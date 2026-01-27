Không thể tin BLACKPINK lại có ngày này?

Sáng 27/1, tờ Koreaboo khiến công chúng không khỏi lo lắng khi đăng tải thông tin nghi BLACKPINK sắp sửa tan rã. Theo nguồn tin, nghi vấn rộ lên xuất phát từ hành động đáng ngờ của các thành viên "Hắc Hường" tại concert vừa mới diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc). Được biết, đây là đêm nhạc cuối cùng để khép lại tour diễn vòng quanh thế giới của BLACKPINK mang tên DEADLINE.

Cuối concert mới đây, các thành viên bỗng không kìm nén được cảm xúc và ôm nhau khóc ngay trên sân khấu. Truyền thông cùng nhiều khán giả đồng loạt nhận định, đây là dấu hiệu cho thấy BLACKPINK sẽ sớm tan rã, các thành viên khóc do hụt hẫng, tiếc nuối trong khoảnh khắc sắp mỗi người 1 ngả. Chưa dừng lại ở đó, hợp đồng hoạt động nhóm của các thành viên BLACKPINK với YG sẽ kết thúc trong năm nay. Điều này càng khiến nhiều khán giả thêm tin rằng nhóm rục rịch tan rã ngay trong năm 2026 này.





Các thành viên BLACKPINK không cầm được nước mắt ngay trên sân khấu concert tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: X

Tin đồn BLACKPINK sắp tan rã lan nhanh như tên bắn. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng thảo luận sôi nổi, để lại những bình luận trái chiều xung quanh nghi vấn BLACKPINK sắp tan rã. Nhiều netizen cho rằng, việc BLACKPINK disband rất có thể sẽ xảy ra trong năm nay, đồng thời không khỏi giấu được niềm tiếc nuối.

Trong khi đó, đông đảo fan lại nhấn mạnh, không thể dựa vào những dữ kiện nêu trên để khẳng định "Hắc Hường" sắp tan rã. Theo những khán giả này, các thành viên BLACKPINK vẫn thường rơi nước mắt mỗi khi khép lại 1 tour diễn vì trân trọng nỗ lực, công sức của bản thân và cảm thấy biết ơn sự ủng hộ của người hâm mộ. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện tại khi BLACKPINK chỉ còn ký hợp đồng với YG ở các hoạt động nhóm, việc các thành viên rơi nước mắt trong đêm nhạc cuối cùng của tour diễn cũng chỉ cho thấy rằng các cô gái cảm thấy buồn vì thời gian tới sẽ hiếm khi được đồng hành cùng nhau, chứ không hề ẩn ý tới chuyện tan rã.

Được biết, hiện tại YG chỉ còn quản lý hoạt động nhóm của BLACKPINK, còn hoạt động cá nhân của 4 thành viên lại do các công ty khác lo liệu. Sau khi hoàn thành tour diễn DEADLINE mới đây, 4 cô gái lại trở về công ty riêng và tiếp tục bận rộn với các lịch trình cá nhân vốn đã được lên kế hoạch từ trước.

Đến nay, cả 4 thành viên BLACKPINK đều đã mở công ty riêng để quản lý các hoạt động cá nhân. Họ chỉ còn ký hợp đồng với YG trong các hoạt động nhóm như phát hành album chung, đi tour chung,...

Nguồn: Koreaboo