Khuyến cáo mới nhất về thói quen “bòn rút” tuổi thọ

Một bác sĩ phẫu thuật tim mạch vừa chỉ ra năm điều bạn nên tránh nếu muốn làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Điều bất ngờ là rượu bia lại không xuất hiện trong danh sách đó.

Bác sĩ Jeremy London (tại Mỹ), người được chứng nhận chuyên môn về phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật mạch máu và phẫu thuật lồng ngực, đồng thời thường xuyên chia sẻ lời khuyên trên mạng xã hội và trong các cuộc phỏng vấn, đã được hỏi: “Những thói quen nào đã được chứng minh là khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn mà bạn nên tránh?”

Ông đã nhắc tới 5 yếu tố sau:

- Hút thuốc và sử dụng thuốc lá điện tử

- Lối sống ít vận động

- Béo phì

- Căng thẳng kéo dài

- Ngủ kém

Vì sao 5 yếu tố trên lại ảnh hưởng tiêu cực tới tuổi thọ?

Bác sĩ London nói: “Điều đầu tiên khá rõ ràng: hút thuốc. Hút thuốc ảnh hưởng tiêu cực đến gần như mọi cơ quan trong cơ thể. Ngay cả khi hút ở mức độ thấp cũng làm giảm tuổi thọ của bạn.”

“Điều thứ hai là lối sống ít vận động. Ngay cả khi bạn có chương trình tập luyện đều đặn, nhưng lại ngồi làm việc suốt sáu hoặc tám tiếng đồng hồ thì điều này vẫn ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa glucose và chức năng ty thể. Cơ thể chúng ta được tạo ra để vận động.”

Bác sĩ London xếp béo phì ở vị trí thứ ba trong danh sách: “Và tôi không chỉ nói đến con số trên cân. Tôi đang nói về sự phân bố mỡ, đặc biệt là mỡ bụng hoặc mỡ nội tạng. Đây là tác nhân đã được biết đến gây ra các bệnh mạn tính.”

“Tiếp theo là căng thẳng kéo dài — và tôi đang nói đến những căng thẳng ở mức độ cao: mất việc làm, chăm sóc người thân mắc bệnh mạn tính, áp lực tài chính, căng thẳng trong các mối quan hệ… những điều thực sự không biến mất. Mức cortisol và các hormone căng thẳng khác duy trì ở mức cao trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể.”

Cuối cùng, bác sĩ London nhắc đến “giấc ngủ kém chất lượng”, ông nói: “Giấc ngủ là nền tảng tuyệt đối đối với tất cả chúng ta. Khi ngủ, cơ thể có thời gian phục hồi và sửa chữa. Nếu cơ thể không được phục hồi đúng cách, nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng lên.”

Ngủ kém chất lượng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều khía cạnh của sức khỏe.

Ông nói thêm: “Tất cả chúng ta rồi sẽ già đi, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta già đi như thế nào là một lựa chọn.”

Mặc dù rượu bia không xuất hiện trong danh sách của bác sĩ London, trước đây ông từng cho biết mình đã loại bỏ hoàn toàn rượu khỏi cuộc sống từ năm 2021 và cảm thấy sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Ông xem đây là một trong những quyết định thay đổi cuộc đời lớn nhất của mình.

Bác sĩ London nói: “Rượu độc hại với mọi tế bào trong cơ thể bạn. Tôi nghĩ rằng rượu rồi sẽ trở thành ‘thuốc lá mới’.”

Tóm lại, lão hóa là quá trình tự nhiên không thể tránh khỏi, nhưng nhiều thói quen hàng ngày có thể khiến cơ thể xuống cấp nhanh hơn mà chúng ta không nhận ra. Các chuyên gia cho rằng duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và kiểm soát căng thẳng sẽ góp phần cải thiện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và giúp cơ thể “già đi” theo cách tích cực hơn.