngân hàng điện tử ngày càng phổ biến, những trường hợp chuyển khoản nhầm vẫn thường xuyên xảy ra. Vì vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi xác nhận giao dịch, đặc biệt đối với các khoản tiền có giá trị lớn.

Trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân nên nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh phát sinh những tranh chấp hoặc rủi ro không đáng có.